Nowoczesna metoda leczenia tętniaków mózgu po raz pierwszy w Polsce

Specjaliści z II Zakładu Radiologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wykonali pierwszy w naszym kraju zabieg wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaka mózgu z wykorzystaniem innowacyjnego urządzenia eCLIPs. Pacjentka czuje się dobrze. Pozostaje jeszcze pod opieką lekarzy, czekając na planowe badanie kontrolne.



Zabieg przeprowadzono 20 marca. Wykonał go dr Remigiusz Krysiak wraz z zespołem lekarzy z II Zakładu Radiologii Klinicznej CSK UCK WUM w składzie: dr Maciej Jaworski, dr Jarosław Żyłkowski oraz dr Jakub Giziński. Wsparcie merytoryczne zapewnił ekspert z Danii dr Leif Sorensen, którego doświadczenie w pracy z tą technologią było nieocenione przy tym pionierskim wdrożeniu.

Nowa metoda leczenia tętniaków mózgu

Zastosowanie urządzenia eCLIPs otwiera nowe możliwości w leczeniu tętniaków o szerokiej szyi. Są to zmiany naczyniowe o wysokim stopniu skomplikowania, których zaopatrzenie standardowymi metodami wewnątrznaczyniowymi jest niezwykle trudne.

Wprowadzenie tej technologii pozwala na precyzyjną rekonstrukcję ściany naczynia u podstawy tętniaka, skuteczne zabezpieczenie zmian, które dotychczas stanowiły ogromne wyzwanie terapeutyczne, a także na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów przy zachowaniu mało inwazyjnego charakteru leczenia.

Synergia pomiędzy neuroradiologami zabiegowymi a neurochirurgami pozwala polskim pacjentom na dostęp do najnowocześniejszych technik medycznych.Co ważne, nie jest to jednorazowe wydarzenie – w najbliższych tygodniach planowane są już kolejne zabiegi z wykorzystaniem tej technologii, co pozwoli pomóc kolejnym pacjentom.