Po przerwie związanej z remontem Placu Defilad, przed Pałac Kultury i Nauki wrócił Wspólny Stół – miejsce spotkań, przestrzeń do rozmowy i ciekawych wydarzeń. Co czwartek będą się tam odbywały wydarzenia otwarte dla wszystkich mieszkańców Warszawy.



Projekt Wspólny Stół zainicjował w 2014 roku Teatr Studio im. S.I. Witkiewicza, we współpracy z Pałacem Kultury i Nauki i Barem Studio.

Reklama Reklama

Ożywianie Placu Defilad

W czerwcu, w 25. rocznicę wolnych wyborów, rozpoczęto działania na rzecz ożywienia przestrzeni Placu Defilad i stworzenia ogólnodostępnego miejsca kultury, spotkań i odpoczynku.

Symbolem projektu stał się właśnie Wspólny Stół – 25-metrowa instalacja nawiązująca do 25 lat wolności – który z czasem stał się symbolem integracji społecznej i otwartości centrum miasta. W 2023 roku, wraz z zaawansowaniem prac na Placu Centralnym, instalację przeniesiono na Starówkę. Teraz stół wrócił na swoje miejsce przed PKiN.

Czym jest DO STOŁU?

Projekt „DO STOŁU” to cykl otwartych spotkań przy Wspólnym Stole na Placu Centralnym, organizowany przez Fundację OFF SCHOOL we współpracy z Barem Studio i Teatrem Studio im. S.I. Witkiewicza. Projekt tworzy przestrzeń do bezpośredniej rozmowy i budowania relacji w miejskiej przestrzeni, bez hierarchii i ocen. Każde spotkanie łączy dialog z częścią muzyczną, w której rozmowy naturalnie przechodzą we wspólną zabawę.

Wydarzenia przy Wspólnym Stole na Placu Centralnym będą odbywać się w każdy czwartek w godzinach między 18:00 a 20:00.