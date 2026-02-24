Leo Express otwiera kasę w Warszawie. Czeski przewoźnik stawia mocniej na Polskę

Od 1 marca 2026 r. Leo Express uruchomi regularne połączenia z Warszawy i otworzy własną kasę na dworcu Warszawa Zachodnia. To pierwszy czeski przewoźnik z taką obecnością w stolicy. W planach są też kioski samoobsługowe.



Leo Express rozbudowuje swoją pozycję na polskim rynku. Start regularnych połączeń z Warszawy to tylko część planu. Równolegle przewoźnik otworzy własną kasę biletową na dworcu Warszawa Zachodnia. To ważny sygnał: czeska spółka nie zamierza być w Polsce jedynie „gościem”.

Obiekt, na którym pojawi się kasa, zarządzany jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Jak podkreślają przedstawiciele firmy, współpraca od początku przebiegała sprawnie i bez barier związanych z konkurencją wobec PKP Intercity.

Jedyna taka kasa czeskiego przewoźnika w Warszawie

Otwarcie kasy 1 marca 2026 r. oznacza, że Leo Express będzie jedynym czeskim przewoźnikiem kolejowym z własną, stacjonarną kasą w Warszawie. Dla pasażerów to przede wszystkim wygoda – możliwość zakupu biletu na miejscu, uzyskania informacji czy rozwiązania problemów bez konieczności kontaktu online.

– Współpraca z PKP PLK od samego początku była wyjątkowo otwarta i efektywna. Dzięki jasnej komunikacji oraz wspólnemu celowi, jakim jest poprawa jakości usług dla pasażerów, udało się przygotować otwarcie kasy równolegle z wyjazdem pierwszego pociągu z Warszawy – podkreślił w rozmowie z portalem rynek-kolejowy.pl Emil Sedlařík, rzecznik prasowy Leo Express.