Szpital Bielański realizuje projekty o wartości blisko 103 mln zł. Dzięki środkom z KPO i budżetu Warszawy placówka zyska nowoczesne Centrum Robotyczne, nowy oddział chemioterapii oraz zaawansowaną diagnostykę kardiologiczną wspieraną przez AI.



Szpital Bielański przy ul. Cegłowskiej, będący największą miejską placówką medyczną na Mazowszu, przechodzi technologiczną transformację. Łączna wartość projektów finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz dotacji m.st. Warszawy wynosi niemal 103 mln zł. Jak wynika z oficjalnego komunikatu Urzędu Miasta Warszawy, celem zmian jest poprawa bezpieczeństwa oraz zwiększenie dostępności specjalistycznych świadczeń.

Reklama Reklama

Nowy standard leczenia nowotworów

Kluczowym elementem zmian jest projekt onkologiczny o wartości 58,48 mln zł. Placówka stawia na małoinwazyjne metody leczenia oraz skrócenie czasu potrzebnego na postawienie diagnozy. W ramach tych środków powstanie Onkologiczne Centrum Robotyczne, wykorzystujące system da Vinci.

Inwestycja zakłada również:

• Utworzenie Oddziału Chemioterapii Dziennej z 13 łóżkami.

• Modernizację obszaru endoskopowego w Oddziale Gastroenterologii.

• Pełną cyfryzację zakładu patomorfologii.

• Zakup specjalistycznego sprzętu, w tym zestawów laparoskopowych, aparatów RTG i USG.

Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, podkreśla, że nowa aparatura pozwoli na wcześniejsze wykrywanie chorób, w tym diagnostykę endometriozy czy zaburzeń hormonalnych, co „pozwala na wczesną identyfikację zagrożeń i szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia”.

Rozwój opieki kardiologicznej

Drugi istotny filar modernizacji to kardiologia, na którą przeznaczono ponad 22 mln zł. Szpital, działający w ramach Krajowej Sieci Kardiologicznej, utworzy pododdział kardiologii inwazyjnej oferujący 8 stanowisk opieki dziennej. Rozbudowana zostanie także pracownia elektrofizjologii o drugą salę zabiegową.

W diagnostyce chorób układu krążenia wykorzystana zostanie sztuczna inteligencja oraz obrazowanie echo 3D. Według Jarosława Jóźwiaka, przewodniczącego Komisji Zdrowia Rady m.st. Warszawy, inwestycja ta zapewni pacjentom „dostęp do wysokospecjalistycznych procedur”, co bezpośrednio wpłynie na komfort i jakość świadczonej opieki.

Cyfryzacja i modernizacja SOR

Transformacja obejmuje także sferę cyfrową. Za kwotę 22 mln zł Szpital Bielański oraz Warszawski Instytut Zdrowia przy ul. Inflanckiej wdrożą rozwiązania z zakresu e-zdrowia. Systemy te mają zagwarantować lepszą ochronę danych oraz wspierać lekarzy w decyzjach klinicznych przy pomocy algorytmów AI.

Równolegle miasto Warszawa przeznaczyło 45 mln zł na rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie – w ubiegłym roku bielański SOR przyjął ponad 38 tys. osób, będąc najbardziej obciążonym oddziałem tego typu w stolicy.