Zielona przestrzeń pojawi się w tym roku obok dawnej Cepelii, przy rondzie Dmowskiego. Placyk pomiędzy pawilonem a hotelem Metropol wzbogacą drzewa i krzewy.



Na terenie u zbiegu Alej Jerozolimskich i Marszałkowskiej posadzone zostaną nowe rośliny. Zajmie się tym warszawska firma Adrog. Jej oferta (3 mln 375 tys. zł brutto) okazała się najkorzystniejsza wśród sześciu chętnych do wykonania zadania. Zarząd Terenów Publicznych właśnie rozstrzygnął przetarg i podpisał umowę.

Jakie drzewa i krzewy pojawią się na placu przy Cepelii?

Wykonawca usunie z placu nadmiar betonu. Utworzy tam dziesięć zielonych wysp z roślinami. Ogrodnicy posadzą tam:

29 drzew: 19 grabów pospolitych i 10 lip drobnolistnych;

55 krzewów soliterowych czyli takich, które są okazałe i rosną pojedynczo – to między innymi czeremchy zwyczajne i trzmielina pospolita;

wiele bylin i krzewów – takich jak: laurowiśnia wschodnia, wiciokrzew suchodrzew czy dereń świdwa;

a także pnącza, czyli bluszcz pospolity.

Zmiany przy Rondzie Dmowskiego

W pobliżu wejścia do Hotelu Metropol znajdzie się miejsce na rozstawienie ogródka gastronomicznego. Pojawi się mała architektura w postaci ławeczek. Doprowadzą do nich alejki wyłożone płytami granitowymi. Trzy zielone wyspy, usytuowane najbliżej ronda, będą dookoła podświetlane ledowymi lampami umieszczonymi w nawierzchni placu.

Plac w nowym kształcie zostanie otwarty jesienią. Firma Adrog ma 150 dni od momentu podpisania umowy na wykonanie prac.

Jak podkreślają urzędnicy, część przewidzianego do remontu placu zajmuje parking przy hotelu Metropol. Z tego parkingu korzystają wyłącznie jego goście – nie jest ogólnodostępny. Po zakończeniu prac pozostanie kilka miejsc postojowych – na działce, która nie należy do miasta. Jej zazielenienie nie obejmie, bo znajduje się ona w rękach prywatnych.