Słodka inwazja na stolicę! Gdzie w Warszawie znajdziemy pączka idealnego?

Tłusty Czwartek 2026 nadszedł, a warszawskie cukiernie zamieniły się w areny pączkowych igrzysk. Czy wygra tradycyjna róża, czy egzotyczna matcha? „Życie Warszawy" podpowiada, gdzie ustawić się w kolejce po odrobinę słodkiego szczęścia.



Na początku pragniemy zadeklarować, że ten przegląd jest z założenia subiektywny, oparty na medialnej popularności prezentowanych miejsc i niewyczerpujący znamion kompletnej listy słodkich punktów. Zatem można go traktować jedynie jako formę zabawy i delikatną sugestię dla pączkowych smakoszy.

Strażnicy Tradycji: Pączek jak u babci

Jeśli zdaniem Czytelników pączek bez lukru to nie pączek, a nadzienie inne niż konfitura to zdrada stanu, Warszawa ma kilka bastionów klasyki.

W Pracowni Cukierniczej Zagoździński (ul. Górczewska 15) tradycja ma ponad 100 lat – tu pączki smaży się na smalcu według receptury z 1925 roku. Podobnie sentymentalną podróż funduje Cukiernia Irena (ul. Zakopiańska 20) oraz żoliborska Cukiernia Pomianowski (ul. Broniewskiego 12), gdzie drożdżowe ciasto pachnie wanilią i dzieciństwem.

Pracownia Cukiernicza Zagoździński to miejsce legenda, wszak sam Marszałek zamawiał stąd pączki Foto: mat. pras.

Dla tych, którzy szukają rzemieślniczej jakości bez zbędnych udziwnień, idealnym adresem będzie Cukiernia Świderski (ul. Bazyliańska 4c), Poczta Tortowa (ul. Maltańska 11) oraz Cukiernia Pawłowicz (ul. Chmielna 13 / Dworzec Centralny box 49 N). Jeśli zaś marzy Ci się pączek „warszawski” w wersji premium, uderzaj do Lukullusa (ul. Chmielna 32, ul. Walecznych 29, ul. Mokotowska 52A, ul. Rozbrat 22/24) – ich rumiane kule z różą damasceńską to niemal wzorzec z Sèvres. Klasykę w wersji „bio i eko” znajdziemy w SAM (ul. Rydygiera 9c), gdzie pączki nadziewa się powidłami jeszcze przed smażeniem.