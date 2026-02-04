Ursus i Włochy bez ogrzewania. Miasto otwiera punkt pomocy dla mieszkańców

W związku z rozległą awarią sieci ciepłowniczej w Ursusie i we Włochach, służby miejskie uruchomiły specjalne wsparcie. Część szkół zawiesiła zajęcia, a w Ośrodku Sportu i Rekreacji przygotowano miejsca noclegowe dla osób potrzebujących ogrzania.



Sytuacja dotknęła setki budynków, w tym placówki edukacyjne i medyczne. Z powodu braku możliwości utrzymania właściwej temperatury, 5 lutego zajęcia zostaną zawieszone w 12 placówkach oświatowych, z czego aż 11 znajduje się na terenie Ursusa.

Problem z dostawami ciepła dotyczy bezpośrednio dwóch żłobków, dziewięciu przedszkoli oraz ośmiu szkół. Utrudnienia nie ominęły również sektora zdrowia – bez ogrzewania pozostają dwie przychodnie oraz stacja wyczekiwania pogotowia ratunkowego.

Miejsce schronienia i nocleg w OSiR Włochy

Dla osób, które nie są w stanie przebywać w wychłodzonych mieszkaniach, Burmistrz Dzielnicy Włochy udostępnił Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ulicy Gładkiej 16. Od godz. 18 w środę działa tam wspólny dla obu dzielnic punkt czasowego pobytu. Na miejscu czekają łóżka, woda, ciepła herbata oraz dostęp do sanitariatów.

Mieszkańcy planujący skorzystanie z noclegu proszeni są o zabranie niezbędnych rzeczy osobistych, takich jak leki, przybory higieniczne, koce, śpiwory czy powerbanki. Do godz. 22 działa specjalna infolinia pod numerem 510 205 806, gdzie można uzyskać informacje dotyczące noclegu.