Warszawa weźmie udział w Web Summit Vancouver 2026, jednej z największych konferencji technologicznych na świecie, która odbędzie się od 11 do 14 maja w Kanadzie.



Do Vancouver polecą startupy, które zaprezentują swoje rozwiązania globalnym inwestorom i partnerom biznesowym.

– W stolicy działa blisko jedna czwarta polskich startupów. To także jeden z największych ośrodków talentów w regionie, z 68 uczelniami i tysiącami absolwentów rocznie, którzy zasilają sektor nowych technologii. Ten potencjał chcemy pokazać w Vancouver – Warszawę jako miasto, które nie tylko wspiera lokalnie, ale przede wszystkim pomaga firmom rozwijać się i wkraczać na rynki międzynarodowe, a jednocześnie stale przyciąga talenty – mówi Maciej Fijałkowski, sekretarz miasta.

Startupy na globalnej scenie

Misja gospodarcza do Kanady to konkretne wsparcie dla firm technologicznych. Udział w Web Summit to przede wszystkim możliwość zaprezentowania produktów i usług, bezpośrednich spotkań z inwestorami i partnerami biznesowymi oraz szansa na wejście na nowe rynki.

Web Summit Vancouver co roku gromadzi tysiące przedstawicieli branży IT, startupów, funduszy inwestycyjnych i liderów biznesu z całego świata.

10 warszawskich startupów w Vancouver

W ramach misji gospodarczej do Vancouver wyłoniono 10 warszawskich startupów, reprezentujących kluczowe obszary nowoczesnej gospodarki – od sztucznej inteligencji, przez robotykę i medtech, po technologie środowiskowe i VR.

Wśród nich znalazły się m.in.: Softwise.AI, rozwijający rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji dla biznesu, Autonomy Now, który tworzy technologie zwiększające bezpieczeństwo w transporcie, Aptamedica Sp. z o.o., działająca w obszarze innowacji medycznych, Waterly i Waste24, oferujące rozwiązania wspierające zrównoważone zarządzanie zasobami i odpadami, czy Semi Robotics, rozwijający robotykę wspierającą osoby z niepełnosprawnościami.

Ekosystem uzupełniają również Myco Renew, rozwijający technologie oparte na organicznych surowcach (grzybach), które mogą zrewolucjonizować przemysł materiałowy, Unicorn VR, tworzący rozwiązania immersyjne, Kosmok oraz Verify ESG, wspierający firmy w obszarze raportowania i zrównoważonego rozwoju.