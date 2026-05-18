W poniedziałek, 18 maja 2026 roku, w wybranych punktach Warszawy mieszkańcy usłyszą syreny alarmowe. Służby wojewody mazowieckiego apelują o zachowanie spokoju i podkreślają, że uruchomienie urządzeń ma charakter techniczny.



W poniedziałek w ciągu dnia na terenie Warszawy zostaną przeprowadzone techniczne testy systemu głośnego ostrzegania. Jak zaznacza Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, celem działań jest zweryfikowanie poprawności funkcjonowania punktów alarmowych.

W ramach procedury kontrolnej wyemitowany zostanie pojedynczy, krótkotrwały sygnał dźwiękowy. Jak poinformowała Luiza Jurgiel-Żyła, rzeczniczka wojewody mazowieckiego, będzie to „5-sekundowy sygnał alarmowy”. Przedstawiciele urzędu uspokajają mieszkańców i apelują o brak reakcji na dźwięk syren. „Nie jest to sygnał alarmowy związany z realnym zagrożeniem. Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań” – informują.

Działania obejmą pięć warszawskich dzielnic, w których wytypowano łącznie sześć precyzyjnych lokalizacji. Infrastruktura będzie sprawdzana pod następującymi adresami:

• Wawer: ul. Michała Kajki 80/82,

• Praga-Południe (Saska Kępa): ul. Afrykańska 12D,

• Białołęka: ul. Marywilska 26,

• Bielany: ul. Jana Kochanowskiego 7 oraz ul. Renesansowa 27,

• Bemowo (Jelonki): ul. Eugeniusza Szwankowskiego 6.

Dzisiejsze sygnały mają charakter wyłącznie techniczny i nie wymagają od odbiorców podejmowania jakichkolwiek czynności ratunkowych czy ewakuacyjnych.