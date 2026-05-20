Służby apelują o omijanie ścisłego centrum Warszawy
W marszu biorą udział politycy PiS i Konfederacji. Przemysław Czarnek (kandydat PiS na premiera) wezwał do opuszczenia systemu ETS, co ma obniżyć rachunki za prąd i ciepło o połowę.
Dla mieszkańców stolicy kluczowe są jednak potężne utrudnienia, które potrwają nawet do czwartkowego wieczora (21 maja, do godz. 21:00).
Manifestanci z Placu Zamkowego przechodzą Traktem Królewskim pod Sejm. Największy paraliż dotyczy trzech rejonów:
• Plac Zamkowy i al. Solidarności – możliwa blokada Mostu Śląsko-Dąbrowskiego.
• Trakt Królewski – całkowite wyłączenie z ruchu od Starego Miasta do Placu na Rozdrożu.
• Okolice Sejmu – ul. Piękna (od Wiejskiej do Myśliwieckiej) zostaje zamknięta na ponad 30 godzin.
WTP wprowadził masowe objazdy. Tramwaje linii 4, 13, 20, 23 i 26 skierowano przez Most Gdański. Wyłączono też ruch tramwajów na Moście Poniatowskiego. Autobusy jadące Traktem Królewskim (m.in. 116, 180, 503) kursują przez pl. Piłsudskiego. Linie 117, 507 i 521 kończą trasy po praskiej stronie (przy PGE Narodowym), a linie 107 i 159 omijają ul. Piękną przez Czerniakowską i Trasę Łazienkowską.
Służby apelują o omijanie ścisłego centrum. Najpewniejszym środkiem transportu pozostaje metro, które kursuje bez zakłóceń. Dynamiczne decyzje o zamykaniu kolejnych ulic podejmuje Policja.