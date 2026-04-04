Podziel się życiem przed zakupami. Mobilna zbiórka krwi w Wola Parku

Akcja jest efektem współpracy centrum handlowego ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi Białokrewka oraz lokalnym franczyzobiorcą McDonald’s. Mobilny punkt pobrań zostanie ustawiony przy głównym wejściu do obiektu, w pobliżu sklepu Reserved. Rejestracja dawców będzie prowadzona na bieżąco przez cały czas trwania zbiórki.
Zanim zdecydujesz się na oddanie krwi, warto sprawdzić, czy spełniasz podstawowe kryteria. Krwiodawcą może zostać osoba pełnoletnia, która nie ukończyła jeszcze 60. roku życia. Ważnym warunkiem jest również masa ciała – musi ona wynosić minimum 50 kg.
Kandydat na dawcę powinien cieszyć się dobrym zdrowiem. Istnieją jednak pewne ograniczenia: z procedury wykluczone są kobiety w ciąży oraz osoby zmagające się z nadciśnieniem tętniczym. Pełną listę przeciwwskazań można znaleźć na oficjalnych stronach rządowych poświęconych krwiodawstwu.
Organizatorzy przygotowali dla uczestników akcji drobne upominki i udogodnienia. Każda osoba, która odda krew, otrzyma gorącą kawę lub herbatę oraz gadżety od McDonald’s. Dodatkowo Wola Park przekaże dawcom karty podarunkowe do wykorzystania w centrum. Należy pamiętać, że wszystkim honorowym dawcom przysługują również ulgi ustawowe, takie jak dwa dni wolnego od pracy czy zwrot kosztów dojazdu.
Wola Park regularnie angażuje się w inicjatywy ważne dla mieszkańców Woli i Bemowa. Oprócz bogatej oferty handlowej, obejmującej ponad 200 sklepów i punktów usługowych, miejsce to stawia na ekologię i zrównoważony rozwój. Przykładem takich działań jest Współdzielnik, czyli miejsce aktywności lokalnej, oraz zrewitalizowane Ogrody Ulricha. Organizacja zbiórki krwi to kolejny krok w stronę budowania społeczności, dla której ważne są codzienne sprawy i wzajemna pomoc.