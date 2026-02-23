Lądowisko na Bródnie przejdzie modernizację. Pieniądze na szybszy ratunek w Warszawie

Nowocześniejsza płyta lądowiska to pewniejszy transport pacjentów w stanach nagłych
Dla mieszkańców Warszawy, a szczególnie prawobrzeżnej części miasta, Szpital Bródnowski jest kluczowym punktem na mapie ratownictwa medycznego. Modernizacja lądowiska przy tamtejszym SOR-ze to przede wszystkim walka o czas. Dzięki dotacji z Ministerstwa Zdrowia w wysokości ponad 1,8 mln zł oraz wsparciu samorządu Mazowsza (prawie 470 tys. zł), lądowisko zostanie w pełni odnowione.
Prace mają na celu przygotowanie infrastruktury do rygorystycznych przepisów, które zaczną obowiązywać od stycznia 2027 roku. Główne założenia to:
Nowocześniejsza płyta lądowiska to pewniejszy transport pacjentów w stanach nagłych, gdzie każda sekunda lądowania i przekazania chorego na oddział ma znaczenie.
Warszawa nie jest jedynym miejscem na Mazowszu, gdzie zaplanowano duże zmiany. W skali całego województwa wsparcie trafi do czterech kluczowych placówek marszałkowskich, a łączna kwota dotacji przekracza 7,6 mln zł.
Największe przedsięwzięcie czeka Siedlce. Mazowiecki Szpital Wojewódzki wybuduje całkowicie nowe lądowisko na dachu budynku SOR. Inwestycja ta pochłonie ponad 12,2 mln zł (z czego 8 mln zł dołoży samorząd), eliminując konieczność transportowania pacjentów z oddalonego o kilkadziesiąt metrów placu.
Zmiany obejmą również:
Dzięki tym działaniom sieć ratownictwa lotniczego na Mazowszu stanie się jedną z najnowocześniejszych w kraju, zapewniając pacjentom z mniejszych ośrodków szybki dostęp do wysokospecjalistycznej opieki.
Mazowieckie projekty są częścią gigantycznego programu modernizacji polskiej służby zdrowia. W ramach rządowego Programu Inwestycyjnego Modernizacji Podmiotów Leczniczych wsparcie otrzymało łącznie 113 szpitali w całym kraju.
Pod względem finansowym Mazowsze plasuje się w ścisłej czołówce z kwotą ok. 25,4 mln zł na 12 jednostek. Liderem zestawienia jest województwo małopolskie, które na 15 projektów otrzymało ponad 28 mln zł. Duże środki popłyną również na Śląsk (21 mln zł) oraz do województwa łódzkiego (19,5 mln zł).
|Województwo
|Liczba jednostek
|Suma wsparcia
|Małopolskie
|15
|~28,2 mln zł
|Mazowieckie
|12
|~25,4 mln zł
|Śląskie
|11
|~21,0 mln zł
|Łódzkie
|9
|~19,5 mln zł
Ogólnopolski plan zakłada, że do 2027 roku system lądowisk przy SOR będzie spójny i gotowy na obsługę najnowocześniejszych maszyn ratowniczych, co znacząco podniesie standard bezpieczeństwa medycznego w Polsce.