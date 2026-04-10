Miasteczko Ruchu Drogowego przy ul. Sołtyka otwiera swoje bramy na nowy sezon. To idealna okazja, by pod okiem strażników miejskich podszlifować umiejętności przed egzaminem na kartę rowerową. Start 11 kwietnia.



Wiosna to najlepszy czas, by odkurzyć jednoślady i przygotować się do bezpiecznych wypraw po mieście. Już w najbliższą sobotę (11 kwietnia) o godz. 10 ruszają „dni otwarte” w Miasteczku Ruchu Drogowego (MRD) na Woli. To wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy, które w ubiegłym roku odwiedziły tysiące młodych cyklistów, powraca w pełnej gotowości. Obiekt przy ulicy Sołtyka 8/10 będzie dostępny dla każdego fana dwóch kółek w każdy weekend, aż do końca października, w godz. 10-17.

Wszystko, czego potrzebujesz, czeka na miejscu

Nie masz własnego roweru albo nie masz jak go dowieźć na Wolę? Żaden problem! Miasteczko oferuje bezpłatne wypożyczenie sprzętu na miejscu. Do dyspozycji są rowery dla dzieci, a nawet kilka sztuk dla dorosłych opiekunów, którzy chcą towarzyszyć swoim pociechom w nauce. Pamiętajcie jednak o bezpieczeństwie – kask w miasteczku to podstawa. Jeśli zapomnicie swojego, obsługa udostępni go Wam bez żadnych opłat.

Warto zaznaczyć, że MRD to strefa zarezerwowana wyłącznie dla rowerzystów. Ze względu na specyfikę szkolenia i bezpieczeństwo uczących się dzieci, na teren nie wjedziemy na hulajnogach (nawet tych elektrycznych), rolkach czy rowerkach biegowych. Chodzi o to, by w kontrolowanych warunkach jak najlepiej odwzorować prawdziwy ruch uliczny.

Warszawa w pigułce: od rond po sygnalizację

Infrastruktura przy ul. Sołtyka to prawdziwy majstersztyk planowania – to Warszawa w miniaturze. Na młodych kierowców czekają skrzyżowania o ruchu okrężnym, drogi z pierwszeństwem, a nawet przejazd przez tory kolejowe. Są tu działające światła, znaki drogowe, śluzy rowerowe, a nawet przystanek autobusowy.

W Miasteczku Ruch Drogowego przy Sołtyka można przećwiczyć wiele sytuacji drogowych "na sucho" Foto: mat. pras.

To idealny poligon doświadczalny, gdzie można „na sucho” przećwiczyć trudne manewry, nauczyć się omijania przeszkód i zrozumieć, jak działają przepisy, które na prawdziwej jezdni mogą wydawać się skomplikowane. Nad wszystkim czuwają funkcjonariusze Straży Miejskiej. Strażnicy nie wystawiają tu mandatów – wręcz przeciwnie, z uśmiechem tłumaczą zawiłości kodeksu drogowego, wyłapują błędy i podpowiadają, jak jeździć pewniej i bezpieczniej.

Wielki finał kwietnia – piknik „Zdrowo Rowerowo”

Choć miasteczko tętni życiem w każdy weekend, warto już teraz zarezerwować sobie czas 25 kwietnia. Odbędzie się wtedy doroczny piknik „Zdrowo Rowerowo”. To wydarzenie, które co roku przyciąga tłumy warszawiaków szukających aktywnej rozrywki. W programie znajdą się nie tylko warsztaty edukacyjne i sportowe wyzwania z nagrodami, ale też prawdziwa gratka dla fanów technologii i bezpieczeństwa – symulator dachowania.

Wstęp do Miasteczka Ruchu Drogowego w weekendy jest całkowicie wolny i nie wymaga wcześniejszych zapisów. Wystarczy przyjść, zabrać ze sobą dobry humor i – w przypadku dzieci – opiekuna, by wspólnie cieszyć się rowerową przygodą w sercu miasta. Do zobaczenia na trasie!