Polska jako jedno z niewielu europejskich państw nie posiada nowoczesnego Muzeum Historii Naturalnej. Polska Akademia Nauk podjęła formalne działania, aby to zmienić. W Warszawie powstanie nowatorska placówka, która udostępni miliony ukrytych dotąd eksponatów.



Dotychczasowy brak centralnego muzeum przyrodniczego stawiał Polskę w wyjątkowo niekorzystnym świetle na tle innych państw. Jak argumentuje portal Property Design, wszystkie rozwinięte kraje na świecie, jak np. Niemcy, Holandia, Francja czy Wielka Brytania, posiadają tego typu instytucje. Podobne obiekty w Londynie czy Nowym Jorku cieszą się gigantyczną popularnością, przyciągając każdego roku około 6 milionów zwiedzających. Powołanie warszawskiej placówki ma ostatecznie zlikwidować braki w polskiej ofercie kulturalnej i naukowej.

Polska Akademia Nauk utworzy nowe muzeum

Formalny proces inwestycyjny już się rozpoczął. Prezydium Polskiej Akademii Nauk przyjęło oficjalną uchwałę zobowiązującą do stworzenia szczegółowej koncepcji instytucji oraz podjęcia pierwszych kroków organizacyjnych.

Na mocy decyzji Prezesa PAN powołano pełnomocnika ds. Muzeum Historii Naturalnej. Funkcję tę objął prof. Jarosław Stolarski, dyrektor Instytutu Paleobiologii PAN. Do jego głównych zadań będzie należało zarządzanie całością projektu, nadzór nad powstawaniem planów logistycznych i architektonicznych oraz prowadzenie rozmów z partnerami krajowymi i międzynarodowymi. Projekt zyskał już dedykowaną stronę internetową (mhn.pan.pl), a obecnie trwa proces formowania Komitetu Honorowego, w skład którego wejdą uznane autorytety z dziedziny nauki i kultury.

Miliony ukrytych eksponatów

Impulsem do stworzenia nowej przestrzeni wystawienniczej jest potrzeba zaprezentowania unikatowych zbiorów przyrodniczych, które znajdują się w posiadaniu PAN. Obecne zasoby – liczące ponad 9 milionów artefaktów – są rozproszone po wielu jednostkach badawczych i nie są dostępne do obserwowania.

Wśród zgromadzonych obiektów portal Property Design wymienia miedzy innymi największe na świecie kolekcje bursztynu wraz ze zbiorami owadów, cenne kolekcje plejstoceńskich ssaków, ryb z ery paleozoicznej oraz morskich bezkręgowców. W strukturach nowej instytucji znajdzie się także Muzeum Ziemi, posiadające jedną z najważniejszych w kraju kolekcji meteorytów. Dodatkowo sam Instytut Paleobiologii PAN wnosi do projektu ponad milion okazów dokumentujących 500 milionów lat ewolucji organizmów żywych.

Centrum edukacji na miarę współczesnych potrzeb

Inwestycja ma być nie tylko magazynem eksponatów, ale nowoczesnym ośrodkiem badawczo-edukacyjnym. Twórcy chcą przedstawić historię życia na Ziemi przez pryzmat odkryć lokalnych i europejskich, eksponując jednocześnie osiągnięcia polskich naukowców w dziedzinie paleontologii.

Projekt odpowiada na realne trendy społeczne. Polacy wykazują wysokie zainteresowanie ofertą muzealną, generując 44 miliony odwiedzin w placówkach rocznie. Równocześnie zagadnienia związane ze zmianami klimatycznymi, ekologią oraz ochroną środowiska naturalnego stanowią stały element debaty publicznej, co gwarantuje nowej instytucji stałe zainteresowanie odbiorców.