Nieczynne będą stacje Ulrychów i Bemowo. W tym czasie uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa ZM2 między stacją Księcia Janusza a pętlą Osiedle Górczewska.

Komunikacja zastępcza dla drugiej linii metra podczas majówki

Przy stacji Księcia Janusza do autobusu w stronę Bemowa będzie można wsiąść na przystanku Metro Księcia Janusza 02; natomiast na Bemowie, w kierunku stacji Księcia Janusza autobusy zatrzymają się na przystanku Metro Bemowo 01. Rozkłady jazdy linii ZM2 i 523 będą ze sobą skoordynowane, tak aby na wspólnym odcinku ich tras autobusy pojawiały się na przystankach na przemian.

Polecane
Oferta spędzania czasu nad rzeką to różnorodny program skierowany do każdego.
rekreacja
Sezon letni nad Wisłą otwarty. Jakie atrakcje zaplanowano w tym roku?

Zamknięcie odcinka linii M2 związane jest z pracami technicznymi dotyczącymi połączenia stacji Bemowo z nowo wybudowaną stacją Lazurowa oraz rozbudową infrastruktury technicznej.

Prace na drugiej linii metra w majówkę

W tym czasie służby planują ułożenie ok. 4,5 km kabli średniego napięcia (czyli kabli przesyłających energię elektryczną o napięciu wyższym niż w zwykłych instalacjach domowych, wykorzystywaną do zasilania infrastruktury metra). Dokładnie będzie to 6 przewodów w tunelu lewym i 3 przewody w tunelu prawym; instalacja ta zapewni zasilanie stacji Bemowo ze stacją Lazurowa oraz stworzy awaryjne, zapasowe połączenie zasilania na potrzeby bezpieczeństwa;

Polecane
Metro coraz bardziej dostępne. Wymiana oznaczeń na linii M1 trwa
dostępność
Metro coraz bardziej dostępne. Wymiana oznaczeń na linii M1 trwa

Przewidziano również montaż ok. 1 km anten sieci komórkowej (GSM), co umożliwi korzystanie z telefonów komórkowych w tunelu, montaż anten systemu radiołączności, a także rozbudowę systemu przeciwpożarowego oraz Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (czyli systemu komunikatów głosowych używanych w sytuacjach zagrożenia).

W tym czasie odbywał się będzie także montaż czujników wykrywających zagrożenia, instalacja ręcznych ostrzegaczy pożarowych (przycisków alarmowych) oraz montaż głośników w łączniku między torami odstawczymi a tunelem. Ułożone zostaną też dwa światłowody o łącznej długości ok. 2 km.