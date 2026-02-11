3.2°C
Życie Warszawy
Walentynki w Westfield Arkadia. Fotobudka AI i prezenty

Publikacja: 11.02.2026 17:30

Celem przygotowanych atrakcji jest umożliwienie klientom wspólnego świętowania w radosnej atmosferze

Foto: mat. pras.

M.B.
W święto zakochanych warszawskie centrum handlowe przygotowało strefę pełną nowoczesnych atrakcji. Odwiedzający będą mogli skorzystać z fotobudki wykorzystującej sztuczną inteligencję oraz stworzyć unikalne prezenty.

Specjalna strefa walentynkowa zostanie otwarta 14 lutego w godz. 10-22. Wydarzenie zaplanowano na pierwszym piętrze obiektu, w sąsiedztwie salonu Hebe.

Głównym punktem programu jest nowoczesna fotobudka AI, która przy pomocy zaawansowanych algorytmów zmienia tradycyjne fotografie w cyfrowe kompozycje. Użytkownicy mogą wybierać spośród różnych stylów i scen, co pozwala na stworzenie pamiątki o oryginalnym charakterze. Atrakcja jest dostępna bezpłatnie zarówno dla par, jak i grup znajomych czy rodzin.

Bonusy dla członków klubu

Osoby należące do programu Westfield Club mogą liczyć na dodatkowe korzyści podczas wizyty w strefie. Przygotowano pulę 400 kart podarunkowych do wykorzystania w sklepach centrum. Aby otrzymać taką kartę wraz z czerwoną różą, należy okazać paragon za zakupy na kwotę minimum 200 zł.

Ponadto klubowicze mają możliwość wzięcia udziału w grach zręcznościowych i losowych. W strefie pojawią się stanowiska do gry w miłosne kółko i krzyżyk oraz koło fortuny. Wśród nagród czekających na zwycięzców znajdują się słodycze, okolicznościowe piny oraz bilety do kina. Przystąpienie do rywalizacji wymaga okazania paragonów na łączną sumę co najmniej 300 zł.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

