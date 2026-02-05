Warszawski Festiwal Kawy 2026. Dwa dni pełne aromatów i kawowych odkryć

Bez względu na to, czy dopiero uczysz się rozróżniać smaki, czy pracujesz za barem – każdy znajdzie coś dla siebie.
Warszawski Festiwal Kawy to wydarzenie, które co roku przyciąga zarówno profesjonalistów, jak i osoby dopiero wkraczające w świat specialty coffee. Najbliższa edycja zapowiada się wyjątkowo intensywnie – na dwóch poziomach PGE Narodowego pojawi się niemal 200 wystawców z Polski i zagranicy. Palarnie, kawiarnie, producenci sprzętu, akcesoria i nowe marki stworzą prawdziwą mapę współczesnej kawowej sceny.
Jednym z najmocniejszych punktów programu będzie Edu Zone. To tutaj odbędą się wykłady, warsztaty, panele dyskusyjne i degustacje poświęcone parzeniu kawy, sensoryce oraz aktualnym trendom. Bez względu na to, czy dopiero uczysz się rozróżniać smaki, czy pracujesz za barem – każdy znajdzie coś dla siebie.
Cupping Zone by HAYB to przestrzeń otwarta dla wszystkich ciekawych świata kawy. Podczas cuppingów będzie można spróbować ziaren z różnych regionów globu, porównać profile smakowe i nauczyć się świadomej degustacji. To świetna okazja, by odkryć, jak bardzo kawa potrafi się różnić.
Jednym z najbardziej widowiskowych punktów festiwalu będą Mistrzostwa BWT Geisha Battle. Zawodnicy zmierzą się w przygotowywaniu kaw z prestiżowej odmiany geisha, słynącej z wyjątkowego aromatu i złożoności smaku. To konkurs pełen precyzji, pasji i emocji, który przyciąga zarówno branżę, jak i świadomych kawowych entuzjastów.
Między kolejnymi degustacjami warto zajrzeć do strefy chilloutu i foodcourtu. To miejsce na chwilę oddechu, dobre jedzenie i rozmowy w luźnej, festiwalowej atmosferze. Partner wydarzenia Moya Matcha & MOMA zadba również o szeroką ofertę napojów na bazie matchy oraz mleka roślinnego MOMA – w tym nowości, które dopiero wchodzą na polski rynek.
Na dwóch kondygnacjach stadionu zaprezentują się topowe palarnie, kawiarnie, innowacyjne marki, producenci sprzętu i akcesoriów kawowych oraz firmy z sektora food & beverage. To idealna okazja, by poznać rynkowe nowości, porozmawiać z ekspertami i nawiązać wartościowe kontakty – także biznesowe.
Jak podkreślają organizatorzy, festiwal jest otwarty dla wszystkich: od doświadczonych baristów po osoby, które dopiero zaczynają swoją kawową przygodę. W jednym miejscu można spróbować kaw z całego świata, poznać różne metody parzenia i zdobyć wiedzę, która zostaje na długo.
Warszawski Festiwal Kawy odbędzie się 7 i 8 lutego 2026 roku na PGE Narodowym. W sobotę wydarzenie potrwa od 10:00 do 19:00, a w niedzielę od 10:00 do 18:00. Wjazd samochodem możliwy jest od strony Wybrzeża Szczecińskiego przez bramę 6 (parking -3), a wejście piesze przez bramę 5.