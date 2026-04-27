Od 1 do 3 maja pociągi drugiej linii metra będą kursowały na skróconej trasie – między stacjami Bródno a Księcia Janusza. Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa ZM2.



Nieczynne będą stacje Ulrychów i Bemowo. W tym czasie uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa ZM2 między stacją Księcia Janusza a pętlą Osiedle Górczewska.

Komunikacja zastępcza dla drugiej linii metra podczas majówki

Przy stacji Księcia Janusza do autobusu w stronę Bemowa będzie można wsiąść na przystanku Metro Księcia Janusza 02; natomiast na Bemowie, w kierunku stacji Księcia Janusza autobusy zatrzymają się na przystanku Metro Bemowo 01. Rozkłady jazdy linii ZM2 i 523 będą ze sobą skoordynowane, tak aby na wspólnym odcinku ich tras autobusy pojawiały się na przystankach na przemian.

Zamknięcie odcinka linii M2 związane jest z pracami technicznymi dotyczącymi połączenia stacji Bemowo z nowo wybudowaną stacją Lazurowa oraz rozbudową infrastruktury technicznej.

Prace na drugiej linii metra w majówkę

W tym czasie służby planują ułożenie ok. 4,5 km kabli średniego napięcia (czyli kabli przesyłających energię elektryczną o napięciu wyższym niż w zwykłych instalacjach domowych, wykorzystywaną do zasilania infrastruktury metra). Dokładnie będzie to 6 przewodów w tunelu lewym i 3 przewody w tunelu prawym; instalacja ta zapewni zasilanie stacji Bemowo ze stacją Lazurowa oraz stworzy awaryjne, zapasowe połączenie zasilania na potrzeby bezpieczeństwa;

Przewidziano również montaż ok. 1 km anten sieci komórkowej (GSM), co umożliwi korzystanie z telefonów komórkowych w tunelu, montaż anten systemu radiołączności, a także rozbudowę systemu przeciwpożarowego oraz Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (czyli systemu komunikatów głosowych używanych w sytuacjach zagrożenia).

W tym czasie odbywał się będzie także montaż czujników wykrywających zagrożenia, instalacja ręcznych ostrzegaczy pożarowych (przycisków alarmowych) oraz montaż głośników w łączniku między torami odstawczymi a tunelem. Ułożone zostaną też dwa światłowody o łącznej długości ok. 2 km.