Magazyn narkotyków w mieszkaniu na Woli. Policja przejęła ich ponad dwa kilogramy

Policjanci z Bielan zatrzymali 25-latka, który w mieszkaniu przy ulicy Górczewskiej przechowywał ponad dwa kilogramy narkotyków, w tym żelki z THC i mefedron. Mężczyzna trafił do aresztu, a za popełnione przestępstwa grozi mu do 10 lat więzienia.



Działania funkcjonariuszy rozpoczęły się tuż przed godz. 20, kiedy operacyjni uzyskali informację o lokatorze jednego z budynków na Woli, który mógł posiadać zakazane substancje. Po przyjeździe pod wskazany adres policjanci zauważyli młodego mężczyznę. 25-latek na widok mundurowych podjął próbę ucieczki, jednak został szybko zatrzymany. Już podczas wstępnej kontroli okazało się, że podejrzenia były słuszne. W nogawce spodni oraz w kieszeni kurtki mężczyzna ukrywał zawiniątka z jasną, skrystalizowaną substancją.

Reklama Reklama

Odkryta u podejrznego w mieszkaniu duża ilość środków odurzających stała się podstawą do postawienia poważnych zarzutów. Foto: policja

Narkotykowe żelki i sejf pełen tabletek

Kluczowym etapem interwencji było przeszukanie mieszkania zatrzymanego. Wewnątrz lokalu funkcjonariusze odkryli magazyn różnorodnych środków odurzających. W komodzie oraz przy oknie znajdowały się szklane słoiki i plastikowe pudełka wypełnione kolorowymi żelkami z zawartością THC. To jednak nie był koniec znalezisk. Kolejne partie substancji, w tym susz roślinny i skrystalizowany proszek, zabezpieczono w łazience oraz w domowym sejfie. W skrytce ukryte były również tabletki, waporyzator oraz inne substancje psychoaktywne.

Susz roślinny i skrystalizowany proszek, zabezpieczono w łazience oraz w domowym sejfie. Foto: policja

Ponad dwa kilogramy niebezpiecznych substancji

Szczegółowe analizy laboratoryjne potwierdziły skalę znaleziska. Łącznie policjanci zabezpieczyli prawie 1635 gramów żelków z THC, niemal kilogram mefedronu oraz kilkadziesiąt gramów marihuany i innych substancji chemicznych. Tak duża ilość środków odurzających stała się podstawą do postawienia poważnych zarzutów.