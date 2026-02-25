Budowa kanalizacji na Różanej. Jakie zaszły zmiany w ruchu?

Wykonawca planuje zakończyć roboty związane z instalacją podziemną przed końcem przyszłego miesiąca.
Prace budowlane wystartowały we wtorek rano. Wykonawca planuje zakończyć roboty związane z instalacją podziemną przed końcem przyszłego miesiąca. Główny front robót obejmuje odcinek ulicy Różanej zlokalizowany pomiędzy posesjami o numerach 31/33 a 27. W tym czasie całkowicie wyłączone z użytku zostało również skrzyżowanie z ulicą Wiśniową.
Kierowcy muszą przygotować się na spore zmiany w sposobie poruszania się po tej części dzielnicy. Dojazd do miejsca robót od strony ulicy Puławskiej pozostanie otwarty, jednak do budynku pod adresem Różana 31/33 będzie można dotrzeć wyłącznie od strony ulicy Kazimierzowskiej.
Aby umożliwić dojazd do posesji, na odcinkach ślepych ulic Różanej oraz na fragmencie ulicy Wiśniowej (pomiędzy Różaną a Dąbrowskiego) wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Warto zwrócić uwagę na znaki zakazu postoju, ponieważ część dotychczasowych miejsc parkingowych zostanie czasowo zlikwidowana, by ułatwić manewrowanie pojazdom.
Remont wpłynie także na komfort osób poruszających się pieszo. Przejście przez ulicę Różaną na wysokości skrzyżowania z Wiśniową będzie całkowicie zamknięte. Najbliższa dostępna zebra, pozwalająca bezpiecznie przedostać się na drugą stronę jezdni, znajduje się przy skrzyżowaniu z ulicą Kazimierzowską.