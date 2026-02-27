Szpital Bródnowski przeciw chorobie Parkinsona. Prawie 140 mln zł na terapię genową

Mazowiecki Szpital Bródnowski otrzymał prawie 140 mln zł unijnego wsparcia na rozwój pionierskiej metody leczenia chorób mózgu. To pierwszy w Polsce tak zaawansowany projekt z wykorzystaniem terapii genowej dający realną szansę na przełom w leczeniu m.in. choroby Parkinsona.



Parkinson jest drugą najczęstszą chorobą neurodegeneracyjną po chorobie Alzheimera. Na całym świecie żyje z nią około 8,5 mln osób. W Europie jest ich ponad milion, a w Polsce – ok. 100 tys. dorosłych. Przełom w leczeniu może nastąpić w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim. Placówka rusza z prekursorskim projektem terapii genowych w leczeniu chorób mózgu. Jego celem jest opracowanie i wprowadzenie innowacyjnych technologii terapeutycznych.

prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, specjalista w dziedzinie neurochirurgii Jesteśmy najbardziej doświadczonym w Europie zespołem, który realizował już wiele projektów związanych z terapią genową mózgu

– Lekarze z naszego szpitala to pionierzy, którzy współpracują ze światowymi neurochirurgami. Mają na swoim koncie osiągnięcia na międzynarodową skalę. Przeprowadzili m.in. jedne z pierwszych na świecie operacji wszczepienia układów stymulujących do obu półkul mózgowych w chorobie Parkinsona i dystonii. Jednym z największych osiągnięć kliniki jest wykonanie pierwszej na świecie terapii genowej mózgu w demencji i w zaniku wieloukładowym – wymienia marszałek Adam Struzik.

Walka z chorobą Parkinsona w Szpitalu Bródnowskim

Nowatorska terapia ma polegać na precyzyjnym podaniu do konkretnych struktur mózgu wektora wirusowego przenoszącego gen odpowiedzialny za produkcję enzymów kluczowych w procesie łagodzenia skutków choroby. Specjaliści będą badać, czy terapia z zastosowaniem genu dekarboksylazy L-aminokwasów aromatycznych (AADC) pomoże w leczeniu pacjentów z chorobą Parkinsona.

Pozwoli to spowolnić postęp choroby, poprawić funkcje motoryczne i jakość życia pacjentów, którzy nie będą już musieli przyjmować dużych dawek leków. Do realizacji projektu niezbędne jest uzyskanie przez szpital wektora wirusowego AAV2-hAADC. Badania będzie prowadzić zespół prof. Mirosława Ząbka, światowej klasy specjalisty w dziedzinie neurochirurgii.