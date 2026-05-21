Na PGE Narodowym odbędą się dwa koncerty Taco Hemingwaya. Stołeczny ratusz zapowiedział duże zmiany w organizacji ruchu i kursowaniu Warszawskiego Transportu Publicznego w najbliższy weekend. Sprawdź szczegóły zamknięcia ulic i objazdów.



Stołeczny ratusz rekomenduje rezygnację z podróży samochodem i wybór Warszawskiego Transportu Publicznego (WTP). W rejonie stadionu pasażerowie mają do dyspozycji drugą linię metra (stacja Stadion Narodowy), pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) i Kolei Mazowieckich, a także regularne linie tramwajowe oraz autobusowe. Rozkłady jazdy i połączenia można weryfikować bezpośrednio na witrynie internetowej WTP.

Dojazd na koncert Taco Hemingwaya. Utrudnienia w ruchu

Kierowcy muszą przygotować się na zmiany w ruchu. Zarówno w piątek, jak i w sobotę (22-23 maja) w godzinach 17:00–20:00 Saska Kępa zostanie wyłączona z ruchu dla większości pojazdów. Wjazd w ten rejon będzie dozwolony wyłącznie dla:

• pojazdów z identyfikatorami SK,

• taksówek,

• jednośladów,

• autobusów miejskich.

Blokada obejmie dwa główne obszary. Pierwszy rejon zamykają: Aleja Poniatowskiego, Aleja Waszyngtona, ulica Międzynarodowa, Aleja Stanów Zjednoczonych oraz Wał Miedzeszyński. Drugi obszar ograniczeń wyznaczają: Aleja Stanów Zjednoczonych, ulica Afrykańska i ulica Bora-Komorowskiego.

Mapa utrudnień w ruchu Foto: mat. pras.

Ograniczenia ruchu przed rozpoczęciem wydarzeń

Policja może podjąć decyzję o wcześniejszym zamknięciu kolejnych traktów w sąsiedztwie stadionu:

• Ulica Sokola (od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego): Autobusy 102, 125 i 202 zostaną skierowane przez ulice Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni. Linie 146 i 147 pojadą trasą zmienioną przez Wybrzeże Szczecińskie i Zamoście.

• Ulice Sokola, Zamoście i Zamoyskiego: W tym scenariuszu linie 102, 125 i 202 również trafią na pętlę Dworzec Wschodni (przez Targową i Kijowską). Autobus 135 pojedzie ulicą Targową, a linie 146 i 147 skręcą w Aleję Zieleniecką. Ponadto w piątek autobusy linii E-1 zostaną skrócone do stacji Centrum Nauki Kopernik.

Powrót ze stadionu – dodatkowe linie i wyłączenie Mostu Poniatowskiego

Największe utrudnienia wystąpią po zakończeniu imprezy. Około godziny 22:45 policja może zdecydować o całkowitym zamknięciu dla ruchu Alei Zielenieckiej oraz Mostu Poniatowskiego na odcinku od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle’a. Wówczas transport publiczny pojedzie trasami alternatywnymi.

Pociągi linii metra M2 będą kursowały ze zwiększoną częstotliwością. Uruchomione zostaną także dodatkowe kursy autobusów i tramwajów:

• Autobusy: Linia 138 pojedzie z Ronda Waszyngtona w stronę Bokserskiej, linia 509 z Ronda Waszyngtona w kierunku Gocławia i Winnicy, a linia 517 z przystanku Nowy Świat (przy rondzie de Gaulle’a) odjedzie w stronę Włoch.

• Tramwaje: Linia 9 z pętli Wiatraczna przetransportuje pasażerów Alejami Waszyngtona i Zieleniecką do pętli przy Teatrze Powszechnym. Linia 26 z pętli w Alei Zielenieckiej pojedzie ulicami Targową, Aleją „Solidarności” oraz Wolską.

W przypadku zamknięcia mostu autobusy linii 111, 117, 158, 166, 507, 521 oraz nocne N22, N24 i N72 zostaną przekierowane na Most Łazienkowski. Linie 146 i 147 pojadą przejezdną dla nich Aleją Zieleniecką. Pomiędzy Rondem Wiatraczna a Placem Narutowicza (przez Most Łazienkowski) zacznie kursować zastępcza linia autobusowa Z99.

Ruch tramwajowy zostanie podzielony na dwa niezależne odcinki. Od strony Śródmieścia linie 7, 9, 22 i 74 zakończą trasę na Placu Starynkiewicza. Po praskiej stronie rzeki linie 9 i 74 dojadą tylko do Alei Zielenieckiej, a linie 7 i 22 dotrą do pętli Wiatraczna.