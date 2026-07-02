W ramach remontu torowiska tramwajowego w Alejach Jerozolimskich naprawiane są też poszczególne przejazdy przez tory. W poniedziałek 6 lipca rozpoczną się prace na Rondzie de Gaulle’a – kierowcy będą korzystać z tymczasowych zawrotek.



Od końca maja trwa remont torowiska tramwajowego w Alejach Jerozolimskich i wiadukcie Mostu Poniatowskiego. Ruch tramwajowy jest wyłączony na odcinku od Placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona.

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Jak twierdzi urząd miasta, prace w samych alejach przebiegają zgodnie z harmonogramem – na wysokości Brackiej rozpoczęło się betonowanie zabudowy torowiska (twarda nawierzchnia przejezdna będzie utrzymana na całej długości trasy), a między Emilii Plater i Rondem Dmowskiego pracuje już plasser, czyli podbijarka, której zadaniem jest regulacja ułożonego toru. Na półmetku robót nie ma ryzyka opóźnień na zakresach remontu realizowanych poza wiaduktem – tramwaje wrócą na Aleje Jerozolimskie w zapowiadanym terminie, czyli na początku sierpnia.

Cały czas trwają również prace na wiadukcie Mostu Poniatowskiego, związane z naprawą dylatacji drogowych. Po demontażu torowiska okazało się, że zakres niezbędnych prac w tym miejscu musi być większy niż wynikało z analizy istniejącej dokumentacji obiektu – Tramwaje Warszawskie są w trakcie ustaleń z wykonawcą, Zarządem Dróg Miejskich oraz miejskimi jednostkami odpowiedzialnymi za ruch i komunikację w mieście na temat harmonogramu i organizacji robót w tym miejscu.

Remont przejazdów na Rondzie de Gaulle’a. Jakie zmiany dla kierowców?

Zakres robót tramwajowych obejmuje także naprawę i remont przejazdów przez torowisko w Alejach Jerozolimskich. Ukończone zostały już przejazdy na Rondzie Czterdziestolatka, Rondzie Dmowskiego, w trakcie są prace na Kruczej. Następne w kolejności jest Rondo de Gaulle’a, gdzie prace rozpoczną się po oddaniu wyremontowanego przejazdu w ciągu Kruczej.

Wykonawca wygrodzi tory na Rondzie de Gaulle’a w nocy z niedzieli na poniedziałek (5/6 lipca), około godziny 0:15. Jakie będą zmiany w ruchu?

• zamknięte zostaną przejazdy przez torowisko tramwajowe;

• z Nowego Światu, z obu stron ronda, kierowcy skręcą tylko w prawo;

• na drugą stronę torów zawrócą tymczasowymi przejazdami przy Brackiej i Muzeum Narodowym.

Kierowcy ponownie przejadą przez tory na rondzie de Gaulle’a w niedzielę, 12 lipca, około godziny 23:30.

Do wykonania pozostanie jeszcze jeden przejazd – na wysokości ul. Emilii Plater.

Remont przejazdów na Rondzie de Gaulle’a. Jak pojadą autobusy?

Przez tydzień, od 5 do 12 lipca, inaczej będą jeździły autobusy niektórych linii.

Autobusy linii 111 w kierunku Gocławia pojadą przez Most Świętokrzyski, czyli z Nowego Światu skręcą w ulicę Świętokrzyską, następnie pojadą Kopernika, Tamką, przez most, Wybrzeżem Szczecińskim i z Wału Miedzeszyńskiego skręcą w kierunku Ronda Waszyngtona.

Autobusy 128 i 175 w kierunku Placu Piłsudskiego z Alej Jerozolimskich pojadą ulicą Marszałkowską do Królewskiej i dalej do swojej pętli.

Pozostałe linie autobusowe, jadące Nowym Światem na wprost przez Aleje Jerozolimskie, będą korzystać z tymczasowych zawrotek przez torowisko.