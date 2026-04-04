Podziel się życiem przed zakupami. Mobilna zbiórka krwi w Wola Parku

W czwartek 9 kwietnia przed wejściem do Wola Parku zaparkuje specjalny krwiobus. W godz. 8:30–13:30 każdy chętny będzie mógł oddać krew i wesprzeć potrzebujących, korzystając z profesjonalnej pomocy medycznej na miejscu.



Akcja jest efektem współpracy centrum handlowego ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi Białokrewka oraz lokalnym franczyzobiorcą McDonald’s. Mobilny punkt pobrań zostanie ustawiony przy głównym wejściu do obiektu, w pobliżu sklepu Reserved. Rejestracja dawców będzie prowadzona na bieżąco przez cały czas trwania zbiórki.

Kto może zostać dawcą

Zanim zdecydujesz się na oddanie krwi, warto sprawdzić, czy spełniasz podstawowe kryteria. Krwiodawcą może zostać osoba pełnoletnia, która nie ukończyła jeszcze 60. roku życia. Ważnym warunkiem jest również masa ciała – musi ona wynosić minimum 50 kg.

Kandydat na dawcę powinien cieszyć się dobrym zdrowiem. Istnieją jednak pewne ograniczenia: z procedury wykluczone są kobiety w ciąży oraz osoby zmagające się z nadciśnieniem tętniczym. Pełną listę przeciwwskazań można znaleźć na oficjalnych stronach rządowych poświęconych krwiodawstwu.