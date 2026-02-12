Słodka inwazja na stolicę! Gdzie w Warszawie znajdziemy pączka idealnego?

Dla pączkowych odkrywców granice nie istnieją, choć tradycją takżę nie gardzą
Na początku pragniemy zadeklarować, że ten przegląd jest z założenia subiektywny, oparty na medialnej popularności prezentowanych miejsc i niewyczerpujący znamion kompletnej listy słodkich punktów. Zatem można go traktować jedynie jako formę zabawy i delikatną sugestię dla pączkowych smakoszy.
Jeśli zdaniem Czytelników pączek bez lukru to nie pączek, a nadzienie inne niż konfitura to zdrada stanu, Warszawa ma kilka bastionów klasyki.
W Pracowni Cukierniczej Zagoździński (ul. Górczewska 15) tradycja ma ponad 100 lat – tu pączki smaży się na smalcu według receptury z 1925 roku. Podobnie sentymentalną podróż funduje Cukiernia Irena (ul. Zakopiańska 20) oraz żoliborska Cukiernia Pomianowski (ul. Broniewskiego 12), gdzie drożdżowe ciasto pachnie wanilią i dzieciństwem.
Pracownia Cukiernicza Zagoździński to miejsce legenda, wszak sam Marszałek zamawiał stąd pączki
Dla tych, którzy szukają rzemieślniczej jakości bez zbędnych udziwnień, idealnym adresem będzie Cukiernia Świderski (ul. Bazyliańska 4c), Poczta Tortowa (ul. Maltańska 11) oraz Cukiernia Pawłowicz (ul. Chmielna 13 / Dworzec Centralny box 49 N). Jeśli zaś marzy Ci się pączek „warszawski” w wersji premium, uderzaj do Lukullusa (ul. Chmielna 32, ul. Walecznych 29, ul. Mokotowska 52A, ul. Rozbrat 22/24) – ich rumiane kule z różą damasceńską to niemal wzorzec z Sèvres. Klasykę w wersji „bio i eko” znajdziemy w SAM (ul. Rydygiera 9c), gdzie pączki nadziewa się powidłami jeszcze przed smażeniem.
Dla pączkowych odkrywców granice nie istnieją. W tym roku absolutnym hitem jest nadzienie inspirowane czekoladą dubajską (pistacja w nowym wydaniu!), które spotkacie w wielu topowych miejscach.
Prawdziwy „freestyle” uprawia Domo Bake (ul. Dobra 26, ul. Międzyborska 57/65) – znajdziecie tu pączki z matchą i malinowymi marshmallow czy wersję Red Velvet. Jeśli cena nie gra roli, a liczy się prestiż, Słodki Słony (ul. Mokotowska 45) u Magdy i Lary Gessler oferuje pączki z ajerkoniakiem i… jadalnym złotem.
Pączki firmowane przez Magdę Gessler to dla wielu gwarancja oryginalnej słodkiej/słonej przyjemności
Z kolei Deseo (ul. Marszałkowska 89, ul. Krochmalna 59, ul. Burakowska 5/7) traktuje pączka jak wieloelementowy deser – koniecznie spróbujcie wersji o smaku korzennych ciasteczek. Fanów egzotyki ucieszy oferta Tadam (ul. Józefa Szanajcy 11) z musem z marakui oraz Cafe Doza (ul. Rydygiera 11), gdzie króluje yuzu i lemon curd z rabarbarem.
Wystarczy wybrać swój smakowy obóz i ruszyć pod wskazany adres:
|Dominujący smak
|Gdzie szukać?
|Malina i Róża
|Ciastko z Dziurką (ul. Wilcza 26), Kukułka (ul. Mokotowska 52), Kubuś Piekarenka (ul. Marszałkowska 19)
|Pistacja
|Bakery (ul. Grzybowska 60, ul. Zajęcza 4, ul. Klimczaka 1), Muus (ul. Tamka 22 lok. 55)
|Słone i kwaśne
|Panna (ul. Kwiatowa 25) – karmel z pigwowcem, Będzie Dobrze (ul. Puławska 23/25) – pomarańcza z bergamotką
|Amerykański sen
|MOD Donuts (ul. Oleandrów 8, ul. Paryska 37, ul. Gen. Zajączka 15), Milk Bar (ul. Dobra 42)
|Francuski sznyt
|Charlotte (ul. Wyzwolenia 18/2U, ul. Próżna 7, ul. Nowy Świat 6/12) – pączki z kremem diplomat
Kto powiedział, że pączek musi mieć jajka? Baja Wegańska Cukiernia (ul. Solec 85) udowadnia, że roślinny „boston” z wanilią to mistrzostwo świata. Podobnie ekipa DEJ (ul. Płatnicza 57) serwuje obłędne pączki wegańskie (np. marakuja z earl grey).
Dla największych ekscentryków czekają Kostki (ul. Madalińskiego 35/19). Choć na Tłusty Czwartek obiecują słodkości (rokitnik, kawa), to ich sława pączków wytrawnych z cebulą wciąż niesie się po Mokotowie!
Jeśli domowy budżet ucierpiał przez inflację, warszawskie dzielnice przychodzą z pomocą. Darmowe pączki rozda Urząd Dzielnicy Praga-Południe (ul. Grochowska 274) oraz Urząd Dzielnicy Bielany (ul. Żeromskiego 29) – start o godz. 10! Z kolei na Woli słodkości będą rozdawane od godz. 8 rano przy Hali Mirowskiej i stacjach metra (Płocka, Księcia Janusza).
A Wy, drodzy Czytelnicy „Życia Warszawy”, gdzie w tym roku zamierzacie „zgrzeszyć”? Czy macie swój ukryty adres, o którym świat jeszcze nie usłyszał?