Leo Express otwiera kasę w Warszawie. Czeski przewoźnik stawia mocniej na Polskę

Leo Express rozbudowuje swoją pozycję na polskim rynku. Start regularnych połączeń z Warszawy to tylko część planu. Równolegle przewoźnik otworzy własną kasę biletową na dworcu Warszawa Zachodnia. To ważny sygnał: czeska spółka nie zamierza być w Polsce jedynie „gościem”.
Obiekt, na którym pojawi się kasa, zarządzany jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Jak podkreślają przedstawiciele firmy, współpraca od początku przebiegała sprawnie i bez barier związanych z konkurencją wobec PKP Intercity.
Otwarcie kasy 1 marca 2026 r. oznacza, że Leo Express będzie jedynym czeskim przewoźnikiem kolejowym z własną, stacjonarną kasą w Warszawie. Dla pasażerów to przede wszystkim wygoda – możliwość zakupu biletu na miejscu, uzyskania informacji czy rozwiązania problemów bez konieczności kontaktu online.
– Współpraca z PKP PLK od samego początku była wyjątkowo otwarta i efektywna. Dzięki jasnej komunikacji oraz wspólnemu celowi, jakim jest poprawa jakości usług dla pasażerów, udało się przygotować otwarcie kasy równolegle z wyjazdem pierwszego pociągu z Warszawy – podkreślił w rozmowie z portalem rynek-kolejowy.pl Emil Sedlařík, rzecznik prasowy Leo Express.
Nowa kasa będzie działać na świeżo wyremontowanym dworcu Warszawa Zachodnia i zaoferuje pełen zakres usług – od sprzedaży biletów po wsparcie dla klientów.
Sytuacja wygląda inaczej w przypadku RegioJet. Przewoźnik chciałby uruchomić własną kasę i salonik na dworcu Warszawa Centralna, jednak wciąż czeka na zakończenie audytu wewnętrznego oraz decyzje PKP S.A. dotyczące obecności reklamowej i wizerunkowej konkurencyjnych spółek w zarządzanych przez nią obiektach.
Na finalizację czeka również umowa najmu powierzchni handlowych, gdzie RegioJet planuje stworzyć salonik dla swoich pasażerów. Warto pamiętać, że Warszawa Zachodnia to jeden z nielicznych dużych dworców zarządzanych przez PKP PLK – większość pozostałych pozostaje pod kontrolą PKP S.A.
Leo Express nie zamierza poprzestać na jednej kasie w Warszawie. Spółka pracuje nad wdrożeniem samoobsługowych kiosków sprzedażowych na kolejnych ważnych stacjach wzdłuż swoich tras w Polsce. Takie rozwiązanie ma uprościć zakup biletów i zwiększyć dostępność informacji dla pasażerów.
Przewoźnik od dłuższego czasu rozwija także sprzedaż internetową. Bilety dostępne są m.in. na popularnej platformie KOLEO, a oferta stopniowo się poszerza.