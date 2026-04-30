Tunel tramwajowy pod Parkiem Pięciu Sióstr i Alejami Jerozolimskimi połączył się z konstrukcją podziemnej hali peronowej przy Dworcu Zachodnim. Tramwaj będzie istotną częścią węzła przesiadkowego, jakim jest przebudowana stacja kolejowa Warszawa Zachodnia.



W Warszawie trwa budowa pierwszej podziemnej trasy tramwajowej – to element trasy o długości 1,6 km, która połączy ul. Grójecką z Dworcem Zachodnim. Powstające torowisko przebiega wzdłuż ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., a następnie pod Parkiem Pięciu Sióstr i Alejami Jerozolimskimi. Sam odcinek w tunelu liczy 600 m, do tego dochodzi rampa wjazdowa o długości ok. 100 m.

– Nowy, liczący ponad półtora kilometra odcinek jest częścią trasy obwodowej, która połączy Wolę i Ochotę z Mokotowem oraz Wilanowem. Ta inwestycja jest przykładem, jak w Warszawie myślimy o transporcie, budując tego typu centra przesiadkowe; to także dowód synergii – dobrej współpracy pomiędzy samorządem a rządem. Takie inwestycje nie byłyby jednak możliwe bez wsparcia unijnymi środkami z programu Feniks, z którego dostaliśmy miliard złotych. Dzięki funduszom z Unii Europejskiej możemy rozwijać transport publiczny w stolicy – pozyskaliśmy ponad 2 miliardy złotych na kolejne trasy tramwajowe, czyli Gocław i Zieloną Białołękę, ale pracujemy również nad projektem tramwaju wzdłuż Pola Mokotowskiego – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Podziemne obiekty inwestycji tramwajowej przy Dworcu Zachodnim

Podziemne części inwestycji tramwajowej są realizowane w ramach dwóch oddzielnych kontraktów. Konstrukcja przystanku przy Dworcu Zachodnim powstała w ramach przebudowy stacji kolejowej – w jednym czasie i przez jednego wykonawcę, firmę Budimex. Inny wykonawca, konsorcjum firm ZUE i Fabe, buduje trasę tramwajową od ul. Grójeckiej do Dworca Zachodniego.

Teraz na budowie rozpoczęło się łączenie dwóch podziemnych obiektów – tunelu i przystanku. Metrowa ściana, która zabezpieczała konstrukcję przystanku, jest sukcesywnie w kawałkach kruszona i rozbierana. To skomplikowany technologicznie proces: prace są prowadzone w rejonie Alej Jerozolimskich. Warunek utrzymania ruchu samochodowego na Alejach – z zachowaniem przepustowości zbliżonej do normalnej – wymagał etapowania prac.

W czerwcu zakończą się prace konstrukcyjne przy ostatnich sekcjach płyty dennej na styku tunelu i przystanku. W międzyczasie, po przebiciu ściany, wykonawca trasy tramwajowej rozpocznie prace wykończeniowe na przystanku. Powstaną dwa perony boczne oraz pomieszczenia techniczne dla obsługi tunelu. Wystrój przystanku będzie spójny z resztą stacji kolejowej – odpowiada za niego ten sam zespół projektantów.

Prace wykończeniowe trwają już w samym tunelu pod Parkiem Pięciu Sióstr: wykonawca wylewa kolejne fragmenty płyty torowej, pod ziemią są już pierwsze szyny, które czekają na montaż.

– W kolejnych etapach prac łączących tunel tramwajowy z Dworcem Zachodnim usuniemy całą ścianę dzielącą obecnie „komorę” podziemnego przystanku od tunelu, a następnie wykonawca rozpocznie budowę peronów i montaż instalacji elektrycznych dla tramwajów. Te prace zakończą się jesienią. Wtedy również znikną ostatnie utrudnienia dla kierowców na Alejach Jerozolimskich. Następnie rozpoczniemy testy i odbiory techniczne. Robimy wszystko, by trasa była gotowa jeszcze w tym roku, ale to oczywiście zależy od wielu czynników – mówi Wojciech Bartelski, prezes Tramwajów Warszawskich.

Wygodne przesiadki do pociągów na dworcu Warszawa Zachodnia

Na skrzyżowaniu Grójeckiej, Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. wykonawca wybudował w zeszłym roku tzw. gwiazdę tramwajową, czyli pełny komplet rozjazdów, umożliwiający planowy i awaryjny ruch we wszystkich możliwych relacjach. Tramwaje, jadące nową trasą od Grójeckiej, zatrzymają się po drodze przy ul. Szczęśliwickiej. Kolejny, podziemny już przystanek znajduje się na poziomie -2 między Alejami Jerozolimskimi a stacją kolejową – schody ruchome (góra – dół) i windy zapewnią szybkie i wygodne przesiadki do pociągów. Jedno z wyjść prowadzi bezpośrednio do przejścia podziemnego pod stacją kolejową, kilka kroków od wyjść na perony pociągów aglomeracyjnych.

Podziemny obiekt, pierwszy tego typu w stolicy, powstaje na styku z największą w Polsce stacją kolejową. Zakończenie prac budowlanych przewidziane jest w IV kwartale tego roku. Nowa trasa zostanie udostępniona po odbiorach służb zewnętrznych (w tym straży pożarnej). W tym etapie na trasie będą kursować wyłącznie tramwaje dwukierunkowe. Pod ziemią, przed przystankiem przy Dworcu Zachodnim, powstaną rozjazdy, które umożliwią zmianę kierunku jazdy.

Do Dworca Zachodniego, zgodnie z planami Warszawskiego Transportu Publicznego, będzie dojeżdżać linia 14. Pasażerowie dojadą nią z Dworca Zachodniego do Placu Narutowicza, rejonu Politechniki, a następnie na Dolny Mokotów i do Miasteczka Wilanów.

Budowana teraz trasa tramwajowa do Dworca Zachodniego jest częścią większego planowanego połączenia międzydzielnicowego. W projektowaniu są dwa sąsiadujące odcinki: między Ochotą a Mokotowem (wzdłuż Pola Mokotowskiego) oraz między Dworcem Zachodnim a ul. Kasprzaka na Woli. Konstrukcja tunelu znajdującego się bezpośrednio pod torami kolejowymi powstała już wyprzedzająco w ramach przebudowy stacji kolejowej Warszawa Zachodnia.