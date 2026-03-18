Skarby ukryte przy placu Piłsudskiego. Nowy etap prac archeologicznych

Gdy archeolodzy dotrą do poziomu, na którym znajdują się właściwe relikty dawnej zabudowy, koparki zostaną zastąpione pracą ręczną. Taka ostrożność ma zapobiec uszkodzeniu cennych znalezisk, które przez dekady spoczywały pod powierzchnią gruntu.

Współpraca ekspertów na wielką skalę

Za sukces misji odpowiada konsorcjum, w skład którego wchodzi Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie oraz Stowarzyszenie Starożytników. Przed badaczami stoi ogromne wyzwanie, ponieważ muszą szczegółowo przeanalizować każdą warstwę kulturową na ogromnym obszarze.

Cieżki sprzęt potrzebny jest tylko w pierwszej fazie badań na terenie dawnego Pałacu Bruhla i Kancelarii MSZ Foto: T. Tołłoczko

Prace koncentrują się na najniższych kondygnacjach dawnej siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Archeolodzy spodziewają się odkryć nie tylko elementy konstrukcyjne, ale także przedmioty codziennego użytku należące do dawnych mieszkańców i pracowników pałacu.

Harmonogram prac i dalsze kroki

Intensywne wydobywanie artefaktów i dokumentowanie murów potrwa co najmniej do jesieni bieżącego roku. To jednak nie koniec działań w tym rejonie, ponieważ badania na terenie dawnego Ogrodu Becka będą kontynuowane również w przyszłym roku.

Reklama Reklama

Wszystkie odkrycia są na bieżąco katalogowane, a najważniejsze informacje o postępach prac i najciekawszych znaleziskach mają trafiać do opinii publicznej za pośrednictwem oficjalnej strony projektu oraz mediów społecznościowych.

Odbudowa Pałacu Brühla wraz z sąsiednim Pałacem Saskim to jeden z największych projektów konserwatorskich w powojennej historii stolicy.