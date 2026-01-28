„Operę o Warszawie” można obejrzeć za darmo. Warto się pospieszyć

Dzieło w reżyserii Barbary Wiśniewskiej i z muzyką Cezarego Duchnowskiego opowiada o jednym z największych projektów urbanistycznych XX wieku
Dzieło w reżyserii Barbary Wiśniewskiej i z muzyką Cezarego Duchnowskiego opowiada o jednym z największych projektów urbanistycznych XX wieku, ukazanym przez pryzmat ludzkich losów.
Libretto Beniamina M. Bukowskiego, liczące 16 scen, unika historycznej rekonstrukcji, tworząc dramat współczesny o ideach, traumach i potrzebach mieszkańców.
Reżyseria Barbary Wiśniewskiej łączy scenografię Natalii Kitamikado, zderzającą wojenne ruiny z powojenną odbudową. Muzykę Cezarego Duchnowskiego cechuje orkiestrowy rozmach, elektronika i chóry, oddające skalę tragedii i nadziei – jak podkreślił kompozytor: „brzmi jak Warszawa odbudowująca się z gruzów”.
Bohaterkami są modernistyczna architektka z Biura Odbudowy Stolicy oraz amerykańska dziennikarka; ich spotkanie staje się konfrontacją idei, doświadczeń i wizji przyszłości miasta. Muzyka łączy orkiestrowy rozmach z elektroniką i partiami chóralnymi, oddając zarówno skalę zniszczeń, jak i indywidualne perspektywy mieszkańców.
Dzieło powstało w koprodukcji Teatru Wielkiego – Opery Narodowej i Sinfonii Varsovii z okazji 80. rocznicy rozpoczęcia odbudowy Warszawy i miało premierę w październiku ub. roku. Projekt został sfinansowany przez m.st. Warszawa.
Opera o Warszawie jest teraz dostępne online – bezpłatnie. Nagranie opery można obejrzeć na VOD Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Zarejestrowany spektakl będzie tam dostępny do końca wtorku 3 lutego.