Od najbliższego poniedziałku, 18 maja, zostaną uruchomione zapisy na tegoroczną ofertę opieki oraz zajęć dla uczniów warszawskich szkół oraz dzieci mieszkających w stolicy. Miasto przeznacza na realizację programu „Lato w Mieście” około 10 mln zł rocznie.
– Od ponad 20 lat organizujemy w Warszawie „Lato w Mieście”, które cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Podczas wakacyjnej przerwy od nauki, w ponad 160 miejskich szkołach, w tym placówkach specjalnych, zapewniamy ponad 39 tys. miejsc dla dzieci na tygodniowych turnusach, w tym opiekę oraz mnóstwo ciekawych zajęć, warsztatów i wycieczek. Współpracujemy m.in. z instytucjami kultury, ośrodkami sportu i rekreacji czy warszawskim zoo, aby każdego roku przygotować dla uczestników różnorodną ofertę na najwyższym poziomie – podkreśla Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta Warszawy.
Zapisy prowadzone są przez elektroniczny system zgłoszeń dostępny na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl.
W tym celu rodzice lub opiekunowie:
Od 3 do 16 czerwca (do godz. 16:00) należy złożyć w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane:
Opłaty w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych (wybranych szkołach, które biorą udział w akcji „Lato w Mieście” 2026) wynoszą:
Z opłat zwolnione są dzieci korzystające w roku szkolnym z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków na podstawie decyzji dyrektora szkoły lub OPS.
Feryjne Placówki Edukacyjne będą działać od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00–8:00 do 16:00–17:00. Program każdej placówki jest przygotowywany indywidualnie i dostosowany do wieku uczestników oraz warunków organizacyjnych.
Współorganizatorami zajęć są m.in.:
Dodatkowo zaplanowano ok. tysiąc zajęć specjalistycznych w domach kultury, ogrodach jordanowskich, bibliotekach oraz ośrodkach sportu i rekreacji. Do dyspozycji dzieci pozostanie kilkadziesiąt obiektów sportowych – boiska, hale i baseny.