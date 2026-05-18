W ciągu dnia zostanie uruchomiony 5-sekundowy sygnał alarmowy
W poniedziałek w ciągu dnia na terenie Warszawy zostaną przeprowadzone techniczne testy systemu głośnego ostrzegania. Jak zaznacza Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, celem działań jest zweryfikowanie poprawności funkcjonowania punktów alarmowych.
W ramach procedury kontrolnej wyemitowany zostanie pojedynczy, krótkotrwały sygnał dźwiękowy. Jak poinformowała Luiza Jurgiel-Żyła, rzeczniczka wojewody mazowieckiego, będzie to „5-sekundowy sygnał alarmowy”. Przedstawiciele urzędu uspokajają mieszkańców i apelują o brak reakcji na dźwięk syren. „Nie jest to sygnał alarmowy związany z realnym zagrożeniem. Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań” – informują.
Działania obejmą pięć warszawskich dzielnic, w których wytypowano łącznie sześć precyzyjnych lokalizacji. Infrastruktura będzie sprawdzana pod następującymi adresami:
• Wawer: ul. Michała Kajki 80/82,
• Praga-Południe (Saska Kępa): ul. Afrykańska 12D,
• Białołęka: ul. Marywilska 26,
• Bielany: ul. Jana Kochanowskiego 7 oraz ul. Renesansowa 27,
• Bemowo (Jelonki): ul. Eugeniusza Szwankowskiego 6.
Dzisiejsze sygnały mają charakter wyłącznie techniczny i nie wymagają od odbiorców podejmowania jakichkolwiek czynności ratunkowych czy ewakuacyjnych.