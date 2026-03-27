Nowoczesna metoda leczenia tętniaków mózgu po raz pierwszy w Polsce

Zabieg przeprowadzono 20 marca. Wykonał go dr Remigiusz Krysiak wraz z zespołem lekarzy z II Zakładu Radiologii Klinicznej CSK UCK WUM w składzie: dr Maciej Jaworski, dr Jarosław Żyłkowski oraz dr Jakub Giziński. Wsparcie merytoryczne zapewnił ekspert z Danii dr Leif Sorensen, którego doświadczenie w pracy z tą technologią było nieocenione przy tym pionierskim wdrożeniu.
Zastosowanie urządzenia eCLIPs otwiera nowe możliwości w leczeniu tętniaków o szerokiej szyi. Są to zmiany naczyniowe o wysokim stopniu skomplikowania, których zaopatrzenie standardowymi metodami wewnątrznaczyniowymi jest niezwykle trudne.
Wprowadzenie tej technologii pozwala na precyzyjną rekonstrukcję ściany naczynia u podstawy tętniaka, skuteczne zabezpieczenie zmian, które dotychczas stanowiły ogromne wyzwanie terapeutyczne, a także na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów przy zachowaniu mało inwazyjnego charakteru leczenia.
Synergia pomiędzy neuroradiologami zabiegowymi a neurochirurgami pozwala polskim pacjentom na dostęp do najnowocześniejszych technik medycznych.Co ważne, nie jest to jednorazowe wydarzenie – w najbliższych tygodniach planowane są już kolejne zabiegi z wykorzystaniem tej technologii, co pozwoli pomóc kolejnym pacjentom.
Tętniak mózgu to groźna, zwykle długo bezobjawowa choroba naczyń, która w chwili pęknięcia staje się nagłym stanem zagrożenia życia. Wczesne wykrycie i specjalistyczne leczenie znacząco poprawiają rokowanie chorych.
Tętniak mózgu, nazywany też tętniakiem wewnątrzczaszkowym, to miejscowe uwypuklenie ściany tętnicy spowodowane jej osłabieniem. Płynąca pod ciśnieniem krew rozciąga osłabiony fragment naczynia, tworząc „worek” wypełniony krwią, który z czasem może się powiększać i pęknąć.
Do powstawania tętniaków mózgu predysponują zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Wśród tych ostatnich najczęściej wymienia się nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu oraz ogólne choroby naczyń, takie jak miażdżyca.
Znaczenie mają również wrodzone nieprawidłowości budowy ścian tętnic oraz choroby tkanki łącznej, które sprzyjają ich osłabieniu. Zwiększone ryzyko obserwuje się także u osób, w których rodzinie występowały już tętniaki lub krwotoki podpajęczynówkowe.
Największym problemem diagnostycznym jest fakt, że niewielki tętniak mózgu często nie daje żadnych charakterystycznych dolegliwości. Objawy – jeśli się pojawiają – bywają niespecyficzne i mogą obejmować przewlekłe bóle głowy, zaburzenia widzenia, zawroty głowy czy szumy uszne.
W sytuacji, gdy tętniak osiąga większe rozmiary i zaczyna uciskać sąsiednie struktury nerwowe, mogą wystąpić zaburzenia mowy, niedowłady kończyn lub podwójne widzenie. W każdym z tych przypadków konieczna jest pilna konsultacja neurologiczna lub neurochirurgiczna, nawet jeśli objawy wydają się „tylko” przewlekłym bólem głowy.