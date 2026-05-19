Uniwersytet Warszawski jest największą i najwyżej notowaną w rankingach uczelnią w Polsce. Kształci się tu ponad 40 tys. studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych, a pracuje ponad 8 tys. osób. Rozwój uczelni obejmuje dziś zarówno inwestycje infrastrukturalne, jak i rozwiązania wspierające codzienne funkcjonowanie społeczności akademickiej – od nowych przestrzeni dydaktycznych i akademików po wsparcie psychologiczne, system stypendialny i działania związane z dostępnością.

Nagrody dla nowego budynku Wydziału Psychologii

Nowa siedziba Wydziału Psychologii UW została wyróżniona w ogólnopolskim plebiscycie Polska Architektura XXL 2025. Budynek otrzymał Grand Prix oraz pierwszą nagrodę w kategorii „Kubatura – obiekty publiczne”. Jury konkursu doceniło m.in. funkcjonalność obiektu, rozwiązania przyjazne użytkownikom, dostępność oraz zastosowanie technologii proekologicznych.

Gmach został również nominowany do Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy w kategorii „Architektura użyteczności publicznej”.

Budynek przy ul. Banacha 2D został otwarty we wrześniu 2025 roku. Obiekt ma prawie 26,6 tys. m² powierzchni i korzysta z niego około 2 tys. osób – studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Psychologii. W budynku znajdują się m.in. aula na ponad 380 osób, sale seminaryjne, laboratoria badawcze, przestrzenie do pracy grupowej oraz ogród i taras na dachu.

Projekt uwzględnia rozwiązania zwiększające dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. bezprogowe przejścia, pętle indukcyjne czy systemy wspomagające orientację przestrzenną. W obiekcie zastosowano również rozwiązania ograniczające koszty eksploatacji i wpływ na środowisko, w tym energooszczędne instalacje i system wykorzystania wody deszczowej.

Strategiczny rozwój uczelni

W ostatnich latach uczelnia realizowała lub przygotowywała inwestycje o łącznej wartości około miliarda złotych. Rozwój infrastruktury i systemu wsparcia wpisano do Strategii Uniwersytetu Warszawskiego na lata 2023–2032. Dokument określa główne kierunki działań w obszarze dydaktyki, badań, zarządzania uczelnią oraz środowiska pracy.

W 2025 roku budżet uczelni wyniósł prawie 2,48 mld zł, z czego ponad 1,3 mld zł stanowiła subwencja ministerialna.

Uniwersytet pozostaje także liderem w Polsce pod względem udziału w programie „Horyzont Europa”. Dotychczas zdobył ponad 56 mln euro na realizację 110 projektów, w tym 33 koordynowanych przez UW. Uczelnia ma również najwięcej w Polsce grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) - 40.

Wśród najważniejszych inwestycji ostatnich lat znajdują się nowa siedziba Wydziału Psychologii na Kampusie Ochota, Dom Studenta nr 7 „Sulimy”, budynek na górnym dziedzińcu Kampusu Głównego oraz przebudowa Budynku Chopinowskiego. Nowoczesne przestrzenie obejmują laboratoria badawcze, sale dydaktyczne, miejsca do pracy grupowej, infrastrukturę mieszkaniową dla studentów, a także przestrzenie wspólne i rozwiązania zwiększające dostępność.

Nowoczesne przestrzenie dydaktyczne powstały także przy ul. Dobrej 55, gdzie mieszczą się wydziały Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej.

Uniwersytet rozwija się również poza Warszawą. Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach umożliwia prowadzenie badań i zajęć terenowych z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury badawczej.

W ostatnich latach rozwijane są również przestrzenie socjalne dla studentów i doktorantów. Uczelnia finansuje wyposażenie stref socjalnych, a także tworzy przestrzenie przeznaczone do pracy naukowej, organizacji spotkań i działalności środowiska doktoranckiego.

Wsparcie finansowe dla studentów i doktorantów

Na UW systematycznie rosną środki przeznaczane na stypendia i granty. W 2025 roku wypłaty stypendium rektora dla najlepszych studentów wyniosły ponad 22,6 mln zł. Stypendium otrzymało ponad 2 tys. osób.

Od roku akademickiego 2023/2024 działa również program „Stypendium na Start”, skierowany do wyróżniających się studentów i doktorantów rozpoczynających naukę na UW. Jednorazowe wsparcie wynosi 12 tys. zł dla studentów oraz 18 tys. zł dla doktorantów.

