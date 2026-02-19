-2.9°C
1014 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Magazyn narkotyków w mieszkaniu na Woli. Policja przejęła ich ponad dwa kilogramy

Publikacja: 19.02.2026 08:05

W komodzie oraz przy oknie znajdowały się szklane słoiki i plastikowe pudełka wypełnione kolorowymi

W komodzie oraz przy oknie znajdowały się szklane słoiki i plastikowe pudełka wypełnione kolorowymi żelkami z zawartością THC.

Foto: policja

M.B.
Policjanci z Bielan zatrzymali 25-latka, który w mieszkaniu przy ulicy Górczewskiej przechowywał ponad dwa kilogramy narkotyków, w tym żelki z THC i mefedron. Mężczyzna trafił do aresztu, a za popełnione przestępstwa grozi mu do 10 lat więzienia.

Działania funkcjonariuszy rozpoczęły się tuż przed godz. 20, kiedy operacyjni uzyskali informację o lokatorze jednego z budynków na Woli, który mógł posiadać zakazane substancje. Po przyjeździe pod wskazany adres policjanci zauważyli młodego mężczyznę. 25-latek na widok mundurowych podjął próbę ucieczki, jednak został szybko zatrzymany. Już podczas wstępnej kontroli okazało się, że podejrzenia były słuszne. W nogawce spodni oraz w kieszeni kurtki mężczyzna ukrywał zawiniątka z jasną, skrystalizowaną substancją.

Odkryta u podejrznego w mieszkaniu duża ilość środków odurzających stała się podstawą do postawieni

Odkryta u podejrznego w mieszkaniu duża ilość środków odurzających stała się podstawą do postawienia poważnych zarzutów.

Foto: policja

Narkotykowe żelki i sejf pełen tabletek

Kluczowym etapem interwencji było przeszukanie mieszkania zatrzymanego. Wewnątrz lokalu funkcjonariusze odkryli magazyn różnorodnych środków odurzających. W komodzie oraz przy oknie znajdowały się szklane słoiki i plastikowe pudełka wypełnione kolorowymi żelkami z zawartością THC. To jednak nie był koniec znalezisk. Kolejne partie substancji, w tym susz roślinny i skrystalizowany proszek, zabezpieczono w łazience oraz w domowym sejfie. W skrytce ukryte były również tabletki, waporyzator oraz inne substancje psychoaktywne.

Susz roślinny i skrystalizowany proszek, zabezpieczono w łazience oraz w domowym sejfie.

Susz roślinny i skrystalizowany proszek, zabezpieczono w łazience oraz w domowym sejfie.

Foto: policja

Ponad dwa kilogramy niebezpiecznych substancji

Szczegółowe analizy laboratoryjne potwierdziły skalę znaleziska. Łącznie policjanci zabezpieczyli prawie 1635 gramów żelków z THC, niemal kilogram mefedronu oraz kilkadziesiąt gramów marihuany i innych substancji chemicznych. Tak duża ilość środków odurzających stała się podstawą do postawienia poważnych zarzutów.

Reklama
Reklama
Polecane
W mieszkaniu znajdowała się marihuana ukryta w foliowej torbie oraz kokaina w zgrzewalnym opakowaniu
bezpieczeństwo
Trzy kilogramy narkotyków w mieszkaniu na Ursynowie

Surowe konsekwencje dla 25-latka

Prokuratura Rejonowa Warszawa Wola złożyła wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do tej argumentacji i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na oskarżenie go o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za ten czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Nad osiedlem „wisi widmo dzikiej reprywatyzacji”. Sprawa dotyczy pięciu bloków przy ulicy Górczewski
Afera

Milionowe przekręty i widmo utraty mieszkań. Gorąco wokół warszawskiej spółdzielni "Koło"

18 lutego w godzinach porannych, 51-latek został przewieziony na lotnisko Warszawa-Okęcie i stąd odl
bezpieczeństwo

Przymusowy powrót Tadżyka. Straż Graniczna ujawniła broń

Aplikacja 19115 nie ma własnych map, lecz posługuje się mapami Google
e-warszawa

Miejska aplikacja wyświetla stare nazwy ulic. Urzędnicy zrzucają winę na światowego giganta

Projekt przygotowany przez pracownię JSK Architekci zakłada powstanie budynku o wysokości 105 metrów
rynek nieruchomości

Co dalej z ołówkiem przy Twardej 7? Czy doczekamy się nowojorskiego stylu w sercu stolicy?

Wśród osób które odchodzą z Polski 2050 jest poseł Ryszard Petru, były przewodniczący koła partii na
polityka

Czy Polskę 2050 w Warszawie czeka podział? Reakcje na wojnę na górze

Teren pomiędzy pwiolonem Cepelii (dziś Empik) a Hotelem Metropol ma yć przekształcony w oazę zieleni
przestrzeń miejska

Tu zajdzie zmiana. Beton za Cepelią ustąpi miejsca zieleni

Kobieta była kompletnie pijana, co potwierdziło badanie alkomatem wskazujące ponad dwa promile alkoh
bezpieczeństwo

Pijana jazda mieszkanki powiatu nowodworskiego

Lista przewinień zatrzymanego jest długa: od jazdy po pijanemu, przez niezatrzymanie się do kontroli
bezpieczeństwo

Pijany uciekinier w rowie. Zaatakował policjanta swoim autem

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA