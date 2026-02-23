Wielkie uderzenie w narkobiznes. Policja rozbiła grupę pseudokibiców

Do działań zaangażowano elitarne jednostki kontrterrorystyczne „BOA” oraz pododdziały z Białegostoku, Kielc, Lublina i Warszawy
Służby od dłuższego czasu przyglądały się działalności grupy, która od listopada 2024 roku opanowała rynek narkotykowy w Warszawie i okolicznych miejscowościach. Z ustaleń śledczych wynika, że przestępcy stworzyli sprawnie działający system dystrybucji, wykorzystując do tego celu architekturę starych kamienic. Dilerzy przekazywali towar bezpośrednio w bramach, co miało utrudnić ich wykrycie przez rutynowe patrole.
Skala operacji przygotowanej przez Centralne Biuro Śledcze Policji była ogromna. Z uwagi na to, że w strukturach grupy działali agresywni pseudokibice jednego ze stołecznych klubów, do działań zaangażowano elitarne jednostki kontrterrorystyczne „BOA” oraz pododdziały z Białegostoku, Kielc, Lublina i Warszawy. W sumie w nalotach na wytypowane adresy uczestniczyło ponad 300 policjantów.
Policja zabezpieczyła także 80 tys. zł w gotówce, które według śledczych pochodziły bezpośrednio z handlu używkami.
W ręce mundurowych wpadły 23 osoby. Co ciekawe, wśród zatrzymanych znalazło się sześciu uciekinierów, którzy byli poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości do wcześniejszych spraw karnych. Policja zabezpieczyła także 80 tys. zł w gotówce, które według śledczych pochodziły bezpośrednio z handlu używkami.
Jednym z najważniejszych sukcesów operacji było zatrzymanie mężczyzny pełniącego w grupie rolę tak zwanego chemika. Był on odpowiedzialny za specjalistyczny proces przetwarzania kokainy w crack. Jest to szczególnie niebezpieczna i destrukcyjna forma narkotyku, która błyskawicznie wyniszcza organizm i prowadzi do silnego uzależnienia oraz napadów agresji.
Wprowadzenie tak dużej ilości twardych narkotyków na rynek stanowiło poważne zagrożenie dla mieszkańców regionu. Eksperci policyjni podkreślają, że crack jest substancją wywołującą głębokie zaburzenia psychiczne, a walka z jego dystrybucją jest priorytetem dla organów ścigania.
Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga postawiła już zatrzymanym pierwsze zarzuty. Dotyczą one kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także produkcji i obrotu znacznymi ilościami środków odurzających. Sąd podzielił argumentację śledczych o wysokim stopniu szkodliwości czynów i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 16 podejrzanych.
Policjanci zaznaczają, że to nie koniec działań w tej sprawie. Funkcjonariusze wciąż analizują zebrany materiał dowodowy i nie wykluczają kolejnych zatrzymań osób powiązanych z rozbitym gangiem. Śledztwo pozostaje rozwojowe.