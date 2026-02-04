-0.8°C
1003.3 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Leon kończy 25 lat. Święto w zoo

Publikacja: 04.02.2026 15:00

Leon do Warszawy przyjechał jako młody słoń 12 lipca 2003 roku.

Leon do Warszawy przyjechał jako młody słoń 12 lipca 2003 roku.

Foto: mat. pras.

M.B.
Największy mieszkaniec warszawskiego ogrodu zoologicznego obchodzi wyjątkowy jubileusz. Słoń Leon, ważący ponad 6 ton symbol stołecznej słoniarni, przyszedł na świat 4 lutego 2001 roku i od ponad dwóch dekad zachwyca odwiedzających.

Leon urodził się w ogrodzie zoologicznym Ramat Gan w Tel Awiwie. Do Warszawy przyjechał jako młody słoń 12 lipca 2003 roku. Od tego czasu stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych zwierząt w stolicy, imponującym nie tylko swoją siłą, ale także spokojnym usposobieniem i charyzmą. Obecnie jubilat dzieli wybieg z dwiema samicami, Fryderyką oraz Bubą, z którymi tworzy zgraną i stabilną grupę.

Mimo imponującej wagi przekraczającej 6 ton, Leon wciąż się rozwija

Mimo imponującej wagi przekraczającej 6 ton, Leon wciąż się rozwija

Foto: mat. pras.

Ambasador zagrożonego gatunku

Jako słoń afrykański Leon pełni ważną rolę edukacyjną. Gatunek ten w warunkach naturalnych zmaga się z poważnym zagrożeniem wyginięciem. Dzięki obecności takich zwierząt w ogrodach zoologicznych opiekunowie i naukowcy mogą lepiej poznawać potrzeby tych ssaków, a odwiedzający mają okazję dowiedzieć się więcej o znaczeniu ich ochrony w środowisku naturalnym.

Słonie należą do najbardziej inteligentnych i empatycznych stworzeń na świecie. Ich życie społeczne jest niezwykle bogate, a komunikacja opiera się na skomplikowanym systemie dźwięków, dotyku, zapachu oraz sygnałów wizualnych. Obserwacja Leona i towarzyszących mu samic pozwala dostrzec te niezwykłe cechy ich charakteru.

Polecane
Wśród wielkich roślinożerców obdarownych przez CPK są słonie mieszkające w warszawskim zoo
zwierzę warszawskie
Roślinożercy ze stołecznego zoo obdarowani przez CPK
Reklama
Reklama

Marzenia o nowym pokoleniu

Mimo imponującej wagi przekraczającej 6 ton, Leon wciąż się rozwija i może jeszcze urosnąć. Pracownicy warszawskiego ogrodu nie kryją swoich nadziei związanych z przyszłością stada. Wielkim marzeniem zespołu zajmującego się słoniami jest pojawienie się na świecie słoniątka.

Byłoby to nawiązanie do historycznego sukcesu hodowlanego z 1937 roku. Wtedy w warszawskim ogrodzie urodziła się słynna Tuzinka – jak dotąd jedyny słoń, który przyszedł na świat w polskim zoo. Leon, jako silny i zdrowy samiec, jest kluczowym elementem tych ambitnych planów.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Lidl przy metrze Szwedzka w kompleksie dawnej Polleny-Urody
handel

Zakupy w zabytkowych wnętrzach przy metrze Szwedzka

Publikacja skanu pozwala zobaczyć przyszłą ikonę popkultury na progu dorosłości, bez późniejszego wi
dokumenty

Archiwa ujawniają, jaką uczennicą była Kalina Jędrusik

Film przedstawiający stereotypowych mieszkańców warszawskich dzielnic bije rekordy popularności w me
jak nas widzą

Królowa z Targówka i elita z Wilanowa. Warszawa w zwierciadle AI

Duża część miejskich i dzielnicowych radnych zatrudniona jest w samorządowych i państwowych spółkach
polityka

Radny Paweł Lech odszedł z KO. „Pierwsze koty za płoty”?

Prace przy naprawianiu uszkodzonej sieci ciepłowniczej dobiegają końca
sieć ciepłownicza

Grzeją się kaloryfery w Ursusie i Włochach. Awaria została usunięta

Festiwal "Ogrody Muzyczne"
rozstrzygnięcie konkursu

Największe warszawskie festiwale z trzyletnim dofinansowaniem

Kamienice przy ul. Brzeskiej widziane z bazaru Różyckiego, na wprost kamienica Menachema Rotlewiego
Czyja Warszawa

Prywatyzacja kamienic na Brzeskiej „lekiem na całe zło”? Ratusz milczy a deweloperzy działają

Nagroda za rozwiązania zapewniające dostępność za rok 2025 - Centrum Aktywności Międzypokoleniowej n
plebiscyt

Najlepsza architektura Warszawy. Ruszyła 12. edycja konkursu

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA