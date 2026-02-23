Wielkie uderzenie w narkobiznes. Policja rozbiła grupę pseudokibiców

Ponad 300 funkcjonariuszy wzięło udział w akcji wymierzonej w handlarzy narkotyków działających w stolicy. Zatrzymano 23 osoby, które mogły wprowadzić na czarny rynek tonę nielegalnych substancji, w tym kokainę oraz niezwykle groźny crack.



Służby od dłuższego czasu przyglądały się działalności grupy, która od listopada 2024 roku opanowała rynek narkotykowy w Warszawie i okolicznych miejscowościach. Z ustaleń śledczych wynika, że przestępcy stworzyli sprawnie działający system dystrybucji, wykorzystując do tego celu architekturę starych kamienic. Dilerzy przekazywali towar bezpośrednio w bramach, co miało utrudnić ich wykrycie przez rutynowe patrole.

Reklama Reklama

Spektakularna akcja kontrterrorystów i CBŚP

Skala operacji przygotowanej przez Centralne Biuro Śledcze Policji była ogromna. Z uwagi na to, że w strukturach grupy działali agresywni pseudokibice jednego ze stołecznych klubów, do działań zaangażowano elitarne jednostki kontrterrorystyczne „BOA” oraz pododdziały z Białegostoku, Kielc, Lublina i Warszawy. W sumie w nalotach na wytypowane adresy uczestniczyło ponad 300 policjantów.

Policja zabezpieczyła także 80 tys. zł w gotówce, które według śledczych pochodziły bezpośrednio z handlu używkami. Foto: policj

W ręce mundurowych wpadły 23 osoby. Co ciekawe, wśród zatrzymanych znalazło się sześciu uciekinierów, którzy byli poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości do wcześniejszych spraw karnych. Policja zabezpieczyła także 80 tys. zł w gotówce, które według śledczych pochodziły bezpośrednio z handlu używkami.

Chemik i produkcja cracku w Warszawie

Jednym z najważniejszych sukcesów operacji było zatrzymanie mężczyzny pełniącego w grupie rolę tak zwanego chemika. Był on odpowiedzialny za specjalistyczny proces przetwarzania kokainy w crack. Jest to szczególnie niebezpieczna i destrukcyjna forma narkotyku, która błyskawicznie wyniszcza organizm i prowadzi do silnego uzależnienia oraz napadów agresji.