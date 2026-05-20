W Warszawie trwa wielka manifestacja NSZZ „Solidarność” oraz rolników pod hasłem „Razem dla Polski i Polaków”. Uczestnicy sprzeciwiają się unijnemu Zielonemu Ładowi i domagają się m.in. ogólnokrajowego referendum, waloryzacji płac w budżetówce oraz ochrony rynku rolniczego.



W marszu biorą udział politycy PiS i Konfederacji. Przemysław Czarnek (kandydat PiS na premiera) wezwał do opuszczenia systemu ETS, co ma obniżyć rachunki za prąd i ciepło o połowę.

Dla mieszkańców stolicy kluczowe są jednak potężne utrudnienia, które potrwają nawet do czwartkowego wieczora (21 maja, do godz. 21:00).

Utrudnienia w Warszawie. Trasa przemarszu i punkty krytyczne

Manifestanci z Placu Zamkowego przechodzą Traktem Królewskim pod Sejm. Największy paraliż dotyczy trzech rejonów:

• Plac Zamkowy i al. Solidarności – możliwa blokada Mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

• Trakt Królewski – całkowite wyłączenie z ruchu od Starego Miasta do Placu na Rozdrożu.

• Okolice Sejmu – ul. Piękna (od Wiejskiej do Myśliwieckiej) zostaje zamknięta na ponad 30 godzin.

Zmiany w komunikacji miejskiej

WTP wprowadził masowe objazdy. Tramwaje linii 4, 13, 20, 23 i 26 skierowano przez Most Gdański. Wyłączono też ruch tramwajów na Moście Poniatowskiego. Autobusy jadące Traktem Królewskim (m.in. 116, 180, 503) kursują przez pl. Piłsudskiego. Linie 117, 507 i 521 kończą trasy po praskiej stronie (przy PGE Narodowym), a linie 107 i 159 omijają ul. Piękną przez Czerniakowską i Trasę Łazienkowską.

Służby apelują o omijanie ścisłego centrum. Najpewniejszym środkiem transportu pozostaje metro, które kursuje bez zakłóceń. Dynamiczne decyzje o zamykaniu kolejnych ulic podejmuje Policja.