Studenci i doktoranci mogą korzystać również z Funduszu Doskonałości Dydaktycznej oraz programu IDUB, które finansują m.in. wyjazdy badawcze, udział w konferencjach, rozwój kompetencji cyfrowych i projekty naukowe.

W szkołach doktorskich UW stypendium doktoranckie wynosi obecnie 4346 zł brutto miesięcznie, a po ocenie śródokresowej wzrasta do 5500,50 zł brutto. Funkcjonują również dodatkowe programy wsparcia dla doktorantów realizujących badania naukowe.

Uniwersytet Warszawski rozwija także system wsparcia socjalnego. W 2025 roku na stypendia socjalne dla studentów przeznaczono ponad 14,2 mln zł. Wysokość świadczeń zależy od sytuacji materialnej studenta i wynosiła od 864 zł do 2368 zł miesięcznie.

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mogą ubiegać się również o zapomogi. W roku akademickim 2025/2026 maksymalna wysokość jednorazowego świadczenia wynosiła 5500 zł.

Wsparcie socjalne obejmuje również doktorantów, którzy mogą korzystać z zapomóg, pożyczek i dofinansowania wypoczynku.

Uczelnia dostępna dla wszystkich

Jednym z kierunków rozwoju uczelni pozostaje zwiększanie dostępności architektonicznej i cyfrowej. Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami wspiera osoby, którym stan zdrowia utrudnia studiowanie lub pracę w standardowym trybie.

Na uczelni działa wypożyczalnia specjalistycznego sprzętu wspomagającego naukę, m.in. urządzeń brajlowskich, powiększających czy wspomagających słyszenie. Dostosowywane są także egzaminy i zaliczenia.

W 2025 roku działania związane z poprawą dostępności objęły 20 budynków UW. Powstały oznaczenia brajlowskie, systemy głosowe i rozwiązania poprawiające dostępność komunikacyjną. W tym samym roku utworzono Biuro ds. Dostępności.

Od 2018 roku działa Centrum Pomocy Psychologicznej UW, które oferuje krótkoterminowe wsparcie psychologiczne studentom i pracownikom uczelni. System obejmuje konsultacje, warsztaty, grupy wsparcia oraz działania profilaktyczne dotyczące zdrowia psychicznego.

Uniwersytet Warszawski jest jedną z dwóch uczelni w Polsce posiadających własną stołówkę dla społeczności akademickiej.

Społeczność akademicka może korzystać również z Telefonu Zaufania UW oraz Chatu Zaufania UW. Uczelnia rozwija także procedury związane z bezpieczeństwem i reagowaniem kryzysowym.

Na kampusach UW działają liczne punkty gastronomiczne przeznaczone dla studentów i pracowników. Uniwersytet Warszawski jest jedną z dwóch uczelni w Polsce posiadających własną stołówkę dla społeczności akademickiej. Znajduje się ona przy ul. Oboźnej, na Kampusie Głównym UW.

Można korzystać tam z obiadów abonamentowych – w 2025 roku koszt obiadu dla studentów wynosił 17 zł. W ofercie codziennie dostępne są również dania wegańskie, a posiłki można kupić także na wynos. W 2025 roku stołówka wydała 15 842 obiady abonamentowe, co oznacza wzrost o 23% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Uczelnia rozwija również przestrzenie, które oprócz funkcji gastronomicznej pełnią rolę miejsc spotkań i aktywności studenckiej. Przykładem jest BUWBAR w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, gdzie organizowane są wydarzenia kulturalne i spotkania społeczności akademickiej. W lokalu dostępny jest także lunch studencki w cenie 19 zł.

Rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej

We wrześniu 2024 roku otwarto Dom Studenta nr 7 „Sulimy” – pierwszy od wielu lat nowy akademik UW. Budynek oferuje 370 miejsc i został zaprojektowany zgodnie z nowoczesnymi standardami dostępności.

Trwają również remonty kolejnych akademików, m.in. Domu Studenta nr 3 i nr 5. Uczelnia deklaruje utrzymanie liczby miejsc noclegowych dzięki współpracy z innymi instytucjami.

Pomimo rosnących kosztów utrzymania od kilku lat nie podnoszono opłat za miejsca w akademikach. Koszt zakwaterowania wynosi obecnie od 480 do 1100 zł miesięcznie.

Nowe inwestycje Uniwersytetu Warszawskiego pokazują, że współczesna uczelnia staje się czymś więcej niż miejscem prowadzenia zajęć i badań. To rozbudowany organizm społeczny, który - obok infrastruktury naukowej - rozwija także przestrzenie do życia, odpoczynku, wsparcia i budowania wspólnoty akademickiej.