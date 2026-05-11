Koniec handlowej ery na warszawskim Bemowie. Jak informuje portal dlahandlu.pl, powołując się na ustalenia „Gazety Wyborczej”, Galeria Bemowo ma zostać zamknięta 1 stycznia 2027 roku.



Właściciel obiektu, firma Futureal Investment Partners, planuje wyburzenie centrum i budowę kaskadowych bloków mieszkalnych. Inwestycja ma pomieścić 1,2 tys. lokali dla około 3 tys. osób.

Deweloper argumentuje decyzję zmianą nawyków zakupowych Polaków i silną konkurencją nowszych obiektów, jak Galeria Młociny czy Wola Park. Tymczasem radni dzielnicy zapowiadają walkę o utrzymanie obiektu. Podnoszą argument, że to jedyne miejsce w okolicy z kinem i ofertą rekreacyjną. Pojawiają się też wątpliwości co do rzekomej chęci wycofania się głównych najemców. Podobny los może spotkać również Galerię Klif, którą deweloperzy także planują zastąpić zabudową mieszkaniową.