Wzmożone kontrole przewozu osób w Warszawie ujawniły liczne nieprawidłowości. Stołeczne służby w pierwszej połowie maja 2026 r. sprawdziły blisko 100 pojazdów, wyciągając konsekwencje wobec kierowców łamiących prawo i wymogi licencyjne.



W pierwszej połowie maja 2026 roku warszawskie służby przeprowadziły zintensyfikowane działania wymierzone w nieuczciwych przewoźników. Jak wynika z oficjalnego komunikatu Urzędu m.st. Warszawy, kontrole koncentrowały się na weryfikacji legalności świadczonych usług oraz przestrzeganiu przepisów prawa miejscowego. W akcji uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji oraz Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Skala naruszeń w majowych statystykach

Podczas działań prowadzonych m.in. 7 i 11 maja, służby zrealizowały 94 kontrole. Aż 38 z nich zakończyło się wykryciem uchybień. Jak informuje warszawski ratusz, do najpoważniejszych naruszeń należały:

• prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających (4 przypadki),

• posługiwanie się sfałszowanym prawem jazdy oraz jazda bez wymaganych uprawnień (łącznie 10 osób),

• zatrzymanie 23 dowodów rejestracyjnych ze względu na stan techniczny lub brak dokumentacji.

Dodatkowo, podczas weryfikacji tożsamości funkcjonariusze ujęli dwie osoby poszukiwane oraz trzech obcokrajowców przebywających na terenie kraju nielegalnie. „Najczęściej odnotowano: brak wypisu z licencji — 10 przypadków” oraz liczne naruszenia przepisów lokalnych – łącznie u 17 kierowców.

Gwałtowny wzrost liczby kontroli w 2026 roku

Analiza danych porównawczych wskazuje na znaczące zaostrzenie polityki kontrolnej miasta. W całym 2025 roku przeprowadzono 690 sprawdzeń, podczas gdy w pierwszych miesiącach 2026 roku liczba ta wzrosła do 1256. Urząd m.st. Warszawy podkreśla, że „liczba wspólnych działań kontrolnych” wzrosła niemal dwukrotnie w stosunku do roku ubiegłego, co przekłada się na wyższą skuteczność w eliminowaniu niebezpiecznych zjawisk w transporcie.

Vademecum bezpiecznego pasażera

Władze miasta apelują do mieszkańców o czujność przed skorzystaniem z usługi. Kluczowe jest sprawdzenie, czy pojazd posiada lampę TAXI na dachu oraz oficjalne oznaczenia: żółto-czerwony pas, herb Warszawy i numer boczny.

Równie istotna jest weryfikacja danych w aplikacji mobilnej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między opisem w telefonie a stanem faktycznym (inny numer rejestracyjny lub kierowca), pasażer dla własnego bezpieczeństwa powinien zrezygnować z kursu. Urząd przypomina także o konieczności pobierania paragonu fiskalnego. Dokument ten, zawierający numer boczny i rejestrację pojazdu, „stanowi podstawę do zgłoszenia ewentualnych nieprawidłowości” do Policji lub poprzez miejski portal Warszawa 19115.