Suri - miss stycznia warszawskiego zoo

Suri – samica irbisa śnieżnego – wygrała plebiscyt na pierwszego Zwierzaka Miesiąca 2026 w warszawskim zoo. Internauci nie mieli wątpliwości – to właśnie ona skradła ich serca!



To już oficjalne – poznaliśmy pierwszą zwyciężczynię tegorocznego plebiscytu organizowanego przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie. Wasze głosy zdecydowały, że tytuł Zwierzaka Miesiąca 2026 trafił do Suri, samicy irbisa śnieżnego, która od dwóch lat zachwyca odwiedzających swoim spokojem i majestatycznym wyglądem.

Suri urodziła się 25 sierpnia 2021 roku w Zoo Leipzig (Lipsku). Do Warszawy przyjechała 17 maja 2023 roku i szybko stała się jedną z ulubienic publiczności. Rok później, 2 czerwca 2024 roku, została mamą małego Pamira. Ojcem malucha jest Jamir – partner Suri i dumny reprezentant swojego gatunku.

Irbis śnieżny – „Duch Gór” zagrożony zmianami klimatu

Irbisy śnieżne zamieszkują trudno dostępne, wysokogórskie rejony Azja Środkowa. Ich gęste, kremowobiałe futro pokryte cętkami działa jak naturalny kamuflaż. Właśnie dlatego nazywane są „Duchami Gór” – w swoim środowisku potrafią być niemal niewidoczne.

Niestety, przyszłość tych niezwykłych kotów nie jest pewna. Postępujące zmiany klimatyczne oraz powiększające się tereny pastwisk sprawiają, że irbisy tracą swoje naturalne siedliska. Problemem jest także spadek liczby zwierząt, którymi się żywią. To wszystko sprawia, że ochrona gatunku staje się coraz większym wyzwaniem.