Lądowisko na Bródnie przejdzie modernizację. Pieniądze na szybszy ratunek w Warszawie

Systemy bezpieczeństwa i PPOŻ: Standardem stają się zautomatyzowane systemy gaśnicze (np. działka pianowe sterowane zdalnie) oraz nowoczesne systemy oświetlenia nawigacyjnego, które pozwalają na bezpieczne lądowania w trudnych warunkach pogodowych i w nocy.

Podejście bez przeszkód (Airgap): Przepisy kładą ogromny nacisk na tzw. studium aeronautyczne. Wokół lądowiska musi zostać zachowana wolna przestrzeń, która nie może być zabudowana nowymi budynkami czy masztami, co w gęstej zabudowie miejskiej (jak w Warszawie) bywa najtrudniejszym wymogiem do spełnienia.

Nowocześniejsza płyta lądowiska to pewniejszy transport pacjentów w stanach nagłych, gdzie każda sekunda lądowania i przekazania chorego na oddział ma znaczenie.

Inwestycje w całym regionie: Siedlce, Płock i Ciechanów

Warszawa nie jest jedynym miejscem na Mazowszu, gdzie zaplanowano duże zmiany. W skali całego województwa wsparcie trafi do czterech kluczowych placówek marszałkowskich, a łączna kwota dotacji przekracza 7,6 mln zł.

Największe przedsięwzięcie czeka Siedlce. Mazowiecki Szpital Wojewódzki wybuduje całkowicie nowe lądowisko na dachu budynku SOR. Inwestycja ta pochłonie ponad 12,2 mln zł (z czego 8 mln zł dołoży samorząd), eliminując konieczność transportowania pacjentów z oddalonego o kilkadziesiąt metrów placu.

Zmiany obejmą również:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku – modernizacja lądowiska przy Klinicznym SOR (1,2 mln zł dofinansowania).

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – przebudowa lądowiska sanitarnego (prawie 600 tys. zł wsparcia).

Dzięki tym działaniom sieć ratownictwa lotniczego na Mazowszu stanie się jedną z najnowocześniejszych w kraju, zapewniając pacjentom z mniejszych ośrodków szybki dostęp do wysokospecjalistycznej opieki.

Skala ogólnopolska: Setki milionów na lądowiska

Mazowieckie projekty są częścią gigantycznego programu modernizacji polskiej służby zdrowia. W ramach rządowego Programu Inwestycyjnego Modernizacji Podmiotów Leczniczych wsparcie otrzymało łącznie 113 szpitali w całym kraju.

Pod względem finansowym Mazowsze plasuje się w ścisłej czołówce z kwotą ok. 25,4 mln zł na 12 jednostek. Liderem zestawienia jest województwo małopolskie, które na 15 projektów otrzymało ponad 28 mln zł. Duże środki popłyną również na Śląsk (21 mln zł) oraz do województwa łódzkiego (19,5 mln zł).

Województwo Liczba jednostek Suma wsparcia Małopolskie 15 ~28,2 mln zł Mazowieckie 12 ~25,4 mln zł Śląskie 11 ~21,0 mln zł Łódzkie 9 ~19,5 mln zł

Ogólnopolski plan zakłada, że do 2027 roku system lądowisk przy SOR będzie spójny i gotowy na obsługę najnowocześniejszych maszyn ratowniczych, co znacząco podniesie standard bezpieczeństwa medycznego w Polsce.