Życie Warszawy
Ursus i Włochy bez ogrzewania. Miasto otwiera punkt pomocy dla mieszkańców

Publikacja: 04.02.2026 16:45

Według deklaracji urzędników prace naprawcze postępują zgodnie z planem

Foto: Tomasz Mielcarz

M.B.
W związku z rozległą awarią sieci ciepłowniczej w Ursusie i we Włochach, służby miejskie uruchomiły specjalne wsparcie. Część szkół zawiesiła zajęcia, a w Ośrodku Sportu i Rekreacji przygotowano miejsca noclegowe dla osób potrzebujących ogrzania.

Sytuacja dotknęła setki budynków, w tym placówki edukacyjne i medyczne. Z powodu braku możliwości utrzymania właściwej temperatury, 5 lutego zajęcia zostaną zawieszone w 12 placówkach oświatowych, z czego aż 11 znajduje się na terenie Ursusa.

Problem z dostawami ciepła dotyczy bezpośrednio dwóch żłobków, dziewięciu przedszkoli oraz ośmiu szkół. Utrudnienia nie ominęły również sektora zdrowia – bez ogrzewania pozostają dwie przychodnie oraz stacja wyczekiwania pogotowia ratunkowego.

Awaria dotyczy rury o średnicy 600 mm, która stanowi główne źródło ciepła dla Ursusa od strony Włoch
Sieć ciepłownicza
Zimne kaloryfery w Ursusie i we Włochach. Lista adresów

Miejsce schronienia i nocleg w OSiR Włochy

Dla osób, które nie są w stanie przebywać w wychłodzonych mieszkaniach, Burmistrz Dzielnicy Włochy udostępnił Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ulicy Gładkiej 16. Od godz. 18 w środę działa tam wspólny dla obu dzielnic punkt czasowego pobytu. Na miejscu czekają łóżka, woda, ciepła herbata oraz dostęp do sanitariatów.

Mieszkańcy planujący skorzystanie z noclegu proszeni są o zabranie niezbędnych rzeczy osobistych, takich jak leki, przybory higieniczne, koce, śpiwory czy powerbanki. Do godz. 22 działa specjalna infolinia pod numerem 510 205 806, gdzie można uzyskać informacje dotyczące noclegu.

Miejska infrastruktura przegrywa walkę z mrozem
awarie
Infrastruktura przegrywa z mrozem. Tysiące mieszkańców bez ciepła i wody

Osoby, które mają trudności z samodzielnym dotarciem do ośrodka, mogą prosić o transport Straż Miejską, dzwoniąc pod numer alarmowy 986.

Służby w gotowości i termin naprawy

Działania pomocowe są koordynowane przez Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa. Ośrodki pomocy społecznej w obu dzielnicach aktywnie sprawdzają sytuację swoich podopiecznych, aby upewnić się, że nikt nie został bez niezbędnego wsparcia. Lokalne władze pozostają w stałym kontakcie z operatorem sieci, firmą Veolia.

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez zarządcę sieci, prace naprawcze postępują zgodnie z planem. Przywrócenie dostaw ciepła do wszystkich budynków objętych awarią przewidziane jest na czwartek, 5 lutego, na godz. 6. Do tego czasu służby miejskie utrzymają stan pełnej gotowości.

Źródło: zyciewarszawy.pl

