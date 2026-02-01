Awarie w Warszawie. Tysiące mieszkańców bez ciepła i wody

• Hübnera: 1, 2, 3;

• Powązkowska: 40, 42;

• Przasnyska: 2, 4, 4A, 4B, 6, 6B, 7, 9, 11;

• Rydygiera: 13B, 15, 15A, 16, 17, 18, 19, 21.

Kryzys wodociągowy na Ursynowie i Mokotowie

Równolegle Warszawa zmaga się z falą awarii wodociągowych. Najbardziej niepokojące doniesienia płyną z Ursynowa, gdzie bez wody pozostają mieszkańcy ulic Korowodu, Rumby, Samby, Lambady, Puławskiej i Tanecznej. W sumie to blisko 50 adresów. Wodociągi Warszawskie nie są jeszcze w stanie podać nawet przybliżonego terminu usunięcia usterki.

Niewiele lepsza sytuacja panuje na Mokotowie. W rejonie Augustówki odciętych od sieci pozostaje czternaście adresów. Tutaj jednak prognozy są bardziej precyzyjne – ekipy naprawcze deklarują, że woda powinna wrócić do kranów około godziny 18:00.

Walka z czasem w pozostałych dzielnicach

Z brakiem wody zmagają się również mieszkańcy Białołęki, Ochoty i Włoch. Na Białołęce prace koncentrują się na ulicach Ceglanej, Dyliżansowej i Mehoffera, gdzie termin przywrócenia dostaw wyznaczono na godzinę 18:00.

W nieco lepszym położeniu znaleźli się lokatorzy budynków przy ulicy Włodarzewskiej na Ochocie oraz 1 Sierpnia i Alei Krakowskiej we Włochach. Tam, zgodnie z zapowiedziami, usterki miały zostać usunięte najszybciej, bo już około godziny 15:00. Łącznie w całej stolicy problemy z bieżącą wodą dotknęły ponad 80 konkretnych lokalizacji.

Miasto w trybie awaryjnym

Niedzielne mrozy potęgują dyskomfort mieszkańców, szczególnie tych na Żoliborzu, którzy przez kilkanaście godzin muszą radzić sobie w wychłodzonych mieszkaniach. Służby techniczne apelują o cierpliwość i szczególną ostrożność w rejonie ul. Przasnyskiej, gdzie zapadnięty grunt wciąż może stanowić zagrożenie dla przechodniów.

Sytuacja jest dynamiczna, a dyspozytorzy MPWiK oraz Veolii monitorują systemy, by zapobiec kolejnym przeciążeniom sieci, które przy ujemnych temperaturach są wyjątkowo podatne na uszkodzenia. Kolejne komunikaty o postępach prac mają być publikowane na bieżąco przez miejskie portale informacyjne.