Leon kończy 25 lat. Święto w zoo

Największy mieszkaniec warszawskiego ogrodu zoologicznego obchodzi wyjątkowy jubileusz. Słoń Leon, ważący ponad 6 ton symbol stołecznej słoniarni, przyszedł na świat 4 lutego 2001 roku i od ponad dwóch dekad zachwyca odwiedzających.



Leon urodził się w ogrodzie zoologicznym Ramat Gan w Tel Awiwie. Do Warszawy przyjechał jako młody słoń 12 lipca 2003 roku. Od tego czasu stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych zwierząt w stolicy, imponującym nie tylko swoją siłą, ale także spokojnym usposobieniem i charyzmą. Obecnie jubilat dzieli wybieg z dwiema samicami, Fryderyką oraz Bubą, z którymi tworzy zgraną i stabilną grupę.

Mimo imponującej wagi przekraczającej 6 ton, Leon wciąż się rozwija Foto: mat. pras.

Ambasador zagrożonego gatunku

Jako słoń afrykański Leon pełni ważną rolę edukacyjną. Gatunek ten w warunkach naturalnych zmaga się z poważnym zagrożeniem wyginięciem. Dzięki obecności takich zwierząt w ogrodach zoologicznych opiekunowie i naukowcy mogą lepiej poznawać potrzeby tych ssaków, a odwiedzający mają okazję dowiedzieć się więcej o znaczeniu ich ochrony w środowisku naturalnym.

Słonie należą do najbardziej inteligentnych i empatycznych stworzeń na świecie. Ich życie społeczne jest niezwykle bogate, a komunikacja opiera się na skomplikowanym systemie dźwięków, dotyku, zapachu oraz sygnałów wizualnych. Obserwacja Leona i towarzyszących mu samic pozwala dostrzec te niezwykłe cechy ich charakteru.