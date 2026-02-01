Awarie w Warszawie. Tysiące mieszkańców bez ciepła i wody

Miejska infrastruktura przegrywa walkę z mrozem
W niedzielę, 1 lutego 2026 roku od wczesnych godzin porannych służby techniczne Veolii oraz MPWiK pracują w ekstremalnych warunkach, próbując opanować skutki rozległych usterek. Najpoważniejsza sytuacja panuje na Żoliborzu, gdzie doszło do uszkodzenia sieci ciepłowniczej, jednak problemy z dostępem do bieżącej wody dotykają mieszkańców od Białołęki po Ursynów.
Na ulicy Przasnyskiej do poważnej awarii sieci ciepłowniczej, która doprowadziła do gwałtownego wypływu gorącej wody na powierzchnię. Skala zjawiska była na tyle duża, że podmyty został chodnik oraz przylegająca do niego ścieżka rowerowa. W efekcie nawierzchnia zapadła się, tworząc niebezpieczne wyrwy i wyłączając ten odcinek z ruchu.
Przerwa w dostawach ciepła rozpoczęła się o godzinie 07:50 i objęła 23 budynki. Mieszkańcy muszą przygotować się na długie oczekiwanie – według oficjalnych komunikatów, zakończenie prac naprawczych i przywrócenie ogrzewania planowane jest dopiero na godzinę 23:55.
Lista adresów pozbawionych ciepła na Żoliborzu:
• Duchnicka: 3;
• Hübnera: 1, 2, 3;
• Powązkowska: 40, 42;
• Przasnyska: 2, 4, 4A, 4B, 6, 6B, 7, 9, 11;
• Rydygiera: 13B, 15, 15A, 16, 17, 18, 19, 21.
Równolegle Warszawa zmaga się z falą awarii wodociągowych. Najbardziej niepokojące doniesienia płyną z Ursynowa, gdzie bez wody pozostają mieszkańcy ulic Korowodu, Rumby, Samby, Lambady, Puławskiej i Tanecznej. W sumie to blisko 50 adresów. Wodociągi Warszawskie nie są jeszcze w stanie podać nawet przybliżonego terminu usunięcia usterki.
Niewiele lepsza sytuacja panuje na Mokotowie. W rejonie Augustówki odciętych od sieci pozostaje czternaście adresów. Tutaj jednak prognozy są bardziej precyzyjne – ekipy naprawcze deklarują, że woda powinna wrócić do kranów około godziny 18:00.
Walka z czasem w pozostałych dzielnicach
Z brakiem wody zmagają się również mieszkańcy Białołęki, Ochoty i Włoch. Na Białołęce prace koncentrują się na ulicach Ceglanej, Dyliżansowej i Mehoffera, gdzie termin przywrócenia dostaw wyznaczono na godzinę 18:00.
W nieco lepszym położeniu znaleźli się lokatorzy budynków przy ulicy Włodarzewskiej na Ochocie oraz 1 Sierpnia i Alei Krakowskiej we Włochach. Tam, zgodnie z zapowiedziami, usterki miały zostać usunięte najszybciej, bo już około godziny 15:00. Łącznie w całej stolicy problemy z bieżącą wodą dotknęły ponad 80 konkretnych lokalizacji.
Niedzielne mrozy potęgują dyskomfort mieszkańców, szczególnie tych na Żoliborzu, którzy przez kilkanaście godzin muszą radzić sobie w wychłodzonych mieszkaniach. Służby techniczne apelują o cierpliwość i szczególną ostrożność w rejonie ul. Przasnyskiej, gdzie zapadnięty grunt wciąż może stanowić zagrożenie dla przechodniów.
Sytuacja jest dynamiczna, a dyspozytorzy MPWiK oraz Veolii monitorują systemy, by zapobiec kolejnym przeciążeniom sieci, które przy ujemnych temperaturach są wyjątkowo podatne na uszkodzenia. Kolejne komunikaty o postępach prac mają być publikowane na bieżąco przez miejskie portale informacyjne.