Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie rozstrzygnął przetarg na przebudowę skrzyżowania ulic Żelaznej i Chmielnej. Powstanie tam nowa sygnalizacja świetlna, a okoliczna przestrzeń przejdzie metamorfozę. Prace zrealizuje firma Strabag.



Skrzyżowanie ulic Żelaznej i Chmielnej, mimo swoich niewielkich rozmiarów, generuje bardzo duże natężenie ruchu. Przebiegająca tamtędy ulica Żelazna stanowi łącznik między alejami Jerozolimskimi a ulicą Prostą. Z danych warszawskich drogowców wynika, że w ubiegłym roku średnie dobowe natężenie ruchu osiągało w tym miejscu poziom około 16 tysięcy pojazdów.

Niebezpieczne skrzyżowanie na Woli

Intensywnemu ruchowi samochodowemu towarzyszy tam wysoka aktywność pieszych. Dotychczasowe warunki drogi sprzyjały jednak łamaniu przepisów przez kierowców, którzy przekraczali dozwoloną prędkość i wyprzedzali inne pojazdy bezpośrednio na zebrze. Potwierdziły to niezależne kontrole bezpieczeństwa. Podczas szczegółowego audytu nieubezpieczonych w sygnalizację przejść, obie zebry po południowej stronie skrzyżowania otrzymały najniższą możliwą notę – 0 w skali od 0 do 5. Sytuację pogarszał fakt, że piesi musieli pokonać tam aż cztery pasy ruchu bez żadnych zabezpieczeń.

ZDM zapowiedział przebudowę. Prace ruszają

Inwestycja zakłada głębokie zmiany w organizacji ruchu nie tylko na zbiegu Żelaznej i Chmielnej. Nowością będzie tam wydzielony pas do skrętu w lewo w kierunku wschodniego wlotu ulicy Chmielnej. Prace porządkowe obejmą również sąsiednie skrzyżowanie ulic Złotej i Twardej.

Największa transformacja czeka jednak rejon skrzyżowania ulic Żelaznej i Złotej. Obecnie jego powierzchnia wynosi blisko 1500 metrów kwadratowych, co odpowiada wielkości około 25 przeciętnych warszawskich mieszkań. Drogowcy uznali tę przestrzeń za przeskalowaną i postanowili ją zwęzić. Wolne miejsce zostanie wykorzystane na wyznaczenie pasów do lewoskrętów oraz na zwężenie wlotów. Zmiany mają na celu uspokojenie ruchu pojazdów bez negatywnego wpływu na dotychczasową przepustowość arterii.

Dodatkowym efektem prac będzie tzw. rozpłytowanie, czyli usunięcie zbędnych warstw asfaltu i betonu. W odzyskanych miejscach pojawi się nowa zieleń – zaplanowano posadzenie trzech klonów oraz niemal 1,5 tysiąca krzewów.

120 dni na przebudowę

Najkorzystniejszą ze wszystkich 5 ofert w przetargu złożyło przedsiębiorstwo Strabag. Kontrakt opiewa na kwotę nieco ponad 4,6 miliona złotych. Wybrany podmiot będzie miał 120 dni na sfinalizowanie budowy sygnalizacji oraz zmian w infrastrukturze drogowej od momentu podpisania umowy.

Te zmiany stanowią część szerszego programu poprawy bezpieczeństwa na stołecznych drogach. Tylko w zeszłym roku ZDM zmodernizował blisko 120 przejść dla pieszych, instalując nowe światła m.in. u zbiegu ulic Woronicza i Spartańskiej, Wólczyńskiej i Nocznickiego oraz Przyczółkowej i Pałacowej. Obecnie nowe systemy świateł powstają na skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Sterniczej oraz na wysokości ulicy Pirenejskiej. W przygotowaniu są już dokumentacje projektowe dla kolejnych lokalizacji, w tym dla ulic Wysockiego, Krasińskiego i Leszno.