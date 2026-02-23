6.3°C
1009.1 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Kolizja ujawniła katalog przewinień 40-letniego kierowcy

Publikacja: 23.02.2026 12:25

Mimo jasnego zakazu, mężczyzna zdecydował się zignorować postanowienie urzędowe i kontynuował porusz

Mimo jasnego zakazu, mężczyzna zdecydował się zignorować postanowienie urzędowe i kontynuował poruszanie się samochodem.

Foto: policja

M.B.
Niegroźna stłuczka w powiecie pruszkowskim zakończyła się dla sprawcy poważnymi zarzutami. Mężczyzna nie tylko wymusił pierwszeństwo, ale wsiadł za kółko bez uprawnień i w aucie bez ważnych badań technicznych.

Do zdarzenia doszło podczas rutynowego przejazdu przez teren powiatu pruszkowskiego. Z ustaleń funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego wynika, że 40-latek zignorował przepisy dotyczące pierwszeństwa przejazdu, co doprowadziło do zderzenia z innym samochodem. Choć sama kolizja wyglądała na typowy błąd drogowy, prawdziwe problemy kierowcy zaczęły się dopiero w momencie legitymowania przez wezwany na miejsce patrol.

Ostateczny wymiar kary i jej wysokość określi sąd, przed którym wkrótce stanie 40-latek.

Za kierownicę mimo zakazu i bez przeglądu

Sprawdzenie danych mężczyzny w policyjnych systemach szybko wyjaśniło powody, dla których nie powinien on znajdować się na drodze w roli kierowcy. Okazało się, że wobec 40-latka została wydana prawomocna decyzja administracyjna o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Mimo jasnego zakazu, mężczyzna zdecydował się zignorować postanowienie urzędowe i kontynuował poruszanie się samochodem.

Kontrola techniczna pojazdu również wypadła negatywnie. Policjanci stwierdzili, że auto, którym poruszał się sprawca kolizji, nie posiadało aktualnych badań technicznych. Oznacza to, że pojazd nie był dopuszczony do ruchu, co w połączeniu z brakiem uprawnień kierowcy stanowiło istotne zagrożenie dla innych uczestników ruchu w regionie.

Polecane
Zatrzymany 68-latek usłyszał już zarzut uszkodzenia mienia. Za takie przestępstwo grozi kara do 5 la
bezpieczeństwo
Rajd po Zalewie Zegrzyńskim zakończony zarzutami
Reklama
Reklama

Zarzuty karne i grożąca kara

Sprawca kolizji nie unikał odpowiedzialności i podczas przesłuchania przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Na podstawie zebranego materiału dowodowego policjanci przedstawili mu zarzut popełnienia przestępstwa. Chodzi o niestosowanie się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnień. Zgodnie z polskim prawem, za taki czyn grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Osobny tryb postępowania będzie dotyczył wykroczeń drogowych, czyli spowodowania samej kolizji oraz poruszania się niesprawnym technicznie samochodem. Sprawą zajmuje się obecnie Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie, która nadzoruje prowadzone postępowanie. Ostateczny wymiar kary i jej wysokość określi sąd, przed którym wkrótce stanie 40-latek.

Polecane
Lista przewinień zatrzymanego jest długa: od jazdy po pijanemu, przez niezatrzymanie się do kontroli
bezpieczeństwo
Pijany uciekinier w rowie. Zaatakował policjanta swoim autem

Bezpieczeństwo wymaga odpowiedzialności

Funkcjonariusze przy okazji tego zdarzenia przypominają, że przepisy ruchu drogowego oraz decyzje administracyjne nie są jedynie formalnością. Ignorowanie zakazów prowadzenia pojazdów to prosta droga do poważnych kłopotów prawnych, a poruszanie się autem bez przeglądu naraża na niebezpieczeństwo nie tylko kierowcę, ale i przypadkowych przechodniów czy innych zmotoryzowanych. Przypadek z Pruszkowa pokazuje, że nawet chwila nieuwagi przy wymuszaniu pierwszeństwa może wyciągnąć na światło dzienne znacznie poważniejsze naruszenia prawa.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Zaskoczeni mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni z powrotem do Warszawy, gdzie usłyszeli zarzu
bezpieczeństwo

Próba kradzieży pod pretekstem zakupu

Mieszkańcy, którzy zorganizowali się w proteście, podkreślają, że nie są przeciwnikami tworzenia mie
przestrzeń miejska

Prywatny plac zabaw na publicznym skwerze. Żoliborzanie protestują przeciw ogrodzeniu zieleni

Do działań zaangażowano elitarne jednostki kontrterrorystyczne „BOA” oraz pododdziały z Białegostoku
bezpieczeństwo

Uderzenie w narkobiznes. Policja rozbiła grupę pseudokibiców

Nad osiedlem „wisi widmo dzikiej reprywatyzacji”. Sprawa dotyczy pięciu bloków przy ulicy Górczewski
Afera

Widmo reprywatyzacji na Woli. Setki rodzin w cieniu roszczeń znanej spółki

W styczniowym finale znalazła się irbisica śnieżna Suri
zwierzę warszawskie

Suri czy myszojeleń? Kto zostanie Zwierzakiem Miesiąca?

Wystawa „Plakat polski. Kolekcja”: Teodor Axentowicz II Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuk
instytucje kultury

Muzeum Plakatu znów zaprosi zwiedzających. Kiedy otwarcie?

Zgromadzone dowody okazały się wystarczające, by postawić zatrzymanym zarzuty kradzieży z włamaniem
bezpieczeństwo

Seryjni włamywacze zatrzymani w Warszawie

Na kilka tygodni przed wyborami 4 czerwca, na styku starej i nowej części otwockiego cmentarza, odkr
historia polski

Czy cmentarz w Otwocku kryje masowy grób żołnierzy AK? Sensacyjny post prezydenta miasta

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA