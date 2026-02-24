3.3°C
Życie Warszawy
Leo Express otwiera kasę w Warszawie. Czeski przewoźnik stawia mocniej na Polskę

Publikacja: 24.02.2026 14:45

Otwarcie kasy 1 marca 2026 r. oznacza, że Leo Express będzie jedynym czeskim przewoźnikiem kolejowym z własną, stacjonarną kasą w Warszawie.

Foto: mat. pras.

M.B.
Od 1 marca 2026 r. Leo Express uruchomi regularne połączenia z Warszawy i otworzy własną kasę na dworcu Warszawa Zachodnia. To pierwszy czeski przewoźnik z taką obecnością w stolicy. W planach są też kioski samoobsługowe.

Leo Express rozbudowuje swoją pozycję na polskim rynku. Start regularnych połączeń z Warszawy to tylko część planu. Równolegle przewoźnik otworzy własną kasę biletową na dworcu Warszawa Zachodnia. To ważny sygnał: czeska spółka nie zamierza być w Polsce jedynie „gościem”.

Obiekt, na którym pojawi się kasa, zarządzany jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Jak podkreślają przedstawiciele firmy, współpraca od początku przebiegała sprawnie i bez barier związanych z konkurencją wobec PKP Intercity.

Jedyna taka kasa czeskiego przewoźnika w Warszawie

Otwarcie kasy 1 marca 2026 r. oznacza, że Leo Express będzie jedynym czeskim przewoźnikiem kolejowym z własną, stacjonarną kasą w Warszawie. Dla pasażerów to przede wszystkim wygoda – możliwość zakupu biletu na miejscu, uzyskania informacji czy rozwiązania problemów bez konieczności kontaktu online.

– Współpraca z PKP PLK od samego początku była wyjątkowo otwarta i efektywna. Dzięki jasnej komunikacji oraz wspólnemu celowi, jakim jest poprawa jakości usług dla pasażerów, udało się przygotować otwarcie kasy równolegle z wyjazdem pierwszego pociągu z Warszawy – podkreślił w rozmowie z portalem rynek-kolejowy.pl Emil Sedlařík, rzecznik prasowy Leo Express.

Nowa kasa będzie działać na świeżo wyremontowanym dworcu Warszawa Zachodnia i zaoferuje pełen zakres usług – od sprzedaży biletów po wsparcie dla klientów.

RegioJet czeka na decyzje PKP

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku RegioJet. Przewoźnik chciałby uruchomić własną kasę i salonik na dworcu Warszawa Centralna, jednak wciąż czeka na zakończenie audytu wewnętrznego oraz decyzje PKP S.A. dotyczące obecności reklamowej i wizerunkowej konkurencyjnych spółek w zarządzanych przez nią obiektach.

Na finalizację czeka również umowa najmu powierzchni handlowych, gdzie RegioJet planuje stworzyć salonik dla swoich pasażerów. Warto pamiętać, że Warszawa Zachodnia to jeden z nielicznych dużych dworców zarządzanych przez PKP PLK – większość pozostałych pozostaje pod kontrolą PKP S.A.

Kioski biletowe i sprzedaż online

Leo Express nie zamierza poprzestać na jednej kasie w Warszawie. Spółka pracuje nad wdrożeniem samoobsługowych kiosków sprzedażowych na kolejnych ważnych stacjach wzdłuż swoich tras w Polsce. Takie rozwiązanie ma uprościć zakup biletów i zwiększyć dostępność informacji dla pasażerów.

Przewoźnik od dłuższego czasu rozwija także sprzedaż internetową. Bilety dostępne są m.in. na popularnej platformie KOLEO, a oferta stopniowo się poszerza.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

