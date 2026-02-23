6.3°C
Wielkie uderzenie w narkobiznes. Policja rozbiła grupę pseudokibiców

Publikacja: 23.02.2026 09:35

Do działań zaangażowano elitarne jednostki kontrterrorystyczne „BOA" oraz pododdziały z Białegostoku, Kielc, Lublina i Warszawy

Do działań zaangażowano elitarne jednostki kontrterrorystyczne „BOA” oraz pododdziały z Białegostoku, Kielc, Lublina i Warszawy

Foto: policja

M.B.
Ponad 300 funkcjonariuszy wzięło udział w akcji wymierzonej w handlarzy narkotyków działających w stolicy. Zatrzymano 23 osoby, które mogły wprowadzić na czarny rynek tonę nielegalnych substancji, w tym kokainę oraz niezwykle groźny crack.

Służby od dłuższego czasu przyglądały się działalności grupy, która od listopada 2024 roku opanowała rynek narkotykowy w Warszawie i okolicznych miejscowościach. Z ustaleń śledczych wynika, że przestępcy stworzyli sprawnie działający system dystrybucji, wykorzystując do tego celu architekturę starych kamienic. Dilerzy przekazywali towar bezpośrednio w bramach, co miało utrudnić ich wykrycie przez rutynowe patrole.

Spektakularna akcja kontrterrorystów i CBŚP

Skala operacji przygotowanej przez Centralne Biuro Śledcze Policji była ogromna. Z uwagi na to, że w strukturach grupy działali agresywni pseudokibice jednego ze stołecznych klubów, do działań zaangażowano elitarne jednostki kontrterrorystyczne „BOA” oraz pododdziały z Białegostoku, Kielc, Lublina i Warszawy. W sumie w nalotach na wytypowane adresy uczestniczyło ponad 300 policjantów.



Policja zabezpieczyła także 80 tys. zł w gotówce, które według śledczych pochodziły bezpośrednio z handlu używkami.



W ręce mundurowych wpadły 23 osoby. Co ciekawe, wśród zatrzymanych znalazło się sześciu uciekinierów, którzy byli poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości do wcześniejszych spraw karnych. Policja zabezpieczyła także 80 tys. zł w gotówce, które według śledczych pochodziły bezpośrednio z handlu używkami.

Chemik i produkcja cracku w Warszawie

Jednym z najważniejszych sukcesów operacji było zatrzymanie mężczyzny pełniącego w grupie rolę tak zwanego chemika. Był on odpowiedzialny za specjalistyczny proces przetwarzania kokainy w crack. Jest to szczególnie niebezpieczna i destrukcyjna forma narkotyku, która błyskawicznie wyniszcza organizm i prowadzi do silnego uzależnienia oraz napadów agresji.


Wprowadzenie tak dużej ilości twardych narkotyków na rynek stanowiło poważne zagrożenie dla mieszkańców regionu. Eksperci policyjni podkreślają, że crack jest substancją wywołującą głębokie zaburzenia psychiczne, a walka z jego dystrybucją jest priorytetem dla organów ścigania.

Surowe zarzuty i areszty dla podejrzanych

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga postawiła już zatrzymanym pierwsze zarzuty. Dotyczą one kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także produkcji i obrotu znacznymi ilościami środków odurzających. Sąd podzielił argumentację śledczych o wysokim stopniu szkodliwości czynów i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 16 podejrzanych.


Policjanci zaznaczają, że to nie koniec działań w tej sprawie. Funkcjonariusze wciąż analizują zebrany materiał dowodowy i nie wykluczają kolejnych zatrzymań osób powiązanych z rozbitym gangiem. Śledztwo pozostaje rozwojowe.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

