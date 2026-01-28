„Operę o Warszawie” można obejrzeć za darmo. Warto się pospieszyć

Opera „Najlepsze miasto świata. Opera o Warszawie” dostępna jest na VOD Teatru Wielkiego–Opery Narodowej i w serwisie YouTube tylko do początku lutego. Nagranie można obejrzeć bezpłatnie.



Dzieło w reżyserii Barbary Wiśniewskiej i z muzyką Cezarego Duchnowskiego opowiada o jednym z największych projektów urbanistycznych XX wieku, ukazanym przez pryzmat ludzkich losów.

„Najlepsze miasto świata. Opera o Warszawie”

Libretto Beniamina M. Bukowskiego, liczące 16 scen, unika historycznej rekonstrukcji, tworząc dramat współczesny o ideach, traumach i potrzebach mieszkańców.

Reżyseria Barbary Wiśniewskiej łączy scenografię Natalii Kitamikado, zderzającą wojenne ruiny z powojenną odbudową. Muzykę Cezarego Duchnowskiego cechuje orkiestrowy rozmach, elektronika i chóry, oddające skalę tragedii i nadziei – jak podkreślił kompozytor: „brzmi jak Warszawa odbudowująca się z gruzów”.

Opera o Warszawie – gdzie zobaczyć za darmo?

