Leon kończy 25 lat. Święto w zoo

Leon do Warszawy przyjechał jako młody słoń 12 lipca 2003 roku.
Leon urodził się w ogrodzie zoologicznym Ramat Gan w Tel Awiwie. Do Warszawy przyjechał jako młody słoń 12 lipca 2003 roku. Od tego czasu stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych zwierząt w stolicy, imponującym nie tylko swoją siłą, ale także spokojnym usposobieniem i charyzmą. Obecnie jubilat dzieli wybieg z dwiema samicami, Fryderyką oraz Bubą, z którymi tworzy zgraną i stabilną grupę.
Mimo imponującej wagi przekraczającej 6 ton, Leon wciąż się rozwija
Jako słoń afrykański Leon pełni ważną rolę edukacyjną. Gatunek ten w warunkach naturalnych zmaga się z poważnym zagrożeniem wyginięciem. Dzięki obecności takich zwierząt w ogrodach zoologicznych opiekunowie i naukowcy mogą lepiej poznawać potrzeby tych ssaków, a odwiedzający mają okazję dowiedzieć się więcej o znaczeniu ich ochrony w środowisku naturalnym.
Słonie należą do najbardziej inteligentnych i empatycznych stworzeń na świecie. Ich życie społeczne jest niezwykle bogate, a komunikacja opiera się na skomplikowanym systemie dźwięków, dotyku, zapachu oraz sygnałów wizualnych. Obserwacja Leona i towarzyszących mu samic pozwala dostrzec te niezwykłe cechy ich charakteru.
Mimo imponującej wagi przekraczającej 6 ton, Leon wciąż się rozwija i może jeszcze urosnąć. Pracownicy warszawskiego ogrodu nie kryją swoich nadziei związanych z przyszłością stada. Wielkim marzeniem zespołu zajmującego się słoniami jest pojawienie się na świecie słoniątka.
Byłoby to nawiązanie do historycznego sukcesu hodowlanego z 1937 roku. Wtedy w warszawskim ogrodzie urodziła się słynna Tuzinka – jak dotąd jedyny słoń, który przyszedł na świat w polskim zoo. Leon, jako silny i zdrowy samiec, jest kluczowym elementem tych ambitnych planów.