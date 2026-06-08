Nowoczesne leczenie, kompleksowa opieka i realne efekty – Warszawskie Centrum Leczenia Niepłodności w Szpitalu Południowym podsumowuje dwa lata działalności.



Warszawskie Centrum Leczenia Niepłodności (WCLN) to pierwszy w Polsce samorządowy ośrodek leczenia niepłodności przy użyciu metody in vitro w Polsce, który Warszawa stworzyła i uruchomiła w 2024 roku. Placówka przeprowadza w pełni refundowane zabiegi in vitro i zapewnia bezpłatne, kompleksowe leczenie i wsparcie parom, które starają się o dziecko.

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Dzisiejszy dzień i obecność szczęśliwych rodziców z dziećmi są najważniejszym dowodem, że warto rozwijać nasze Warszawskie Centrum Leczenia Niepłodności. Dlatego kolejny taki ośrodek powstaje w Warszawskim Instytucie Zdrowia Kobiet przy ul. Inflanckiej – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Diagnoza i leczenie krok po kroku

Prezydent przypomniał również, że dzięki realizowanemu przez Warszawę (do czerwca 2024 r.) miejskiemu programowi leczenia niepłodności metodą in vitro, przyszło na świat ponad 2,8 tys. dzieci. Z tej formy pomocy skorzystało niemal 10,5 tys. warszawskich par. Warszawa przeznaczyła na program blisko 59 mln zł.

WCLN działa w strukturach Warszawskiego Szpitala Południowego i zapewnia pełną ścieżkę opieki: badania, diagnostykę, leczenie, aż po prowadzenie ciąży i poród – od poczęcia, do narodzin.

Dr Damian Warzecha, kierownik WCLN, zwraca szczególną uwagę na kompleksowość opieki, jaką zapewnia ośrodek: Pary mogą liczyć na wsparcie specjalistów różnych dziedzin, m.in. ginekologii, andrologii (leczenia mężczyzn), endokrynologii oraz psychologii. Dzięki temu diagnostyka i leczenie prowadzone są bez konieczności szukania pomocy w wielu miejscach.

WCLN korzysta z nowoczesnych technologii wspomagających leczenie niepłodności. W ośrodku wykonywane są badania, które pomagają znaleźć przyczynę trudności z zajściem w ciążę – zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Lekarze sprawdzają m.in. gospodarkę hormonalną, cykl owulacyjny oraz jakość nasienia.

W zależności od potrzeb stosowane są różne metody leczenia, a ośrodek realizuje także rządowy program in vitro – zapisy prowadzone są online, a personel kontaktuje się z pacjentami, by umówić wizytę.

Warszawskie Centrum oferuje również możliwość zabezpieczenia płodności – dr Warzecha podkreśla, że w ośrodku rozwijane są nowoczesne metody np. poprzez mrożenie komórek jajowych lub nasienia przed leczeniem, które może negatywnie wpływać na funkcje rozrodcze.

Efekty dwóch lat działalności WCLN

Od początku działalności do programu leczenia w Centrum w Szpitalu Południowym zakwalifikowano 860 par, odnotowano 214 ciąż, urodziło się już 80 dzieci – 39 dziewczynek i 41 chłopców, 47 osób skorzystało z możliwości zabezpieczenia płodności na przyszłość. Za sukcesem stoi zespół specjalistów, w tym lekarze, embriolodzy, położne, którzy wspólnie prowadzą pacjentów przez cały proces leczenia.

Od początku uruchomienia, WCLN znacząco się rozwinęło – zarówno pod względem kadry, jak i powierzchni. Ośrodek zwiększył swoją powierzchnię z ok. 140 m2 do ponad 1250 m2. Nowa przestrzeń oznacza większą dostępność usług, lepszą organizację pracy i większy komfort dla pacjentów.