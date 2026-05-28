W przychodni przy ul. Sosnkowskiego 18 uruchomiono pracownię rentgenodiagnostyki wyposażoną w cyfrowy sprzęt, dostępny dla pacjentów w każdym wieku – także najmłodszych.



Pracownia diagnostyki obrazowej zlokalizowana jest w budynku poradni przy ul. Sosnkowskiego 18 w Ursusie. Zakup aparatu RTG został sfinansowany z budżetu m.st. Warszawy – miejska dotacja wyniosła 800 tys. zł. Pomieszczenie, w którym mieści się pracownia RTG zostało kompleksowo przygotowane – przeprowadzono adaptację oraz instalację cyfrowego aparatu RTG FujiFilm FDR Smart X wraz z pełnym wyposażeniem. W skład wyposażenia wchodzą m.in.: stół pacjenta, statyw do zdjęć odległościowych, kolumna podłogowa, lampa RTG, generator o wysokiej częstotliwości oraz detektory cyfrowe.

– To inwestycja w zdrowie mieszkanek i mieszkańców Warszawy, która zwiększy dostęp do wysokiej jakości badań obrazowych. Sercem pracowni jest nowoczesny aparat rentgenowski pozwalający na wykonywanie precyzyjnych badań przy jednoczesnym ograniczeniu dawki promieniowania. W efekcie powstają lepszej jakości zdjęcia, a ich wykonywanie jest bezpieczniejsze dla pacjentów i personelu medycznego – zaznacza Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta Warszawy.

Lepsza jakość obrazów ułatwi szybsze i dokładniejsze rozpoznawanie schorzeń, co pozytywnie wpłynie na dalsze leczenie pacjentów.

Diagnostyka dla dzieci i dorosłych

Z pracowni skorzystają pacjenci w każdym wieku – także noworodki i niemowlęta. System wyposażono w rozwiązania przeznaczone do badań pediatrycznych, które umożliwiają bezpieczne i dokładne obrazowanie najmłodszych.

W pracowni RTG będą wykonywane badania całego kręgosłupa (skalometria), pomocne w profilaktyce, diagnostyce i monitorowaniu wad postawy u dzieci i dorosłych.

Do najczęściej realizowanych badań należą prześwietlenia klatki piersiowej, jamy brzusznej, kręgosłupa, stawów, kończyn oraz głowy.

– Na potrzeby pracowni diagnostycznej przy ul. Sosnkowskiego planowany jest również zakup aparatu USG. Miasto przeznaczyło na ten cel 325 tys. zł dotacji z budżetu – podkreśla Jarosław Jóźwiak, przewodniczący Komisji Zdrowia Rady m.st. Warszawy. Nowy aparat USG umożliwi badanie m.in.: jamy brzusznej, naczyniowych, położniczych i ginekologicznych, kardiologicznych, neonatologicznych i pediatrycznych, urologicznych, układu mięśniowo-szkieletowego, małych narządów (np. tarczyca), piersi, ortopedycznych. Jego dostawa i instalacja aparatu jest planowana jeszcze w 2026 roku.

Komfort i nowoczesna obsługa pacjenta

Nowa przestrzeń została w pełni dostosowana do potrzeb pacjentów i personelu. Wprowadzono m.in. elektroniczny obieg dokumentacji medycznej – zgody na badania można podpisywać na tabletach, co usprawnia rejestrację i ogranicza zużycie papieru.

Pracownia jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi – aparatura umożliwia regulację wysokości stołu i lampy diagnostycznej, co zwiększa komfort oraz bezpieczeństwo badań.

Rozwój infrastruktury medycznej zespołu poradni Warszawa-Ochota obejmuje również kolejne zadania realizowane dzięki wsparciu m.st. Warszawy. Jednym z najważniejszych projektów jest utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży przy ul. Hankiewicza 2. Na realizację Warszawa przyznała już 5 mln zł. W ramach zadania zostanie przeprowadzona przebudowa i modernizacja pomieszczeń o powierzchni blisko 1 tys. m². Powstanie tam nowoczesne Centrum, w którym funkcjonować będą:

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży (I poziom zabezpieczenia),

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży (II poziom zabezpieczenia),

Oddział Dzienny Psychiatryczny i Rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży (II poziom zabezpieczenia).

Uruchomienie Centrum przewidziano na 2027 rok.