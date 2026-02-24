3.3°C
Suri - miss stycznia warszawskiego zoo

Publikacja: 24.02.2026 13:25

Irbisy śnieżne, jak Suri, w swoim naturalnym środowisku potrafią być niemal niewidoczne, stąd nazywa

Irbisy śnieżne, jak Suri, w swoim naturalnym środowisku potrafią być niemal niewidoczne, stąd nazywane są „Duchami Gór”

Foto: Paulina Chmielnicka-Tkaczyk

M.B.
Suri – samica irbisa śnieżnego – wygrała plebiscyt na pierwszego Zwierzaka Miesiąca 2026 w warszawskim zoo. Internauci nie mieli wątpliwości – to właśnie ona skradła ich serca!

To już oficjalne – poznaliśmy pierwszą zwyciężczynię tegorocznego plebiscytu organizowanego przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie. Wasze głosy zdecydowały, że tytuł Zwierzaka Miesiąca 2026 trafił do Suri, samicy irbisa śnieżnego, która od dwóch lat zachwyca odwiedzających swoim spokojem i majestatycznym wyglądem.

Suri urodziła się 25 sierpnia 2021 roku w Zoo Leipzig (Lipsku). Do Warszawy przyjechała 17 maja 2023 roku i szybko stała się jedną z ulubienic publiczności. Rok później, 2 czerwca 2024 roku, została mamą małego Pamira. Ojcem malucha jest Jamir – partner Suri i dumny reprezentant swojego gatunku.

Irbis śnieżny – „Duch Gór” zagrożony zmianami klimatu

Irbisy śnieżne zamieszkują trudno dostępne, wysokogórskie rejony Azja Środkowa. Ich gęste, kremowobiałe futro pokryte cętkami działa jak naturalny kamuflaż. Właśnie dlatego nazywane są „Duchami Gór” – w swoim środowisku potrafią być niemal niewidoczne.

Niestety, przyszłość tych niezwykłych kotów nie jest pewna. Postępujące zmiany klimatyczne oraz powiększające się tereny pastwisk sprawiają, że irbisy tracą swoje naturalne siedliska. Problemem jest także spadek liczby zwierząt, którymi się żywią. To wszystko sprawia, że ochrona gatunku staje się coraz większym wyzwaniem.

Ogrody zoologiczne jako żywy bank genów

Właśnie dlatego tak ważną rolę odgrywają ogrody zoologiczne. To nie tylko miejsca edukacji i spotkań z dziką przyrodą, ale również tzw. żywe banki genów. Dzięki międzynarodowym programom hodowlanym możliwe jest utrzymanie stabilnej, bezpiecznej populacji irbisów śnieżnych pod opieką człowieka.

Narodziny Pamira w Warszawie to nie tylko radość dla odwiedzających, ale także realny wkład w ochronę zagrożonego gatunku.

Plebiscyt dopiero się rozkręca

Zwycięstwo Suri to piękne otwarcie tegorocznych plebiscytów. Przed nami kolejne emocjonujące miesiące i następni kandydaci do tytułu Zwierzaka Miesiąca, a w finale – wybór Zwierzaka Roku 2026.

Organizatorzy dziękują za ogromne zaangażowanie i każdy oddany głos. Jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi etapami zabawy i historiami zwierzęcych bohaterów, warto śledzić media społecznościowe warszawskiego zoo. Emocji na pewno nie zabraknie.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

