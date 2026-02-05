-0.8°C
Warszawski Festiwal Kawy 2026. Dwa dni pełne aromatów i kawowych odkryć

Publikacja: 05.02.2026 15:15

Bez względu na to, czy dopiero uczysz się rozróżniać smaki, czy pracujesz za barem – każdy znajdzie coś dla siebie.

Foto: Adobe Stock

M.B.
PGE Narodowy znów zamieni się w kawowe serce Polski. 7 i 8 lutego 2026 Warszawski Festiwal Kawy zgromadzi niemal 200 wystawców, mistrzów parzenia i tysiące miłośników kawy z całego kraju.

Warszawski Festiwal Kawy to wydarzenie, które co roku przyciąga zarówno profesjonalistów, jak i osoby dopiero wkraczające w świat specialty coffee. Najbliższa edycja zapowiada się wyjątkowo intensywnie – na dwóch poziomach PGE Narodowego pojawi się niemal 200 wystawców z Polski i zagranicy. Palarnie, kawiarnie, producenci sprzętu, akcesoria i nowe marki stworzą prawdziwą mapę współczesnej kawowej sceny.

Edu Zone – wiedza, która pachnie kawą

Jednym z najmocniejszych punktów programu będzie Edu Zone. To tutaj odbędą się wykłady, warsztaty, panele dyskusyjne i degustacje poświęcone parzeniu kawy, sensoryce oraz aktualnym trendom. Bez względu na to, czy dopiero uczysz się rozróżniać smaki, czy pracujesz za barem – każdy znajdzie coś dla siebie.

Cupping Zone by HAYB – degustacje bez tajemnic

Cupping Zone by HAYB to przestrzeń otwarta dla wszystkich ciekawych świata kawy. Podczas cuppingów będzie można spróbować ziaren z różnych regionów globu, porównać profile smakowe i nauczyć się świadomej degustacji. To świetna okazja, by odkryć, jak bardzo kawa potrafi się różnić.

Jak podkreślają organizatorzy, festiwal jest otwarty dla wszystkich

Foto: mat. pras.

BWT Geisha Battle – kawa w wersji mistrzowskiej

Jednym z najbardziej widowiskowych punktów festiwalu będą Mistrzostwa BWT Geisha Battle. Zawodnicy zmierzą się w przygotowywaniu kaw z prestiżowej odmiany geisha, słynącej z wyjątkowego aromatu i złożoności smaku. To konkurs pełen precyzji, pasji i emocji, który przyciąga zarówno branżę, jak i świadomych kawowych entuzjastów.

Chillout, foodcourt i festiwalowy vibe

Między kolejnymi degustacjami warto zajrzeć do strefy chilloutu i foodcourtu. To miejsce na chwilę oddechu, dobre jedzenie i rozmowy w luźnej, festiwalowej atmosferze. Partner wydarzenia Moya Matcha & MOMA zadba również o szeroką ofertę napojów na bazie matchy oraz mleka roślinnego MOMA – w tym nowości, które dopiero wchodzą na polski rynek.

