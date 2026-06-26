Od wtorku, 30 czerwca, zmieni się organizacja ruchu na Moście Gdańskim w Warszawie. Drogowcy rozpoczynają kolejny etap prac antykorozyjnych, co spowoduje utrudnienia dla kierowców, pieszych oraz rowerzystów. Prace potrwają do jesieni.



Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie kontynuuje techniczną konserwację Mostu Gdańskiego. Służby miejskie skupiają się obecnie na zabezpieczeniu konstrukcji przed rdzą. Prace konserwacyjne obejmują zarówno gzymsy, jak i barierki obiektu. Od najbliższego wtorku, 30 czerwca, od godziny 7:00 rano, ekipy remontowe przeniosą się w nowe miejsce – roboty będą prowadzone bliżej Śródmieścia, w okolicach połowy długości przeprawy.

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Działania budowlane są realizowane równolegle na dwóch poziomach mostu: drogowym oraz tramwajowym. Taki zakres prac wymaga wprowadzenia czasowych zmian w organizacji ruchu, które wpłyną na codzienne podróże mieszkańców stolicy.

Utrudnienia dla kierowców

Zmotoryzowani mieszkańcy Warszawy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni. Na nitce prowadzącej w kierunku Dworca Gdańskiego (czyli w stronę Śródmieścia) wyłączony z użytku zostanie prawy pas ruchu. Ograniczenie to obejmie odcinek o długości kilkudziesięciu metrów. Lewy pas pozostanie przejezdny, jednak w godzinach szczytu kierowcy powinni spodziewać się tam spowolnienia ruchu.

Zmiany dla pieszych i rowerzystów

Remont wymusił również zamknięcie infrastruktury dla osób nieporuszających się samochodami. Wyłączony z ruchu zostanie chodnik znajdujący się bezpośrednio przy remontowanej jezdni, a także ciąg pieszy zlokalizowany na niższym poziomie (pod jezdnią).

Aby zapewnić bezpieczeństwo oraz ciągłość ruchu, wyznaczono trasę alternatywną. Piesi oraz rowerzyści mogą korzystać z traktu po drugiej stronie torowiska tramwajowego. Na czas trwania tego etapu robót został tam zorganizowany wspólny ciąg pieszo-rowerowy.

Harmonogram inwestycji

Obecne utrudnienia dotyczą północnej części przeprawy. Według planów warszawskiego ZDM-u, ten etap prac zakończy się w trakcie trwania wakacji. Nie oznacza to jednak końca utrudnień na Moście Gdańskim. W kolejnej fazie ekipy budowlane przeniosą się na drugą stronę obiektu, aby rozpocząć renowację elementów przy jezdni prowadzącej w kierunku Pragi. Finał wszystkich prac antykorozyjnych na Moście Gdańskim przewidziano na jesień tego roku.