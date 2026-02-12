3.9°C
Życie Warszawy
Walentynki w Ogrodach Ulricha pełne atrakcji

Publikacja: 12.02.2026 10:20

W Ogrodach Urlicha przygotowano propozycje dla dużych i małych zakochanych

Foto: mat. pras.

M.B.
Ogrody Ulricha zapraszają na walentynkowe atrakcje, które potrwają do 15 lutego. Na pary, grupy przyjaciół oraz rodziny czekają wieczory z magią, koncerty oraz warsztaty kulinarne, pozwalające świętować miłość w każdej jej odsłonie.

W czwartek, 12 lutego, odbędzie się wydarzenie dedykowane damskiej przyjaźni. W ramach Ladies Night o godz. 20 rozpocznie się specjalna edycja PubQuizu. Uczestniczki będą mogły sprawdzić swoją wiedzę w babskim gronie, rywalizując o nagrody rzeczowe, vouchery oraz nagrody pieniężne. To doskonała okazja do wspólnej zabawy w luźnej atmosferze.

Magiczne randki i romantyczne kolacje

W piątek, 13 lutego, zaplanowano Magiczny Speed Dating, który łączy szybkie randki z pokazem iluzji Damiana Spętanego, półfinalisty programu Mam Talent. Tego samego dnia Willa Ogrodników zaprasza na kolację przy muzyce serwowanej przez DJ-a. Z kolei Trattoria da Antonio rozpoczyna swój weekend miłości, który potrwa do 15 lutego. Goście tej restauracji mogą liczyć na dedykowane menu oraz występy Roberto Ruggera.

W programie koncertu uczniów Szkoły Muzycznej im. Krzysztofa Komedy znajdą się największe miłosne przeboje, co czyni to wydarzenie atrakcyjnym zarówno dla par, jak i całych rodzin.

Foto: mat. pras.

Muzyczny wieczór walentynkowy

W same Walentynki, 14 lutego, w Ogrodach Ulricha odbędzie się koncert uczniów Szkoły Muzycznej im. Krzysztofa Komedy. W programie znajdą się największe miłosne przeboje, co czyni to wydarzenie atrakcyjnym zarówno dla par, jak i całych rodzin. Dodatkowo tego dnia przygotowano Walentynkowy PubQuiz dla zakochanych, podczas którego pojawią się pytania o kultowe filmy i randkowe ciekawostki.

