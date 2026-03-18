Skarby ukryte przy placu Piłsudskiego. Nowy etap prac archeologicznych

Na teren po Pałacu Bruhla wrócili archeologowie, będą badać teren do niedawna obsadzony drzewami
Prace terenowe ruszyły tuż po rozmarznięciu gleby i stanowią kontynuację styczniowych przygotowań. Badacze skupiają się na obszarze, gdzie do grudnia 1944 roku stał imponujący Pałac Brühla. Inwestycja realizowana na mocy specjalnej ustawy zakłada przywrócenie budowli jej kształtu architektonicznego z ostatnich dni sierpnia 1939 roku.
Choć przebadanie gruntu jest wymogiem prawnym, dla historyków to przede wszystkim niepowtarzalna okazja do odnalezienia oryginalnych detali rzeźbiarskich i fragmentów elewacji, które posłużą jako wzór przy rekonstrukcji.
Teren u zbiegu ulic Wierzbowej i Fredry zamienił się w wielki plac badawczy o powierzchni ponad 8 tys. m2. Pierwsze kroki obejmują wytyczenie geodezyjne oraz sprawdzenie saperskie, aby zapewnić bezpieczeństwo ekipom pracującym na miejscu. Ciężki sprzęt usuwa jedynie wierzchnią warstwę ziemi i gruzu.
Obszar objęty badaniami archeologicznymi, obecne prace toczą się we fragmencie zaznaczonym jaśniejszym kolorem
Gdy archeolodzy dotrą do poziomu, na którym znajdują się właściwe relikty dawnej zabudowy, koparki zostaną zastąpione pracą ręczną. Taka ostrożność ma zapobiec uszkodzeniu cennych znalezisk, które przez dekady spoczywały pod powierzchnią gruntu.
Za sukces misji odpowiada konsorcjum, w skład którego wchodzi Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie oraz Stowarzyszenie Starożytników. Przed badaczami stoi ogromne wyzwanie, ponieważ muszą szczegółowo przeanalizować każdą warstwę kulturową na ogromnym obszarze.
Cieżki sprzęt potrzebny jest tylko w pierwszej fazie badań na terenie dawnego Pałacu Bruhla i Kancelarii MSZ
Prace koncentrują się na najniższych kondygnacjach dawnej siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Archeolodzy spodziewają się odkryć nie tylko elementy konstrukcyjne, ale także przedmioty codziennego użytku należące do dawnych mieszkańców i pracowników pałacu.
Intensywne wydobywanie artefaktów i dokumentowanie murów potrwa co najmniej do jesieni bieżącego roku. To jednak nie koniec działań w tym rejonie, ponieważ badania na terenie dawnego Ogrodu Becka będą kontynuowane również w przyszłym roku.
Wszystkie odkrycia są na bieżąco katalogowane, a najważniejsze informacje o postępach prac i najciekawszych znaleziskach mają trafiać do opinii publicznej za pośrednictwem oficjalnej strony projektu oraz mediów społecznościowych.
Odbudowa Pałacu Brühla wraz z sąsiednim Pałacem Saskim to jeden z największych projektów konserwatorskich w powojennej historii stolicy.