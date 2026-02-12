3.9°C
984.7 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Pożegnanie Gigi: Odeszła słynna sokolica z Pałacu Kultury

Publikacja: 12.02.2026 11:40

Giga wykluła się 15 maja 2013 roku w Głogowie, a konkretnie w gnieździe umiejscowionym na kominie na

Giga wykluła się 15 maja 2013 roku w Głogowie, a konkretnie w gnieździe umiejscowionym na kominie należącym do KGHM.

Foto: mat. pras.

M.B.
Smutna wiadomość dla miłośników przyrody w Warszawie. Giga, samica sokoła wędrownego, która przez lata zamieszkiwała gniazdo na Pałacu Kultury i Nauki, zakończyła życie, pozostawiając po sobie ważny ślad w historii miejskiej fauny.

Sokolica Giga nie była rodowitą warszawianką. Ptak wykluł się 15 maja 2013 roku w Głogowie, a konkretnie w gnieździe umiejscowionym na kominie należącym do KGHM. Dopiero później Giga związała swoje losy ze stolicą, stając się jedną z głównych bohaterek życia przyrodniczego w samym centrum miasta.

Giga była symbolem dzikiej natury w betonowej dżungli.

Przez lata była nieodłącznym elementem niezwykłej historii sokołów wędrownych, które wybrały najwyższy budynek w Polsce na swój dom.

Rodzinne życie na wysokościach

Dla tysięcy osób, które śledziły losy pałacowych sokołów, Giga była symbolem dzikiej natury w betonowej dżungli. Samica budziła powszechny podziw i sympatię, wychowując kolejne pokolenia młodych ptaków. W tej misji towarzyszyli jej różni partnerzy – początkowo był to sokół Franek, a w późniejszym okresie Hrabia. Jej obecność wysoko nad warszawskimi ulicami była dowodem na to, że rzadkie gatunki mogą odnaleźć bezpieczne schronienie w miejskiej architekturze.

Polecane
Franek, antylopa bongo, mieszkał w ogrodzie zoologicznym od 2017 roku
zwierzę warszawskie
Zoo żegna Franka, wyjątkową antylopę
Reklama
Reklama

Trwały ślad w historii PKiN

Giga zapisała się na stałe w dziejach Pałacu Kultury i Nauki jako symbol ochrony gatunku, który niegdyś był bliski wyginięcia. Choć jej przygoda z warszawskim niebem dobiegła końca, pozostanie ona ważną postacią dla wszystkich miłośników sokołów śledzących transmisje z pałacowego gniazda.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Wydalony Ukrainiec na swoim koncie miał wyroki za kradzieże, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkohol
bezpieczeństwo

10 lat zakazu wjazdu dla recydywisty. SG odstawiła go do granicy

Zatrzymany na gorącym uczynku Białorusin usłyszał zarzut włamania. Dodatkowo okazało się, żę przebyw
bezpieczeństwo

Nocne włamanie do sklepu na Bemowie zakończone zatrzymaniem

Radni Warszawy dopytują, dlaczego schronisko ma nieaktualną stronę
zwierzę warszawskie

Co się dzieje w Schronisku Na Paluchu? Ratusz wie, ale nie powie

Marszałek trzech krajów - Francji, Polski i Wielkiej Brytanii - Ferdinand Foch
pamięć

Pomnik marszałka Ferdinande Focha stanie w Warszawie

Specjaliści musieli oczyścić szkło, wyprostować konstrukcje oraz wzmocnić lutowania, aby przywrócić
zabytki

Witraże Jerzego Nowosielskiego znów pięknie przeświecają

Intuicja funkcjonariuszy okazała się trafna, ponieważ pojazd przewoził ogromne ilości niezgłoszonego
bezpieczeństwo

Miliony e-papierosów przejęte pod Pruszkowem

W porządku obrad znalazły się projekty uchwał o ograniczeniu nocnej sprzedaży alkoholu i maksymalnej
samorząd

Sprzedaż alkoholu wraca na Radę Warszawy. Czym jeszcze zajmą się radni?

Dla pączkowych odkrywców granice nie istnieją, choć tradycją takżę nie gardzą
poradnik „Życia Warszawy”

Słodka inwazja na stolicę! Gdzie znajdziemy pączka idealnego?

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA