Rosną płace, maleje bezrobocie. W Warszawie znów warto szukać pracy

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wyniosła 10135, co stanowiło 48 proc. ogółu bezrobotnych (tak jak przed miesiącem, a przed rokiem 47,5 proc.) i 18,2 proc. bezrobotnych kobiet w województwie mazowieckim. W stosunku do października 2025 r. liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 200 osób, tj. o 1,9 proc., a w stosunku do listopada 2024 r. zwiększyła się o 1161 osób, tj. o 12,9 proc..

Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 1,6 proc. (tak jak przed miesiącem, a przed rokiem 1,4 proc.), w województwie mazowieckim kształtowała się na poziomie 4,3 proc. (4,4 proc. przed miesiącem, a przed rokiem 4 proc.), natomiast w kraju na poziomie 5,6 proc. (tak jak przed miesiącem, a przed rokiem 5 proc.).

Przeciętne zatrudnienie w Warszawie

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2025 r. wyniosło 1113,3 tys. osób (w przeliczeniu na etaty) i było o 3,1 tys. osób, tj. o 0,3 proc. większe niż w październiku 2025 r. oraz o 9,5 tys. osób, tj. o 0,8 proc. mniejsze niż w listopadzie 2024 r.

W porównaniu z październikiem 2025 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 2,2 proc.), budownictwo (o 0,5 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz obsługa rynku nieruchomości (po 0,3 proc.), transport i gospodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia (po 0,1 proc.). Natomiast spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcji informacja i komunikacja (o 0,4 proc.).

W stosunku do listopada 2024 r. spadek przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 7 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 5,5 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 3,8 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 1,7 proc.), informacja i komunikacja (o 0,1 proc.).

Wzrost przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: obsługa rynku nieruchomości (o 15,7 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 6,8 proc.), przemysł (o 2,4 proc.), budownictwo (o 1,9 proc.).

Przedsiębiorczość w Warszawie

W końcu listopada 2025 r. w rejestrze REGON na terenie Warszawy były zarejestrowane 597 683 podmioty gospodarcze, co stanowiło 54,9 proc. zbioru województwa mazowieckiego. W porównaniu z październikiem 2025 r. ich liczba zwiększyła się o 1 769 (tj. o 0,3 proc.), a w stosunku do listopada 2024 r. wzrosła o 21 994 (tj. o 3,8 proc.).

Według stanu w końcu listopada br. do rejestru REGON wpisanych było 269217 osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w tym 194941 spółek handlowych. Liczba tych podmiotów wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca odpowiednio o 0,3 proc. i 0,4 proc., natomiast w skali roku odpowiednio o 3,7 proc. i 4,3 proc.

Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą według stanu w końcu listopada 2025 r. wyniosła 328 466 i w porównaniu z październikiem 2025 r. była wyższa o 0,3 proc., a w stosunku do tego samego okresu 2024 roku wzrosła o 3,9 proc.

W Warszawie, w listopadzie 2025 r., najwięcej było podmiotów zajmujących się: działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (19,3 proc. ogółu zarejestrowanych jednostek), handlem; naprawą pojazdów samochodowych (15,9 proc.) oraz informacją i komunikacją (13 proc.).