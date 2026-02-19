Magazyn narkotyków w mieszkaniu na Woli. Policja przejęła ich ponad dwa kilogramy

W komodzie oraz przy oknie znajdowały się szklane słoiki i plastikowe pudełka wypełnione kolorowymi żelkami z zawartością THC.
Działania funkcjonariuszy rozpoczęły się tuż przed godz. 20, kiedy operacyjni uzyskali informację o lokatorze jednego z budynków na Woli, który mógł posiadać zakazane substancje. Po przyjeździe pod wskazany adres policjanci zauważyli młodego mężczyznę. 25-latek na widok mundurowych podjął próbę ucieczki, jednak został szybko zatrzymany. Już podczas wstępnej kontroli okazało się, że podejrzenia były słuszne. W nogawce spodni oraz w kieszeni kurtki mężczyzna ukrywał zawiniątka z jasną, skrystalizowaną substancją.
Kluczowym etapem interwencji było przeszukanie mieszkania zatrzymanego. Wewnątrz lokalu funkcjonariusze odkryli magazyn różnorodnych środków odurzających. W komodzie oraz przy oknie znajdowały się szklane słoiki i plastikowe pudełka wypełnione kolorowymi żelkami z zawartością THC. To jednak nie był koniec znalezisk. Kolejne partie substancji, w tym susz roślinny i skrystalizowany proszek, zabezpieczono w łazience oraz w domowym sejfie. W skrytce ukryte były również tabletki, waporyzator oraz inne substancje psychoaktywne.
Szczegółowe analizy laboratoryjne potwierdziły skalę znaleziska. Łącznie policjanci zabezpieczyli prawie 1635 gramów żelków z THC, niemal kilogram mefedronu oraz kilkadziesiąt gramów marihuany i innych substancji chemicznych. Tak duża ilość środków odurzających stała się podstawą do postawienia poważnych zarzutów.
Prokuratura Rejonowa Warszawa Wola złożyła wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do tej argumentacji i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na oskarżenie go o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za ten czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.