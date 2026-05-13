18 maja o godz. 16:00 rozpoczną się zapisy do tegorocznej edycji warszawskiej akcji „Lato w Mieście”, która potrwa od 29 czerwca do 31 sierpnia. Elektroniczna rekrutacja zakończy się 31 maja o północy.



Od najbliższego poniedziałku, 18 maja, zostaną uruchomione zapisy na tegoroczną ofertę opieki oraz zajęć dla uczniów warszawskich szkół oraz dzieci mieszkających w stolicy. Miasto przeznacza na realizację programu „Lato w Mieście” około 10 mln zł rocznie.

– Od ponad 20 lat organizujemy w Warszawie „Lato w Mieście”, które cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Podczas wakacyjnej przerwy od nauki, w ponad 160 miejskich szkołach, w tym placówkach specjalnych, zapewniamy ponad 39 tys. miejsc dla dzieci na tygodniowych turnusach, w tym opiekę oraz mnóstwo ciekawych zajęć, warsztatów i wycieczek. Współpracujemy m.in. z instytucjami kultury, ośrodkami sportu i rekreacji czy warszawskim zoo, aby każdego roku przygotować dla uczestników różnorodną ofertę na najwyższym poziomie – podkreśla Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta Warszawy.

Jak zapisać dziecko na „Lato w Mieście 2026”?

Zapisy prowadzone są przez elektroniczny system zgłoszeń dostępny na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl.

W tym celu rodzice lub opiekunowie:

rejestrują dziecko za pomocą jego numeru PESEL,

tworzą hasło i uzupełniają dane,

wybierają tygodniowe turnusy akcji (poniedziałek–piątek),

wskazują preferowane szkoły – od najbardziej do najmniej pożądanej.

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka pojawi się w systemie 2 czerwca o godz.16:00.

Opłaty i formalności w akcji „Lato w mieście”

Od 3 do 16 czerwca (do godz. 16:00) należy złożyć w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane:

potwierdzenie opłaty za wyżywienie i opiekę lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat,

wydrukowaną kartę kwalifikacyjną wraz z załącznikami (do pobrania z systemu rejestracji).

Opłaty w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych (wybranych szkołach, które biorą udział w akcji „Lato w Mieście” 2026) wynoszą:

20 zł dziennie – dwa posiłki (w tym jeden ciepły),

30 zł dziennie – opiekę.

Z opłat zwolnione są dzieci korzystające w roku szkolnym z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków na podstawie decyzji dyrektora szkoły lub OPS.

Feryjne Placówki Edukacyjne będą działać od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00–8:00 do 16:00–17:00. Program każdej placówki jest przygotowywany indywidualnie i dostosowany do wieku uczestników oraz warunków organizacyjnych.

Współorganizatorami zajęć są m.in.:

Muzeum Warszawy,

Muzeum POLIN,

Centrum Nauki Kopernik,

Miejski Ogród Zoologiczny,

Centrum Pieniądza NBP,

Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa,

Straż Miejska, Komenda Stołeczna Policji, PSSE.

Dodatkowo zaplanowano ok. tysiąc zajęć specjalistycznych w domach kultury, ogrodach jordanowskich, bibliotekach oraz ośrodkach sportu i rekreacji. Do dyspozycji dzieci pozostanie kilkadziesiąt obiektów sportowych – boiska, hale i baseny.