Terminal lotniska w Modlinie do rozbudowy. Na początek stanie „namiot”

Już wkrótce na lotnisku w Modlinie stanie tymczasowy terminal w formie namiotu. To rozwiązanie ma pomóc obsłużyć rosnący ruch pasażerski, zanim ruszy duża rozbudowa głównego budynku, która potrwa do 2028 roku.



Na terenie Lotnisko Warszawa-Modlin szykują się spore zmiany. Port, który od lat obsługuje miliony pasażerów rocznie, chce rozbudować obecny terminal. Zanim jednak na dobre ruszą prace budowlane, podróżni będą korzystać z tymczasowej hali w konstrukcji namiotowej.

Oferty w przetargu można składać do 10 marca do godz. 12. Pół godziny później nastąpi ich otwarcie. Szacunkowa wartość zamówienia to maksymalnie 5 mln 404 tys. euro.

Powstanie tymczasowy terminal w formie „namiotu”

Z dokumentacji przetargowej wynika, że chodzi o budynek w lekkiej konstrukcji stalowej lub aluminiowej z przykryciem membranowym typu namiotowego. Obiekt będzie miał charakter tymczasowy i posłuży pasażerom oczekującym na wejście na pokład samolotu.

Hala nie będzie trwale związana z gruntem. W środku znajdzie się zaplecze sanitarne i techniczne, a z istniejącym terminalem połączy ją specjalny korytarz – wykonany z kontenerów lub w technologii równoważnej.