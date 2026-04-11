Od teraz podróżni spoza Unii Europejskiej na lotnisku Chopina są rejestrowani cyfrowo. Nowy system Entry/Exit, zaprezentowany właśnie w Warszawie, zastępuje tradycyjne pieczątki i uszczelnia granice strefy Schengen.



Warszawa-Okęcie stała się miejscem oficjalnego podsumowania wielkich zmian w kontroli granicznej. To właśnie tutaj minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński ogłosił pełną gotowość operacyjną systemu Entry/Exit. W spotkaniu wzięli udział najważniejsi dowódcy Straży Granicznej, w tym szefowie formacji z samej stolicy. Nowoczesne rozwiązanie sprawia, że proces przekraczania granicy staje się bardziej zautomatyzowany i bezpieczniejszy zarówno dla podróżnych, jak i funkcjonariuszy dbających o spokój w naszym regionie.

Warszawa-Okęcie stała się miejscem oficjalnego podsumowania wielkich zmian w kontroli granicznej. To właśnie tutaj minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński ogłosił pełną gotowość operacyjną systemu Entry/Exit. Foto: Piotr Niemiec

Koniec z tradycyjnymi pieczątkami w dokumentach

Jedną z najbardziej zauważalnych zmian dla osób przybywających do Warszawy spoza krajów unijnych jest odejście od stemplowania paszportów. Zgodnie z nowymi przepisami europejskimi, pieczątki przechodzą do historii. Zastępuje je cyfrowy zapis, który pozwala dokładnie monitorować czas pobytu krótkoterminowego. Tradycyjne stemple będą pojawiać się w dokumentach jedynie w wyjątkowych, awaryjnych sytuacjach. To duże usprawnienie, które skraca formalności przy okienkach odprawy granicznej na lotnisku Chopina.

Foto: mat. pras.

Jak działa nowoczesna weryfikacja podróżnych

System Entry/Exit to wspólny projekt 29 europejskich państw. Jego zadaniem jest rejestrowanie każdego obywatela kraju trzeciego, który wjeżdża do strefy Schengen. Dane trafiają do centralnych punktów dostępu, co pozwala służbom błyskawicznie sprawdzić, czy dana osoba ma prawo wjazdu lub czy nie stanowi zagrożenia.

Minister spraw wewnętrznych podkreślił, że dzięki tak gęstemu situ informacyjnemu nasze granice są znacznie szczelniejsze. To szczególnie istotne dla Warszawy, która jako jeden z głównych węzłów komunikacyjnych w tej części Europy, obsługuje ogromny ruch pasażerski.

Ponad pięć milionów odpraw w fazie testowej

Choć oficjalne ogłoszenie pełnej gotowości nastąpiło w kwietniu 2026 roku, system był wdrażany stopniowo już od października ubiegłego roku. Statystyki robią wrażenie. Straż Graniczna utworzyła w tym czasie ponad dwa miliony indywidualnych kart dla podróżnych i odnotowała niemal sześć milionów przekroczeń granicy.

Sukces tego przedsięwzięcia to efekt współpracy funkcjonariuszy z lotniska na Okęciu oraz specjalistów od teleinformatyki, którzy przygotowali infrastrukturę do obsługi tak dużej ilości danych w czasie rzeczywistym.