Walentynki w Ogrodach Ulricha pełne atrakcji

Ogrody Ulricha zapraszają na walentynkowe atrakcje, które potrwają do 15 lutego. Na pary, grupy przyjaciół oraz rodziny czekają wieczory z magią, koncerty oraz warsztaty kulinarne, pozwalające świętować miłość w każdej jej odsłonie.



W czwartek, 12 lutego, odbędzie się wydarzenie dedykowane damskiej przyjaźni. W ramach Ladies Night o godz. 20 rozpocznie się specjalna edycja PubQuizu. Uczestniczki będą mogły sprawdzić swoją wiedzę w babskim gronie, rywalizując o nagrody rzeczowe, vouchery oraz nagrody pieniężne. To doskonała okazja do wspólnej zabawy w luźnej atmosferze.

Magiczne randki i romantyczne kolacje

W piątek, 13 lutego, zaplanowano Magiczny Speed Dating, który łączy szybkie randki z pokazem iluzji Damiana Spętanego, półfinalisty programu Mam Talent. Tego samego dnia Willa Ogrodników zaprasza na kolację przy muzyce serwowanej przez DJ-a. Z kolei Trattoria da Antonio rozpoczyna swój weekend miłości, który potrwa do 15 lutego. Goście tej restauracji mogą liczyć na dedykowane menu oraz występy Roberto Ruggera.

Muzyczny wieczór walentynkowy

W same Walentynki, 14 lutego, w Ogrodach Ulricha odbędzie się koncert uczniów Szkoły Muzycznej im. Krzysztofa Komedy. W programie znajdą się największe miłosne przeboje, co czyni to wydarzenie atrakcyjnym zarówno dla par, jak i całych rodzin. Dodatkowo tego dnia przygotowano Walentynkowy PubQuiz dla zakochanych, podczas którego pojawią się pytania o kultowe filmy i randkowe ciekawostki.