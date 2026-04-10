Wiosna to najlepszy czas, by odkurzyć jednoślady i przygotować się do bezpiecznych wypraw po mieście. Już w najbliższą sobotę (11 kwietnia) o godz. 10 ruszają „dni otwarte” w Miasteczku Ruchu Drogowego (MRD) na Woli. To wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy, które w ubiegłym roku odwiedziły tysiące młodych cyklistów, powraca w pełnej gotowości. Obiekt przy ulicy Sołtyka 8/10 będzie dostępny dla każdego fana dwóch kółek w każdy weekend, aż do końca października, w godz. 10-17.
Nie masz własnego roweru albo nie masz jak go dowieźć na Wolę? Żaden problem! Miasteczko oferuje bezpłatne wypożyczenie sprzętu na miejscu. Do dyspozycji są rowery dla dzieci, a nawet kilka sztuk dla dorosłych opiekunów, którzy chcą towarzyszyć swoim pociechom w nauce. Pamiętajcie jednak o bezpieczeństwie – kask w miasteczku to podstawa. Jeśli zapomnicie swojego, obsługa udostępni go Wam bez żadnych opłat.
Warto zaznaczyć, że MRD to strefa zarezerwowana wyłącznie dla rowerzystów. Ze względu na specyfikę szkolenia i bezpieczeństwo uczących się dzieci, na teren nie wjedziemy na hulajnogach (nawet tych elektrycznych), rolkach czy rowerkach biegowych. Chodzi o to, by w kontrolowanych warunkach jak najlepiej odwzorować prawdziwy ruch uliczny.
Infrastruktura przy ul. Sołtyka to prawdziwy majstersztyk planowania – to Warszawa w miniaturze. Na młodych kierowców czekają skrzyżowania o ruchu okrężnym, drogi z pierwszeństwem, a nawet przejazd przez tory kolejowe. Są tu działające światła, znaki drogowe, śluzy rowerowe, a nawet przystanek autobusowy.
To idealny poligon doświadczalny, gdzie można „na sucho” przećwiczyć trudne manewry, nauczyć się omijania przeszkód i zrozumieć, jak działają przepisy, które na prawdziwej jezdni mogą wydawać się skomplikowane. Nad wszystkim czuwają funkcjonariusze Straży Miejskiej. Strażnicy nie wystawiają tu mandatów – wręcz przeciwnie, z uśmiechem tłumaczą zawiłości kodeksu drogowego, wyłapują błędy i podpowiadają, jak jeździć pewniej i bezpieczniej.
Choć miasteczko tętni życiem w każdy weekend, warto już teraz zarezerwować sobie czas 25 kwietnia. Odbędzie się wtedy doroczny piknik „Zdrowo Rowerowo”. To wydarzenie, które co roku przyciąga tłumy warszawiaków szukających aktywnej rozrywki. W programie znajdą się nie tylko warsztaty edukacyjne i sportowe wyzwania z nagrodami, ale też prawdziwa gratka dla fanów technologii i bezpieczeństwa – symulator dachowania.
Wstęp do Miasteczka Ruchu Drogowego w weekendy jest całkowicie wolny i nie wymaga wcześniejszych zapisów. Wystarczy przyjść, zabrać ze sobą dobry humor i – w przypadku dzieci – opiekuna, by wspólnie cieszyć się rowerową przygodą w sercu miasta. Do zobaczenia na trasie!