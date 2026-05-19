Tablicę upamiętniającą kapitana Jerzego Mindziukiewicza odsłonięto dziś na elewacji budynku przy ul. Długiej 22, gdzie mieści się siedziba Związku Powstańców Warszawskich. W ten sposób uhonorowano Powstańca Warszawskiego i wieloletniego strażnika pamięci o losach jego bohaterów, którego życie i działalność były nierozerwalnie związane z tym miejscem.

– Spotykamy się dziś, by oddać hołd bohaterowi i odsłonić tablicę poświęconą Jerzemu Mindziukiewiczowi, w miejscu, które tak mocno wiąże się z jego życiem i ostatnimi latami pracy. Chcę symbolicznie podziękować panu Jerzemu i zapewnić, że podczas kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego będziemy wracać tutaj — do jego tablicy, do jego pięknej historii – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Kim był Jerzy Mindziukiewicz, ps. „Jur”?

Jerzy Mindziukiewicz, ps. „Jur”, urodził się w 1927 roku w Warszawie, był żołnierzem Armii Krajowej, w czasie okupacji działał w konspiracji, w Powstaniu Warszawskim walczył w Zgrupowaniu „Chrobry II”. Brał udział w walkach o Centralny Dworzec Pocztowy, gdzie 3 sierpnia został ranny. Po upadku Powstania trafił do obozu przejściowego w Pruszkowie. Po wojnie ukończył edukację i pracował jako ekonomista i socjolog, jednak to działalność w Związku Powstańców Warszawskich stała się jego najważniejszą misją. Przez lata pełnił funkcję skarbnika, a następnie wiceprezesa Prezydium Zarządu Związku Powstańców Warszawskich. Wspierał swoich towarzyszy broni, organizując pomoc, opiekę i wsparcie finansowe. Współtworzył liczne inicjatywy edukacyjne i upamiętniające, dbając o to, by historia Powstania była przekazywana kolejnym pokoleniom. Odznaczony licznymi medalami m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym i Krzyżem Partyzanckim.

– Jerzy był człowiekiem szlachetnym, uczciwym i niezwykle skromnym. Zawsze gotów, by pomagać innym, cieszył się szacunkiem nie tylko wśród powstańców, ale także w całym środowisku kombatanckim. Odszedł w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku wobec Ojczyzny, a dzisiejsze odsłonięcie tablicy jest symbolicznym wyrazem naszej wdzięczności i pamięci o nim – wspominał bohatera Janusz Maksymowicz, prezes Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich.

Symboliczne miejsce przy Długiej 22

Tablica pamiątkowa została umieszczona na budynku przy ul. Długiej 22 – miejscu, które Jerzy Mindziukiewicz współtworzył przez dziesięciolecia. To tu pracował, spotykał się z powstańcami, prowadził działania organizacyjne i reprezentował środowisko kombatanckie. Upamiętnienie na elewacji siedziby Związku Powstańców Warszawy podkreśliło jego wieloletnie zaangażowanie i rolę, jaką odegrał w budowaniu wspólnoty pamięci o Powstaniu Warszawskim.

– Warszawa dba o swoją historię i daje dziś piękny przykład tego, jak powinno się pielęgnować pamięć o bohaterach. To miasto, które nie pozwala, by historia Powstania Warszawskiego zgasła — przeciwnie, z każdym takim miejscem, jak ta tablica poświęcona kapitanowi Jerzemu Mindziukiewiczowi, pokazuje, że pamięć o powstańcach jest tu żywa, szanowana i przekazywana kolejnym pokoleniom – podkreślił Lech Parell, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.