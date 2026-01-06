-8.8°C
1017.7 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Rosną płace, maleje bezrobocie. W Warszawie znów warto szukać pracy

Publikacja: 06.01.2026 16:00

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie było o 1,7 proc. wyższe niż w

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie było o 1,7 proc. wyższe niż w październiku

Foto: Adobe Stock

rbi
Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie wyniosło w listopadzie 10791,55 zł i było o 1,7 proc. wyższe niż w październiku i o 8,6 proc. wyższe niż w listopadzie 2024 r. – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie.

W porównaniu z październikiem 2025 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 9,5 proc.), przemysł (o 3,3 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 2,5 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 1 proc.), informacja i komunikacja (o 0,3 proc.).

Natomiast spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił w sekcjach: budownictwo (o 7,6 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 0,8 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 0,1 proc.).

W stosunku do listopada 2024 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 15,6 proc.), budownictwo (o 9,6 proc.), informacja i komunikacja (o 8,4 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 7,9 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 6,7 proc.), przemysł (o 6,5 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 6,4 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 4,4 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 1,9 proc.).

Bezrobocie w Warszawie

W końcu listopada 2025 r. w Warszawie było 21100 zarejestrowanych bezrobotnych czyli o 435 osób, tj. o 2 proc. mniej niż w końcu października 2025 r. oraz o 2212 osób, tj. o 11,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 r.

Polecane
Wśród poszczególnych działów PKD jedynie produkcja artykułów spożywczych odnotowała wzrost, sięgając
STATYSTYKA
Przedświąteczna produkcja i handel w Warszawie i na Mazowszu
Reklama
Reklama

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wyniosła 10135, co stanowiło 48 proc. ogółu bezrobotnych (tak jak przed miesiącem, a przed rokiem 47,5 proc.) i 18,2 proc. bezrobotnych kobiet w województwie mazowieckim. W stosunku do października 2025 r. liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 200 osób, tj. o 1,9 proc., a w stosunku do listopada 2024 r. zwiększyła się o 1161 osób, tj. o 12,9 proc..

Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 1,6 proc. (tak jak przed miesiącem, a przed rokiem 1,4 proc.), w województwie mazowieckim kształtowała się na poziomie 4,3 proc. (4,4 proc. przed miesiącem, a przed rokiem 4 proc.), natomiast w kraju na poziomie 5,6 proc. (tak jak przed miesiącem, a przed rokiem 5 proc.).

Przeciętne zatrudnienie w Warszawie

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2025 r. wyniosło 1113,3 tys. osób (w przeliczeniu na etaty) i było o 3,1 tys. osób, tj. o 0,3 proc. większe niż w październiku 2025 r. oraz o 9,5 tys. osób, tj. o 0,8 proc. mniejsze niż w listopadzie 2024 r.

W porównaniu z październikiem 2025 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 2,2 proc.), budownictwo (o 0,5 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz obsługa rynku nieruchomości (po 0,3 proc.), transport i gospodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia (po 0,1 proc.). Natomiast spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcji informacja i komunikacja (o 0,4 proc.).

Polecane
Za największą część udzielonych patentów odpowiadają chemia i metalurgia – to 23,9%.
WYNALAZKI I PATENTY
Najwięcej wynalazków powstaje na Mazowszu. Co tworzymy najchętniej?

W stosunku do listopada 2024 r. spadek przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 7 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 5,5 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 3,8 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 1,7 proc.), informacja i komunikacja (o 0,1 proc.).

Reklama
Reklama

Wzrost przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: obsługa rynku nieruchomości (o 15,7 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 6,8 proc.), przemysł (o 2,4 proc.), budownictwo (o 1,9 proc.).

Przedsiębiorczość w Warszawie

W końcu listopada 2025 r. w rejestrze REGON na terenie Warszawy były zarejestrowane 597 683 podmioty gospodarcze, co stanowiło 54,9 proc. zbioru województwa mazowieckiego. W porównaniu z październikiem 2025 r. ich liczba zwiększyła się o 1 769 (tj. o 0,3 proc.), a w stosunku do listopada 2024 r. wzrosła o 21 994 (tj. o 3,8 proc.).

Według stanu w końcu listopada br. do rejestru REGON wpisanych było 269217 osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w tym 194941 spółek handlowych. Liczba tych podmiotów wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca odpowiednio o 0,3 proc. i 0,4 proc., natomiast w skali roku odpowiednio o 3,7 proc. i 4,3 proc.

Polecane
Największe ryzyko wypadków przy pracy wystąpiło w sekcji przetwórstwo przemysłowe.
statystyka
Wypadki przy pracy na Mazowszu. W których branżach było ich najwięcej?

Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą według stanu w końcu listopada 2025 r. wyniosła 328 466 i w porównaniu z październikiem 2025 r. była wyższa o 0,3 proc., a w stosunku do tego samego okresu 2024 roku wzrosła o 3,9 proc.

W Warszawie, w listopadzie 2025 r., najwięcej było podmiotów zajmujących się: działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (19,3 proc. ogółu zarejestrowanych jednostek), handlem; naprawą pojazdów samochodowych (15,9 proc.) oraz informacją i komunikacją (13 proc.).

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Według prognoz, termometry w stolicy w najcieplejszym momencie dnia wskażą ok. -10 stopni Celsjusza.
prognoza

Pogody dla Warszawy i Mazowsza. Siarczysty mróz i opady śniegu w środę i czwartek

Głównym punktem obiektu będzie Canopy Central – przestrzeń przeznaczona do pracy, odpoczynku i spotk
inwestycje

Nowy hotel. Budowa Canopy by Hilton zbliża się do końca

Zaplanowano szereg pokazów artystycznych, w tym tańce aniołów, musztrę legionistów rzymskich oraz wy
kościół

Orszak Trzech Króli przejdzie przez Warszawę

W barwnym korowodzie nie zabrakło postaci z polskiej tradycji ludowej, takich jak Gwiazdor i Turoń.
tradycja

Orszak Trzech Króli 2026 w Warszawie. Tysiące osób na osiemnastym przemarszu

Funkcjonariusze policji natychmiast przystąpili do reanimacji niemowlęcia
bezpieczeństwo

Tragedia na Mokotowie. Siedmiomiesięczny chłopiec nie żyje

Budowa sceny 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na błoniach Stadionu PGE Narodowego
wielka orkiestra Świątecznej pomocy

34. Finał WOŚP. Kto zagra na PGE Narodowym 25 stycznia?

o pierwszy rok od czasów pandemii, kiedy liczba na stałe zaangażowanych wolontariuszy przekroczyła 2
bilans roku

40 miesięcy do końca rozbudowy. 2025 rok w Muzeum Powstania Warszawskiego

Statystyki wskazują na spadek liczby interwencji związanych z przemocą domową w miejscowościach obję
sprzedaż alkoholu

Nocna prohibicja kroczy przez Mazowsze. Dołączają kolejni

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama