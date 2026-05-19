Niezależny dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, Andrzej Poczobut, odwiedził Muzeum Powstania Warszawskiego. Wizyta stała się okazją do zaprezentowania gościowi unikalnych pamiątek związanych z losami żołnierzy Armii Krajowej na Kresach Wschodnich.



W oficjalnym komunikacie prasowym władze Muzeum Powstania Warszawskiego poinformowały, że w spotkaniu uczestniczyła również żona publicysty, Oksana, oraz Mikołaj Falkowski, Prezes Zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego. Delegację po ekspozycji oprowadzili dyrektor placówki Jan Ołdakowski oraz jego zastępcy, Paweł Ukielski i Dariusz Gawin.

Gospodarze spotkania zwrócili szczególną uwagę na eksponaty dokumentujące walkę AK na Grodzieńszczyźnie – w rodzinnych stronach Andrzeja Poczobuta. Wśród nich znalazł się m.in. dębowy krzyż z mogiły dowódcy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, ppłk. Jana Wojciecha Kiwerskiego „Oliwy”. Gościom zaprezentowano także wystawę czasową „Najlepsi. Cichociemni. GROM”, na której przybliżono sylwetki oficerów walczących na Kresach i w Powstaniu Warszawskim, w tym ppłk. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza”, por. Jana Piwnika „Ponurego” oraz kpt. Bolesława Kontryma „Żmudzina”.

Wizyta miała dla publicysty wymiar osobisty. Andrzej Poczobut to prawnik i wieloletni działacz Związku Polaków na Białorusi, który w swojej pracy reporterskiej od lat dokumentował opór Polaków podczas II wojny światowej. Za swoją niezależną działalność i obronę prawdy historycznej spędził łącznie 7 lat w białoruskich więzieniach, stając się symbolem niezłomności. W księdze pamiątkowej warszawskiego muzeum pozostawił poruszający wpis: „Dziękuję za możliwość dotknięcia naszej polskiej historii”.