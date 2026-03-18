9.4°C
1032 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Skarby ukryte przy placu Piłsudskiego. Nowy etap prac archeologicznych

Publikacja: 18.03.2026 07:00

Na teren po Pałacu Bruhla wrócili archeologowie, będą badać teren do niedawna obsadzony drzewami

Foto: mat. pras.

M.B.
Historyczne mury Pałacu Brühla w Warszawie po raz pierwszy od zakończenia wojny zostaną w pełni odsłonięte. 16 marca rozpoczął się kluczowy etap badań archeologicznych, który jest niezbędnym krokiem do odbudowy zachodniej pierzei placu.

Prace terenowe ruszyły tuż po rozmarznięciu gleby i stanowią kontynuację styczniowych przygotowań. Badacze skupiają się na obszarze, gdzie do grudnia 1944 roku stał imponujący Pałac Brühla. Inwestycja realizowana na mocy specjalnej ustawy zakłada przywrócenie budowli jej kształtu architektonicznego z ostatnich dni sierpnia 1939 roku.

Odbudowa Pałacu Brühla wraz z sąsiednim Pałacem Saskim to jeden z największych projektów konserwatorskich w powojennej historii stolicy.

Choć przebadanie gruntu jest wymogiem prawnym, dla historyków to przede wszystkim niepowtarzalna okazja do odnalezienia oryginalnych detali rzeźbiarskich i fragmentów elewacji, które posłużą jako wzór przy rekonstrukcji.

Precyzyjne odkrywanie historii miasta

Teren u zbiegu ulic Wierzbowej i Fredry zamienił się w wielki plac badawczy o powierzchni ponad 8 tys. m2. Pierwsze kroki obejmują wytyczenie geodezyjne oraz sprawdzenie saperskie, aby zapewnić bezpieczeństwo ekipom pracującym na miejscu. Ciężki sprzęt usuwa jedynie wierzchnią warstwę ziemi i gruzu.

Obszar objęty badaniami archeologicznymi, obecne prace toczą się we fragmencie zaznaczonym jaśniejsz

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Gdy archeolodzy dotrą do poziomu, na którym znajdują się właściwe relikty dawnej zabudowy, koparki zostaną zastąpione pracą ręczną. Taka ostrożność ma zapobiec uszkodzeniu cennych znalezisk, które przez dekady spoczywały pod powierzchnią gruntu.

Współpraca ekspertów na wielką skalę

Za sukces misji odpowiada konsorcjum, w skład którego wchodzi Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie oraz Stowarzyszenie Starożytników. Przed badaczami stoi ogromne wyzwanie, ponieważ muszą szczegółowo przeanalizować każdą warstwę kulturową na ogromnym obszarze.

Cieżki sprzęt potrzebny jest tylko w pierwszej fazie badań na terenie dawnego Pałacu Bruhla i Kancel

Foto: T. Tołłoczko

Prace koncentrują się na najniższych kondygnacjach dawnej siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Archeolodzy spodziewają się odkryć nie tylko elementy konstrukcyjne, ale także przedmioty codziennego użytku należące do dawnych mieszkańców i pracowników pałacu.

Harmonogram prac i dalsze kroki

Intensywne wydobywanie artefaktów i dokumentowanie murów potrwa co najmniej do jesieni bieżącego roku. To jednak nie koniec działań w tym rejonie, ponieważ badania na terenie dawnego Ogrodu Becka będą kontynuowane również w przyszłym roku.

Reklama
Reklama

Odbudowa Pałacu Brühla wraz z sąsiednim Pałacem Saskim to jeden z największych projektów konserwatorskich w powojennej historii stolicy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA