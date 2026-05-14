Komisja Europejska przygotowuje pakiet przepisów, który zrewolucjonizuje podróże kolejowe. Jeden bilet na całą trasę i silniejsza ochrona praw pasażera mają sprawić, że mieszkańcy Warszawy chętniej wybiorą pociąg zamiast samolotu.



Planowanie zagranicznych podróży koleją ze stolicy może stać się znacznie prostsze. Jak informuje serwis rp.pl, Komisja Europejska pracuje nad rozwiązaniami eliminującymi największe bariery w transporcie międzynarodowym. Nowe przepisy proponują wprowadzenie możliwości zakupu jednego biletu na całą podróż, nawet jeśli wymaga ona skorzystania z usług kilku różnych przewoźników.

Reklama Reklama

Koniec z uciążliwą rezerwacją

Obecnie podróżowanie koleją przez granice wiąże się z koniecznością korzystania z wielu systemów sprzedażowych. Według danych przytaczanych przez rp.pl, proces rezerwacji biletu na pociąg trwa średnio o 70 proc. dłużej niż w przypadku połączenia lotniczego. Nowe przepisy mają to zmienić poprzez zobowiązanie przewoźników do udostępniania swojej oferty na zintegrowanych platformach cyfrowych.

Do planowanych zmian odniosła się w mediach społecznościowych Hanna Gronkiewicz-Waltz. Zdaniem europosłanki, nowy system uprości podróże, eliminując konieczność dokonywania wielu osobnych transakcji.

Silniejsze prawa pasażera i gwarancja przesiadki

Istotnym elementem propozycji jest ochrona w przypadku opóźnień. Obecnie, kupując osobne bilety, podróżny ryzykuje utratę środków i brak pomocy, jeśli spóźni się na przesiadkę nie ze swojej winy. Unijny projekt zakłada, że odpowiedzialność za kontynuację podróży przejmie przewoźnik.

Apostolos Tzitzikostas, europejski komisarz ds. transportu, zapowiedział, że pasażerowie będą mogli korzystać z „silniejszych praw pasażerów kolei, większej przejrzystości i lepszej ochrony na każdym etapie podróży”. W praktyce oznacza to darmową zmianę trasy, zwrot kosztów lub zapewnienie noclegu i wyżywienia przez firmę odpowiedzialną za opóźnienie.

Transparentność i planowanie z wyprzedzeniem

Projekt nakłada również nowe obowiązki na przewoźników. Platformy sprzedaży biletów posiadające ponad 50 proc. udziału w rynku będą musiały wyświetlać oferty wszystkich konkurentów. Dodatkowo, aby ułatwić planowanie urlopów, przewoźnicy zostaną zobowiązani do uruchomienia sprzedaży online co najmniej pięć miesięcy przed terminem odjazdu.

Reforma ma na celu zachęcenie pasażerów do rezygnacji z lotów krótkodystansowych na rzecz ekologicznej kolei. Hanna Gronkiewicz-Waltz we wpisie zaznaczyła, że w Parlamencie Europejskim politycy będą pilnować realizacji hasła: „Jedna podróż = jeden bilet”.

Kiedy wejdą zmiany?

Projekt trafi teraz pod obrady Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego. Choć wdrożenie inteligentnych systemów udostępniania danych o transporcie potrwa, celem jest stworzenie sieci, która pozwoli warszawiakom planować podróże transgraniczne tak łatwo, jak loty samolotem.