Wspólny stoł przed Pałacem Kultury i Nauki
Projekt Wspólny Stół zainicjował w 2014 roku Teatr Studio im. S.I. Witkiewicza, we współpracy z Pałacem Kultury i Nauki i Barem Studio.
W czerwcu, w 25. rocznicę wolnych wyborów, rozpoczęto działania na rzecz ożywienia przestrzeni Placu Defilad i stworzenia ogólnodostępnego miejsca kultury, spotkań i odpoczynku.
Symbolem projektu stał się właśnie Wspólny Stół – 25-metrowa instalacja nawiązująca do 25 lat wolności – który z czasem stał się symbolem integracji społecznej i otwartości centrum miasta. W 2023 roku, wraz z zaawansowaniem prac na Placu Centralnym, instalację przeniesiono na Starówkę. Teraz stół wrócił na swoje miejsce przed PKiN.
Projekt „DO STOŁU” to cykl otwartych spotkań przy Wspólnym Stole na Placu Centralnym, organizowany przez Fundację OFF SCHOOL we współpracy z Barem Studio i Teatrem Studio im. S.I. Witkiewicza. Projekt tworzy przestrzeń do bezpośredniej rozmowy i budowania relacji w miejskiej przestrzeni, bez hierarchii i ocen. Każde spotkanie łączy dialog z częścią muzyczną, w której rozmowy naturalnie przechodzą we wspólną zabawę.
Wydarzenia przy Wspólnym Stole na Placu Centralnym będą odbywać się w każdy czwartek w godzinach między 18:00 a 20:00.