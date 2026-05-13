Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie rozpoczyna transkrypcję aktów małżeństw osób tej samej płci zawartych w krajach Unii Europejskiej. Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział, że stolica nie będzie czekać na wprowadzenie nowych przepisów krajowych.



Warszawski ratusz poinformował o istotnej zmianie w funkcjonowaniu Urzędu Stanu Cywilnego (USC). Jak przekazał w mediach społecznościowych prezydent Rafał Trzaskowski, stołeczni urzędnicy w najbliższym czasie sfinalizują procesy transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych, co do których zapadły już stosowne rozstrzygnięcia sądowe.

Podstawa prawna i orzecznictwo

Decyzja władz Warszawy opiera się na wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z listopada 2025 roku oraz na najnowszej linii orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego. Według prezydenta stolicy, te rozstrzygnięcia mają charakter systemowy. Oznacza to, że transkrypcja powinna być możliwa dla każdego obywatela RP, niezależnie od tego, czy posiada on indywidualny wyrok w swojej sprawie.

„W kolejnym kroku USC będzie dokonywał transkrypcji małżeństw osób tej samej płci obywatelstwa polskiego zawartych na terytorium państw Unii Europejskiej, które wystąpiły lub wystąpią z takim wnioskiem” – poinformował Rafał Trzaskowski, cytowany przez portal rp.pl. Prezydent podkreślił, że jako kierownik USC musi działać w granicach prawa, a obecne wyroki sądów dają wystarczającą podstawę do podjęcia tych kroków.

Czym jest transkrypcja, a czym skutki prawne?

Włodarz stolicy wyjaśnił, że sam proces transkrypcji polega na precyzyjnym przepisaniu treści zagranicznego aktu stanu cywilnego. Zaznaczył przy tym, że jest to czynność techniczna, którą należy oddzielić od nadawania takich samym skutków prawnych, jakie mają małżeństwa różnopłciowe w Polsce. Kwestie takie jak dziedziczenie czy wspólne rozliczanie podatków wciąż wymagają uregulowań ustawowych.

W swoim wpisie Trzaskowski wyraził nadzieję na sprawne przyjęcie ustawy o statusie osoby najbliższej, która mogłaby kompleksowo rozwiązać tę kwestię. Odniósł się również do zapowiedzi premiera Donalda Tuska dotyczących rozporządzenia ujednolicającego proces transkrypcji w całym kraju. Warszawa zdecydowała się jednak nie czekać na ten dokument, wykorzystując obecne możliwości techniczne urzędu.

Internet wypomina Trzaskowskiemu

Decyzja wywołała ożywioną dyskusję. W komentarzach pod informacją prezydenta, na które zwraca uwagę rp.pl, część internautów przypomniała politykowi sytuację z kampanii prezydenckiej, kiedy to unikał on jednoznacznych deklaracji w kwestiach światopoglądowych. Mimo głosów krytycznych dotyczących przeszłych postaw, obecne działania warszawskiego USC stanowią pierwszy taki przypadek w skali kraju, gdzie transkrypcja ma być realizowana bez konieczności uzyskiwania każdorazowo osobnego wyroku sądu przez zainteresowaną parę.