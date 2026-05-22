Na budowanej Stacji Techniczno-Postojowej Mory rozpoczęły się testy urządzeń do obsługi składów metra linii M2. Wykonawca sprawdza m.in. zautomatyzowaną myjnię z obiegiem zamkniętym wody. Równolegle wokół nowej infrastruktury ruszyły nasadzenia zieleni.



Prace budowlane na Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory zbliżają się do końca. Obecnie realizowane są tam procedury testowe oraz montaż wyposażenia wewnątrz budynków i hal technicznych. Sprawdzenie systemów jest warunkiem koniecznym przed dopuszczeniem obiektu do ruchu pociągów oraz pojazdów pomocniczych.

Nowoczesna myjnia dla pociągów linii M2

Jednym z najważniejszych elementów nowej infrastruktury jest całoroczna myjnia przeznaczona do czyszczenia zewnętrznych powierzchni wagonów. Konstrukcyjnie obiekt opiera się na trzech mobilnych portalach, które przemieszczają się wzdłuż unieruchomionego składu. Dwa z tych modułów odpowiadają za proces zmywania zanieczyszczeń, natomiast trzeci realizuje zadania związane z osuszaniem wagonów.

Stacja Techniczno-Postojowa Mory Foto: Metro Warszawskie

Urządzenie dostosowano do pracy w skrajnych warunkach termicznych – pozwala na mycie zarówno rozgrzanych pojazdów w sezonie letnim, jak i obsługę taboru przy niskich temperaturach zimowych. System informatyczny pozwala na automatyczne dopasowanie parametrów pracy do konkretnego modelu pociągu. Cały proces może być realizowany w sposób w pełni zautomatyzowany lub sterowany ręcznie przez operatora korzystającego z systemu kamer.

Oszczędność wody i nowe nasadzenia

Projekt techniczny myjni uwzględnia aspekty ekologiczne. Zastosowanie zamkniętego obiegu wody pozwala na ponowne wykorzystanie zasobów i ograniczenie zużycia o około 80 procent. Podobne rozwiązania funkcjonują już w stolicy na terenie stacji STP Kabaty.

Działania ekologiczne obejmują również zagospodarowanie terenu wokół powstających obiektów:

• Na terenie STP Mory: Zaplanowano posadzenie ponad 1600 drzew. Pierwsza partia obejmująca około stu sztuk jest już umieszczana w gruncie.

• Wzdłuż nowej trasy M2: Projekt przewiduje dodatkowe nasadzenia około 350 drzew.

Wśród wybranych gatunków znajdują się m.in. dęby, jesiony, wierzby, graby, a także drzewa owocowe, takie jak grusze, jabłonie i śliwy.

Rozbudowa sieci metra na Bemowie

Inwestycja na zachodnim odcinku drugiej linii metra obejmuje budowę trzech nowych stacji pasażerskich. Mieszkańcy zyskają dostęp do przystanków:

• C3 Lazurowa (zlokalizowana w rejonie skrzyżowania ulic Górczewskiej i Lazurowej),

• C2 Chrzanów (rejon skrzyżowania ulic Rayskiego i Szeligowskiej),

• C1 Karolin.

Za ostatnią stacją pasażerską powstaną podziemne tory odstawcze prowadzące bezpośrednio do bazy technicznej Mory. Nowy kompleks zapewni pełną obsługę techniczną taboru obsługującego linię M2. Finalizacja wszystkich zaplanowanych prac budowlanych na tym odcinku ma nastąpić w 2026 roku. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.