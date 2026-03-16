Życie Warszawy
XIMI-V wraca do Polski. Azjatycka sieć otworzyła pierwszy sklep w Warszawie

Publikacja: 16.03.2026 07:55

Model biznesowy marki XIMI-V opiera się na segmencie non-food i przystępnych cenach.

M.B.
Azjatycka marka XIMI-V ponownie pojawiła się na polskim rynku, otwierając w sobotę 14 marca punkt w Blue City. Reaktywacja brandu opiera się na nowym modelu współpracy z polskim partnerem.

XIMI-V to globalna sieć lifestyle’owa, która posiada ponad 1100 sklepów w 70 krajach. Choć marka próbowała już swoich sił w Polsce w 2018 roku, jej dalszy rozwój został wówczas wstrzymany przez pandemię Covid-19 i wynikające z tego faktu zmiany rynkowe. Tym razem za rozwój sieci odpowiada polska spółka, która jako wyłączny operator zajmuje się doborem lokalizacji, logistyką oraz marketingiem.

Nowy format w Blue City

Pierwszy salon w nowej formule zajmuje powierzchnię 200 m2. Klienci mają do dyspozycji ok. 3000 produktów, a oferta ma charakteryzować się dużą rotacją. Asortyment obejmuje między innymi akcesoria biurowe, elementy dekoracyjne, modne dodatki oraz gadżety. Ważnym elementem oferty są figurki typu blind box oraz artykuły nawiązujące do azjatyckiej kultury kawaii, charakteryzującej się specyficznym, kolorowym designem.

Model biznesowy marki opiera się na segmencie non-food i przystępnych cenach. Sklepy są projektowane w sposób sprzyjający zakupom impulsowym, co wpisuje się w aktualne trendy konsumenckie, szczególnie wśród przedstawicieli pokolenia Z oraz rodzin z dziećmi.

W każdym ze sklepów XIMI-V pojawia się 3000 produktów

Plany rozwoju na rok 2026

Otwarcie w Blue City to element szerszego planu na 2026 rok. Przedstawiciele polskiego operatora zapowiadają, że w najbliższych miesiącach w stolicy powstaną co najmniej trzy kolejne salony. Warszawa została wybrana jako naturalny punkt startowy ze względu na duży ruch klientów i potencjał zakupowy.

Decyzja o powrocie wynika z obserwacji polskiego rynku, który wykazuje rosnące zainteresowanie produktami kolekcjonerskimi i estetycznymi drobiazgami w niskich cenach. Według kierownictwa marki, połączenie azjatyckiego wzornictwa z lokalnym zarządzaniem ma zapewnić stabilność i pozwolić na budowę długofalowej obecności brandu w Polsce.

