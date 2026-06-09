W połowie czerwca w Al. Niepodległości ruszą skoordynowane prace torowe i ciepłownicze. Inwestycja Tramwajów Warszawskich i spółki Veolia wymusi wyłączenie ruchu tramwajowego oraz spore zmiany dla kierowców.



W poniedziałek, 15 czerwca, rozpocznie się duża modernizacja infrastruktury w Al. Niepodległości na wysokości ulicy Filtrowej. Miejski sezon remontowy startuje w okresie wakacyjnym, kiedy natężenie ruchu spada z powodu urlopów oraz przerwy w nauce szkolnej i akademickiej. Pozwala to zminimalizować uciążliwość robót.

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W tym samym czasie działania na tym odcinku przeprowadzą dwa podmioty: Tramwaje Warszawskie oraz Veolia Energia Warszawa. Wspólny harmonogram ma zapobiec ponownemu rozkopywaniu drogi w najbliższych latach. Przedsięwzięcie obejmie odcinek między ulicą Nowowiejską a Trasą Armii Ludowej.

Zakres prac torowych i modernizacja sieci ciepłowniczej

Infrastruktura tramwajowa w tym rejonie była ostatnio kompleksowo naprawiana w 1999 roku. Obecne roboty obejmą około 380 metrów pojedynczego toru. W pierwszej fazie, trwającej do końca czerwca, tramwajarze zdemontują dotychczasową konstrukcję. Kluczowym elementem tego etapu będzie budowa nowego systemu odwodnienia, którego dotąd brakowało. Inwestycja ta ma wyeliminować problem tzw. wychlap, czyli uszkodzeń torów wywoływanych przez zalegającą wodę.

Od końca czerwca do połowy sierpnia teren przejmą pracownicy firmy Veolia, zarządzającej stołeczną siecią ciepłowniczą o długości blisko 1900 kilometrów. Spółka przeprowadzi całkowitą przebudowę dużej komory ciepłowniczej sąsiadującej z torami oraz wymieni rurociągi pod nimi. Tego typu operacje mogą być realizowane wyłącznie poza sezonem grzewczym, gdy sieć dostarcza energię jedynie do podgrzewania wody. Po zakończeniu działań ciepłowników, Tramwaje Warszawskie odtworzą nawierzchnię torowiska.

Zmiany w kursowaniu Warszawskiego Transportu Publicznego

Na czas inwestycji wyłączony zostanie ruch tramwajowy w Al. Niepodległości na odcinku Nowowiejska – Metro Pole Mokotowskie. Zamknięte będą przystanki GUS oraz Biblioteka Narodowa. Tramwaje ominą ten rejon przez ulice Nowowiejską, Marszałkowską i Rakowiecką, wykorzystując nowy fragment infrastruktury na ul. Rakowieckiej, oddany do użytku w ubiegłym roku.

Zmiany tras obejmą następujące linie:

• Linia 17: pojedzie objazdem przez ulice Rakowiecką, Marszałkowską i Nowowiejską.

• Linia 19: dojedzie do Al. Niepodległości trasą przez Marszałkowską i Nowowiejską (ominie ul. Rakowiecką).

• Linia 33: utrzyma czasowo zmieniony kurs pomiędzy pętlami Metro Młociny a Banacha.

W celu usprawnienia komunikacji zostaną uruchomione dwie dodatkowe linie tramwajowe:

• Linia 67: połączy PKP Służewiec z Miasteczkiem Wilanów (kurs przez Marynarską, Wołoską, Boboli, Rakowiecką, Goworka, Spacerową, Belwederską, Sobieskiego i Al. Rzeczypospolitej).

• Linia 77: połączy Metro Marymont z Placem Narutowicza (trasą przez Słowackiego, Popiełuszki, Al. Jana Pawła II, Chałubińskiego, Al. Niepodległości, Nowowiejską, Krzywickiego i Filtrową).

Zastępczą obsługę pasażerską wzdłuż Al. Niepodległości, w tym dojazd do Dworca Centralnego, zapewnią autobusy linii 174. Dodatkowo zaplanowano zagęszczenie kursów na odcinku Rondo ONZ – Metro Pole Mokotowskie.

Utrudnienia dla kierowców i organizacja ruchu

Od 15 czerwca kierowcy napotkają pierwsze zwężenia – zajęte zostaną pasy ruchu bezpośrednio sąsiadujące z torowiskiem. Do dyspozycji pozostaną po dwa pasy w każdym kierunku. Od piątku, 19 czerwca, na jezdni prowadzącej ku centrum, na wysokości GUS-u, wyznaczone zostaną dwa pasy do jazdy na wprost, a z dwóch kolejnych będzie można zjechać na Trasę Łazienkowską w stronę mostu.

W kolejnych tygodniach, podczas robót ciepłowniczych, nastąpi całkowite zamknięcie nitki w stronę Mokotowa. Ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony na drugą jezdnię, co umożliwią specjalne tymczasowe przewiązki przez torowisko.